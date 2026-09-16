جلسة مساءلة الحكومة.. سجال كبير بين عددٍ من النواب وهذه أبرز الكلمات

رفع جلسة مساءلة الحكومة إلى الساعة السادسة من مساء اليوم.

وكانت الجلسة انطلقت في ساحة النجمة عند الساعة 11 من قبل ظهر اليوم، وقال النائب مروان حمادة في بدايتها "على المجلس الدستوري أن يبت بسرعة بموضوع قانون العفو العام".

وتوجّه حمادة إلى السجناء في روميه داعياً اياه إلى تعليق الإضراب، وقال "نحن مكبلون في المؤسسات بمسار دستوري لا يمكننا تخطيه".

النائب بولا يعقوبيان قالت: أكبر انتكاسات لبنان كانت في الخروج عن الدولة وجلب حروب الآخرين إلى أراضينا والتمرد على قرارات الحكومة لحصر السلاح فالأطماع معروفة لكننا لا نفهم لماذا لا يُسلم ما تبقى من جنوب غير محتل إلى الدولة وبالتالي فان حماية الناس يجب أن تكون في أولوية عمل الحكومة.وسألت: لماذا لا يُسلّم " " الورقة الموجودة بيده إلى الدولة اللبنانية بدلاً من إبقائها في إيران فحينما نسلم الجيش الجنوب نكون قد وفرنا على الناس الكثير من المآسي والجيش بحاجة إلى تمكين وأي مساعدة يحتاجها لبنان مربوطة باتفاق مع صندوق النقد وليس لدينا أي طريق آخر والجميع يعرفون ذلك.ودعت لإقرار قانون "حياد لبنان الإيجابي" من أجل حماية البلاد بعد كل الحروب المدمرة التي واجهها.وقالت: اللامركزية الإدارية تساهم في تغيير وجه البلاد ويجب تطبيقها الأمر الذي يخفف المزايدات والشعبوية في ملفات كثيرة.

النائب سجيع عطيه لفت الى ان هناك وزراء في الحكومة أنتجوا بشكل ملحوظ ونهنئهم على جهودهم، وهناك أمور عديدة إيجابية حصلت على صعيد الأشغال والمالية وأمور أخرىواعتبر عطيه ان إنتاجية الحكومة يجب أن تكون أفضل من ذلك وهناك مسائل تحتاجُ إلى متابعة أكثر مشدداً على ان موضوع الكهرباء يستحق متابعة حقيقية ويحتاج إلى حل فعلي ونحمل المسؤولية في هذا الملف إلى الحكومة.

النائب عماد الحوت قال: اللبناني يحتاج إلى كهرباء ولا يمكن للدولة أن تفرض ضرائب في اقتصاد لا ينمو. وتابع: نحتاج إلى محفظة وطنية للمشاريع الجاهزة للاستثمار والاعمار في مختلف المرافق والقطاعات والمستثمر يحتاج إلى دولة يمكن الوثوق بقواعدها ومؤسساتها. واضاف: نريد أن تخبرنا موازنة الـ2027 كيف ستوسع الاقتصاد وزيادة الاستثمار. وقال: نريد دولة قادرة تكون فيها السيادة واحدة وتكون مسؤولية حماية لبنان منوطة بالدولة ومؤسساتها الشرعية وفي مقدمها الجيش اللبناني. وطالب بخطة متكاملة لبيروت تبدأ من المرفأ والنقل المشترك والبنية التحتية والأمن الذي يبدأ من جعل المدينة خالية من السلاح.

منيمنة: يجب ان يعود قرار السلم والحرب والمفاوضات إلى يد الدولة

البستاني: البلد لا يحتمل ضرائب جديدة

النائب فريد البستاني قال: المواطن لا يقيس نجاح الحكومة بعدد جلساتها بل هو يسأل عن مدى تحسن حياته والخدمات العامة.

وشدد البستاني على ان الموازنة يجب أن تحمل رؤية الدولة وتكون مبنية على أرقام واقعية وخطة اقتصادية واضحة وتساهم في دعم قطاعات مختلفة.

البستاني أكد ان البلد لا يحتمل ضرائب جديدة ويجب معالجة التهرب الضريبي.

الان عون: لخلق الظروف لجذب التمويل الخاص

النائب عون اعتبر ان المطلوب التفكير بجدية لتحسين أوضاع المواطن ولا يمكننا انتظار الخارج فالحرب غيرت كل الموازين والمطلوب خلق الظروف لاستقطاب التمويل والاستثمارات.

ودعا عون الى خلق الظروف لجذب التمويل الخاص والاستثمار عبر القطاع الخاص ويجب الذهاب باتجاه تجزئة الاستثمار في قطاع الكهرباء.

خلف: علينا أن نجعل المصالحة الوطنية طريقا الى الالتزام المشترك ودعا النائب ملحم خلف الى "دولة تتسع للجميع وتبنى من الجميع"، وقال: "علينا أن نجعل المصالحة الوطنية طريقا الى الالتزام المشترك".



وأضاف: "لا يجوز اسقاط المظلة الشرعية الدولية عن الجنوب . لا يجب ان يكون هناك فراغ دولي في الجنوب ". النائب عون اعتبر ان المطلوب التفكير بجدية لتحسين أوضاع المواطن ولا يمكننا انتظار الخارج فالحرب غيرت كل الموازين والمطلوب خلق الظروف لاستقطاب التمويل والاستثمارات.ودعا عون الى خلق الظروف لجذب التمويل الخاص والاستثمار عبر القطاع الخاص ويجب الذهاب باتجاه تجزئة الاستثمار في قطاع الكهرباء.

أبي رميا: المشكلة بالنظام

واكد النائب سيمون أبي رميا ان "المشكلة ليست بالحكومة وبالوزراء إنما بالنظام".

الرياشي: ثورة الجياع اتية

راى النائب ملحم الرياشي ان "ثورة الجياع اتية".



ودعا الرياشي الى "مناقشة حياد لبنان الفاعل لدفعه نحو الازدهار والاستقرار".

بو عاصي: البلد في حالة حرب وهذا الأمر سيمنع الاستثمارات

وقال النائب بيار بو عاصي، إنّ "البلد في حالة حرب وهذا الأمر سيمنع الاستثمارات".



وأضاف بو عاصي: "إنّ لم تنفذ قرارات حصر السلاح فإن الحكومة لن تنجح والاستثمارات لن تتحقق وسنبقى ضمن دوامة مفرغة".

عبد المسيح: لدينا ثقة بالحكومة لكن الإدارة غير صحيحة

قال النائب أديب عبد المسيح: "لدينا ثقة بالحكومة لكن الإدارة غير صحيحة والتعيينات كذلك".



وأضاف عبد المسيح من مجلس النواب: "يجب إعطاء قروض للطاقة الشمسية وتحفيز المواطن على تركيب هذا النظام بدلاً من فرض ضرائب".



وتابع: "يجب إعادة النظر بالوضع المعيشي والرواتب".

حبشي: "اتفاق الإطار" ساهم باسترداد 5 أسرى لبنانيين



قال النائب أنطوان حبشي إنّ "اتفاق الإطار" ساهم باسترداد 5 أسرى لبنانيين من ".



وأضاف حبشي: "اتفاق الإطار" يصبح أفضل حينما نعزز موقف المفاوض اللبناني، وكان الأفضل تسليم منشآت "علي الطاهر" إلى الجيش بدلاً من تسليمها لإسرائيل".



وتابع: "علينا أن نذهب لوقف تغيير المعالم في الجنوب ويجب أيضاً وقف المكابرة".

الدويهي: انا مع هذه الحكومة لاتخاذها قرارات سيادية

قال النائب ميشال دويهي: "نحن معكم، دولة الرئيس سلام عند اتخاذ القرارات وسنحاسبكم عند عدم التنفيذ".



واضاف الدويهي: "كل القرارت التي اتخذتموها تحتاج الى تنفيذ".



وتابع: "نحن امام لحظة سياسية لا تتكرر واذا اردنا الخروج من الانهيار علينا ان ننتقل الى دولة تكون وحدها المسؤولة".



وقال الدويهي: "انا مع هذه الحكومة لاتخاذها قرارات سيادية".

معوّض: "حزب الله" جرّ لبنان إلى حربين دفاعاً عن النظام الإيرانيّ

قال النائب ميشال معوّض إنّ "حزب الله" جرّ لبنان إلى حربين دفاعاً عن النظام الإيرانيّ".



وأضاف معوّض: "نحتاج إلى السيادة والسلام والإصلاح والتلطي خلف شعارات فضفاضة يعطل قيام الدولة الفعلية



وتابع: "نُريد أموالاً تدخل إلى البلد من المستثمرين والمغتربين".

إشكال

قاطع النائب إيهاب حمادة، النائب ميشال معوّض خلال إلقاء كلمته في مجلس النواب.





وقال حمادة: "رحم الله الإمام الشافعي عندما قال "يخاطبني السفيه بكلّ قبحٍ، وأكره أنّ أكون له مجيب".





وأضاف: "لكيّ لا يُسجّل أننا نصمت، نحن نصمت على السفهاء وعن السفهاء وعن الكذب".





وتابع: "روح شوف الإسرائيليّ شو حكي عن "علي الطاهر".





وحصل سجال بين عددٍ من النواب بسبب تصريح حمادة، وقال الأخير "جماعة إسرائيل"، ليردّ عليه النائب زياد حواط "انتم أدخلتم إسرائيل إلى البلد".

هاشم: الجنوب هو قضية الوطن

قال النائب قاسم هاشم، إنّ "الجنوب هو قضية الوطن".



وأضاف هاشم: "المطلوب ألا نكتفي بإدانة العدوان، ونسأل الحكومة ماذا فعلت بالتمسّك بوجود قوات "اليونيفيل"؟



وتابع: "علينا أن ننتقل إلى إجراءات وتدابير وقرارات تخفف عن أهلنا أعباء هذه المرحلة".



ودعا هاشم الحكومة إلى "وضع خطة طوارئ متكاملة وتأمين موازنة خاصة وعدم التذرع بعجز الموازنة".



وقال: "يجب إعفاء الطلاب النازحين من الرسوم في المدارس الرسمية".

مسعد: أموال المودعين "خط أحمر"

قال النائب شربل مسعد، إنّ "المواطن لا يكفيه راتبه بعدما خسر أمواله وهو يسأل أين المحاسبة؟"





واضاف مسعد: "أموال المودعين "خط أحمر" ولا يجوز أن نطلب من المواطن تحمّل الخسائر".





وتابع: "نريد خطة واضحة وعادلة لاستعادة أموال الناس ومحاسبة كل من تسبب بالانهيار".





وقال مسعد: "من حقّ الموظف اللبناني أنّ يعيش بكرامة، والمطلوب ليس زيادات مؤقتة على الرواتب بل نحتاج سياسة اقتصادية ومالية تعيد للموظف قدرته الشرائية".

ناجي: طرابلس أمانة في أعناقنا وأعناقكم

قال النائب طه ناجي، إنّ "طرابلس أمانة في أعناقنا وأعناقكم، ولن نترك الأمانة ونطلب منكم ألا تتركوها".

ياسين: العهد الحالي والحكومة لا يتحملان مسؤولية ما وصلنا إليه اليوم

قال النائب ياسين ياسين، إنّ "تعزيز الدولة وتقويتها هو شراكة وطنية ومسؤولية الجميع".



وأضاف ياسين، أنّ "العهد الحالي والحكومة لا يتحملان مسؤولية ما وصلنا إليه اليوم".

قبيسي: لبنان يفاوض تحت النار

أكد النائب هاني قبيسي أن "المفاوضات لم تنفع"، متمنياً من الحكومة والدولة اللبنانية اتخاذ "موقف مغاير" في المرحلة الراهنة.



وقال قبيسي إن "الجنوب بحاجة إلى تضامن وطني، فعندما ترى إسرائيل انقسامنا تصعّد موقفها العسكري وتكثف غاراتها"، معتبراً أن "هناك خللاً في الموقف السياسي اللبناني، لأن لبنان يفاوض تحت النار".



وشدد على أن "ساحة الجنوب أحوج ما تكون إلى التضامن والوحدة الوطنية الداخلية".

القعقور: "يا عيب الشوم على هيك اتفاق إطار"

قالت النائبة حليمة القعقور "نُؤيّد حصرية السلاح واحتكار الدولة قرار الحرب والسلم وممنوع على إيران أنّ تفاوض عنّا".





وأضافت القعقور: "يا عيب الشوم على هيك اتفاق إطار" يناقض كل قيم العدالة والسيادة ويُشرّع الاحتلال".





وتابعت أنّ "اتفاق الإطار" ليس ملزماً"، وسألت: "على أي أساس تمّ اعتماد "مناطق تجريبية" في الجنوب؟"





وقالت القعقور: "لا نريد سوى وحدة لبنانية ولا نريد إيران ولا إسرائيل".

حاصباني: من دون استقرار لا استثمار ولا نهوض

قال النائب غسان حاصباني، إنّ "لبنان يحتاج إلى إعادة إعمار كل ما دمّرته الحرب وعودة جميع المواطنين إلى قراهم وكل ذلك يحتاج إلى استثمارات وتمويل".



وأضاف حاصباني: "الاستثمار لم يعدّ متاحاً للبنان قبل معالجة المعضلة الأساسية وهي وجود السلاح والقرار الأمني والعسكري خارج الدولة".



وسأل: "ماذا تحقق على صعيد ضبط الحدود والمعابر وماذا حصل بتسطير الاستنابات وتنفيذ التوقيفات وماذا تحقق بشبكات التمويل غير المشروع؟"



وقال حاصباني: "المطلوب من الحكومة كشف حساب تنفيذي والقرارات التاريخية لا تقاس بصدورها بل بتنفيذها".



وختم قائلاً: "من دون حصرية سلاح لا سيادة ومن دون استقرار لا استثمار ولا نهوض".

حنكش: كيف يُسمح بأن تكون هناك معسكرات تدريبية في جبالنا؟

طالب النائب الياس حنكش، رئيس الحكومة نواف سلام بـ"العمل على تحقيق الإنماء المتوازن في مختلف المناطق"، مشيراً إلى أن الدستور ينص على أن "النائب هو نائب الأمة".



وقال: "أتحدث اليوم عن منطقة المتن التي تعاني منذ 40 عاماً من الإهمال، ومن مسؤوليتي أن أطلعكم على أوضاع المتن وأين أصبحت مواضيع الإصلاح في هذا ".



ودعا حنكش إلى "تطبيق قرار نزع السلاح على المتن كما ومختلف المناطق اللبنانية"، متسائلاً: "كيف يُسمح بأن تكون هناك معسكرات تدريبية من فلول الأسد وغيرهم في جبالنا؟".

خواجة: نحتاج إلى بناء معمل إضافي للكهرباء

قال النائب محمد خواجة: "نحن نحتاج إلى بناء معمل إضافي للكهرباء ويجب إعطاء الطاقة المتجددة كل الاهتمام".



وأضاف خواجة: "يجب الذهاب إلى تأهيل المعامل وتجديدها والاستثمار بالطاقة المتجددة مع معالجة وضع المعامل".

برو للحكومة: ماذا فعلتم؟

رأى النائب رائد برو ان أداء الحكومة "ضعيف وليس بالمستوى المطلوب"، وقال: إنه عند تفصيل ما ورد في البيان الوزاري وخطاب القسم، ولا سيما في الملفات السيادية، يتضح أن البيان نص على التزام السلطة بأن تكون "دولة رادعة للمعتدي وحامية لشعبها"، إلا أن "السلطة زادت من قوة الجهة المعادية".



وتوجه برو إلى الحكومة قائلاً: "يتهموننا بأننا صادرنا قرار السلم والحرب، ففوضناكم لسنوات، ولكن ماذا فعلتم؟".



وسأل: "كيف سيتم تسليح الجيش إذا كانت ميزانيته في موازنة 2027 صفراً؟".

اسطفان: نحن جزء من هذه الحكومة ونسعى إلى نجاحها

سأل النائب الياس اسطفان الحكومة عن مصير تنفيذ القرارات المتخذة، وقال: "أين أصبح التنفيذ؟ وما هو الجدول الزمني؟ وما هي العراقيل التي تحول دون إنجاز المطلوب؟".



وأضاف اسطفان: "نحن جزء من هذه الحكومة ونسعى إلى نجاحها"، مشددًا على "ضرورة العمل المؤسساتي وتحمّل المسؤوليات"، ومعتبرًا أنه "لا يجوز تحويل الجيش إلى طرف سياسي".

طرابلسي: لوضع خطة طويلة الأمد لحل مسألة المياه في بيروت

وطالب النائب عدنان طرابلسي بوضع خطة طويلة الأمد لحل مسألة المياه في بيروت.

الصادق:

قال النائب وضاح الصادح "من يُقدّم الهدايا إلى إسرائيل في لبنان؟ من يُعطي الأعذار إلى إسرائيل في لبنان؟"





وأضاف الصادق من مجلس النواب: "الإسرائيليّ مُجرم ونحن ضدّه".





وتابع: "هيدا الوحش يلي بروح بيعطيه العذر ليجي على لبنان، يا إما صديقه يا إما ما عنده لا من الوطنية ولا من التقدير خصوصاً للناس يلي صدقوه، يلي بهيدي الليلة نزحوا بمئات الالاف واحتضنتن كلّ المناطق اللبنانيّة".





أما النائب حسين الحاج حسن، فردّ على الصادق قائلاً: "فيه إتّهام من زميلنا بيستدعي إني قله "انت المتّهم مش أنا".





وقال الصادق تعليقاً على ردّ الحاج حسن: "أنا ما اتّهمت حدا، يلي فيه مسلة تحت باطه بتنعرو".





فأجاب الحاج حسن: "انت المسلة وناعر باطك".

النائب إبراهيم منيمنة أكد ان الناس مؤيدة للحكومة لاستعادة الدولة ولكن لا يجب أن نستغل ذلك لتحميل تلك الحكومة فوق طاقتها، داعياً الى النزول الى الشارع والاستماع الى هموم الناس والمواطن.منيمنة قال: نتمسك بالحكومة في إطار تمسكنا بالمؤسسات وقضيتنا هي قضية استعادة الدولة.ودعا الى ان يعود قرار السلم والحرب والمفاوضات إلى يد الدولة اللبنانية.