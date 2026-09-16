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لبنان

الحرارة الى مزيد من الارتفاع غداً.. اليكم طقس اليومين المقبلين

Lebanon 24
16-09-2026 | 04:33
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الحرارة الى مزيد من الارتفاع غداً.. اليكم طقس اليومين المقبلين
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يسيطر طقس صيفي معتاد على لبنان والحوض الشرقي للمتوسط مع درجات حرارة أعلى من معدلاتها الموسمية فوق الجبال وفي الداخل حتى يوم الجمعة، حيث تتأثر المنطقة بمنخفض جوّي محدود الفعالية يحمل معه أمطارا متفرقة ويستمر حتى صباح يوم السبت حيث يستقر تدريجا. 
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معدل درجات الحرارة لشهر أيلول : طرابلس بين 22 و 32 م° ، بيروت 24 و32 م°، زحلة بين 16 و 32 م°.

ويكون الطقس غداً قليل الغيوم اجمالاً مع ارتفاع طفيف بدرجات الحرارة على الساحل بينما تنخفض بشكل محدود فوق الجبال وفي الداخل، يتشكل الضباب على المرتفعات اعتباراً من الظهر. 



الجمعة:



غائم جزئياً يتحول تدريجا الى غائم مع انخفاض ملحوظ بدرجات الحرارة فوق الجبال وفي الداخل فيتكوّن الضباب الكثيف على المرتفعات المتوسطة، تتكاثف الغيوم خلال النهار وتصبح الأجواء مهيأة لهطول أمطار متفرقة غزيرة أحيانًا بخاصة شمال البلاد ، مصحوبة ببرق ورعد ورياح ناشطة يرتفع معها موج البحر واحتمال تساقط حبات البرد. 



السبت:



غائم جزئياً دون تعديل يذكر بدرجات الحرارة مع ضباب على المرتفعات واحتمال هطول بعض الامطار المحلية المتفرقة بخاصة شمال البلاد خلال الفترة الصباحية مع رياح ناشطة. 



-الحرارة على الساحل من 23 الى 33 درجة، فوق الجبال من 16 الى 29 درجة، في الداخل من 16 الى 33 درجة.



-الرياح السطحية: جنوبية غربية الى شمالية غربية سرعتها بين 10 و 30 كم/س. 



 -الانقشاع:جيّد إجمالاً.



 -الرطوبة النسبية على الساحل: بين 60 و 85 ٪



-حال البحر:منخفض ارتفاع الموج، حرارة سطح الماء:29 درجة.



-الضغط الجوي: 761 ملم زئبق.
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