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لبنان

موسم شتاء 2026 ـ 2027 بدأ.. الأب خنيصر يكشف ماذا ينتظر لبنان يوم الجمعة

Lebanon 24
16-09-2026 | 03:09
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موسم شتاء 2026 ـ 2027 بدأ.. الأب خنيصر يكشف ماذا ينتظر لبنان يوم الجمعة
موسم شتاء 2026 ـ 2027 بدأ.. الأب خنيصر يكشف ماذا ينتظر لبنان يوم الجمعة photos 0
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أفاد الأب ايلي خنيصر المُتخصص بالأحوال الجوية وعلم المُناخ ان سلسلة من المنخفضات الجوية تتشكل في البحر المتوسط وبخاصة فوق سواحل الجزائر وتونس وليبيا حيث وصلت درجة حرارة المياه الى 40درجة، على طول الخط الساحلي ما يوازي تقريباً 3500كم، وبسبب عملية التبخر السريعة التي تصطدم برياح شمالية باردة، سيستمر البحر المتوسط بتشكل اضطرابات جوية حتى نهاية شهر ايلول فوق البلدان المذكورة. 
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وأشار إلى انه من المنتظر ان تنحرف هذه المنخفضات، شرقاً، لتصل الى اليونان وتركيا يوم الخميس، وسيكون لها تأثيراً على الحوض الشرقي للبحر الابيض المتوسط بين الجمعة وصباح السبت.

أضاف خنيصر: "تصل السحب الركامية المتوسطة الارتفاع نحو جنوب تركيا يوم الخميس وعلى لبنان، ظهر الجمعة، فتتساقط امطار متفرقة الى ان تشتد غزارتها مع تقدم ساعات بعد الظهر وساعات المساء، مصحوبة برياح تلامس سرعتها 50 كم في الساعة وضربات صواعق متواصلة بنسبة 80%."

وتابع: "تشتد العواصف الرعدية على طول الخط الساحلي السوري ومن ثم اللبناني مع الجبال الغربية، يوم الجمعة، لن تكون السماء مجرد غيوم عابرة فوق لبنان، بل مسرحًا لاضطراب جوي قد يفرض حضوره بقوة على المشهد."

أمطار تهطل على فترات، تترافق أحيانًا مع ضربات صواعق ورعود، ورياح ناشطة، واحتمال تساقط حبات برد محلية، فيما قد تتحول بعض اللحظات إلى مشهد جوي سريع ومفاجئ.اذا انها حالة عدم استقرار سريعة ستفتتح موسم شتاء 2026-2027، بحسب خنيصر. 
 
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