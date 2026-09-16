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لبنان

وزارة الزراعة: إجراءات وقائية للمحافظة على استدامة قطاع تربية النحل

Lebanon 24
16-09-2026 | 05:42
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وزارة الزراعة: إجراءات وقائية للمحافظة على استدامة قطاع تربية النحل
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صدر عن وزارة الزراعة البيان الآتي:"حرصًا على حماية الثروة النحلية الوطنية والمحافظة على استدامة قطاع تربية النحل، ونظرًا إلى الخطر الذي تشكّله آفة التروبيلايلبس (Tropilaelaps spp.) على طوائف نحل العسل، تؤكد الوزارة أن منع دخول هذه الآفة إلى الأراضي اللبنانية يُعدّ أولوية وطنية تتطلب تعاون جميع الجهات المعنية. وبعد الاطلاع على الأبحاث والمراجع العلمية الدولية التي تُظهر سرعة تكاثر هذه الآفة وانتشارها، وقدرتها على إضعاف طوائف النحل والتسبب بخسائر جسيمة في المناحل، اتخذت الوزارة مجموعة من الإجراءات الاحترازية للحد من خطر انتقالها إلى لبنان.
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وفي هذا الإطار، تقرر في الوقت الراهن:



-منع استيراد طوائف النحل الكاملة مع إطاراتها الشمعية منعًا مطلقًا.



-منع استيراد النحل المرزوم منعًا مطلقًا.



-منع استيراد ملكات النحل من البلدان التي ثبت انتشار الآفة فيها، وكذلك من الدول المحيطة بها".



وتابع البيان:"انطلاقًا من المسؤولية المشتركة في حماية الثروة النحلية، دعت الوزارة الزراعة مربي النحل والمستوردين وتجار مستلزمات تربية النحل والجمعيات والتعاونيات، والعاملين والمتعاملين في هذا القطاع إلى تطبيق تام للإجراءات الآتية:



-التعاون في مكافحة التهريب



إن حماية النحل اللبناني لا تقع على عاتق وزارة الزراعة والأجهزة الأمنية وحدها، بل تتطلب تعاونًا مسؤولًا وفاعلًا من جميع مربي النحل والعاملين في القطاع. وعليه،دعت الوزارة مربي النحل إلى "الامتناع بصورة كاملة عن شراء أو اقتناء أو توزيع أي ملكات أو طرود أو طوائف نحل أُدخلت إلى لبنان بطريقة غير قانونية أو عبر غير المعابر الرسمية المعتمدة، مهما كان مصدرها أو الجهة التي تعرضها للبيع". وشددت على "ضرورة عدم شراء النحل أو الملكات من مصادر مجهولة أو غير موثوقة، نظرًا إلى تعذر التحقق من وضعها الصحي، وما قد يترتب على ذلك من خطر إدخال آفة التروبيلايلبس وغيرها من الآفات والأمراض إلى المناحل اللبنانية".



-مسؤولية التجار والمتعاملين في قطاع النحل



دعت الوزارة تجار مستلزمات تربية النحل والمستوردين وسائر المتعاملين في القطاع، إلى "التعاون الكامل في مكافحة الاتجار غير القانوني بالنحل والملكات، والامتناع عن بيع أي طوائف أو طرود أو ملكات نحل مجهولة المصدر أو مدخلة بصورة غير قانونية، إلى توعية زبائنهم والنحالين بخطورة شراء هذه المواد أو تداولها خارج الأطر القانونية والصحية المعتمدة، لما قد يشكله ذلك من تهديد مباشر لقطاع تربية النحل بأكمله".



-دور الجمعيات والتعاونيات المعنية بتربية النحل



ودعت الوزارة الجمعيات والتعاونيات والنقابات المعنية إلى متابعة المستجدات البحثية والإرشادات العلمية الدولية، والمساهمة في توعية النحالين بشأن التدابير الوقائية المطلوبة وسبل الاشتباه بالآفة والتعامل السليم مع الطرود والملكات، ولا سيما تلك الآتية من مصادر مجهولة"، مشددة على "ضرورة عدم نقل أو دمج أي طائفة يُشتبه في وضعها الصحي قبل إبلاغ المصالح الفنية المختصة في وزارة الزراعة والحصول على الإرشادات المطلوبة".



- الإبلاغ والتعاون مع الجهات المختصة



كذلك دعت الوزارة كل من تتوافر لديه معلومات عن إدخال أو بيع أو توزيع ملكات أو طرود أو طوائف نحل مهرّبة أو مجهولة المصدر إلى "إبلاغ الجهات المختصة في وزارة الزراعة، بما يتيح اتخاذ الإجراءات القانونية ويسهم في منع دخول الآفة وانتشارها"، واكدت "أهمية الإبلاغ المبكر عن أي أعراض غير مألوفة أو تدهور سريع يُلاحظ في طوائف النحل، وعدم نقل الطوائف المشتبه بها أو بيعها أو توزيعها إلى حين الكشف عليها من الجهات الفنية المختصة".



-تشديد الرقابة على المعابر الحدودية



ستعمل وزارة الزراعة على تعميم التدابير المعتمدة على الأجهزة الأمنية والجهات الرقابية العاملة في المرافئ والمطار والمعابر الحدودية البرية، بهدف تشديد الرقابة وضبط أي محاولة لتهريب طوائف النحل أو طروده أو ملكاته، واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين. إن حماية النحل اللبناني من آفة التروبيلايلبس مسؤولية وطنية مشتركة، تتطلب أعلى درجات اليقظة والتعاون والتطبيق للتلم للإجراءات الوقائية.



واكدت الوزارة أن "منع استيراد طوائف النحل الكاملة بإطاراتها الشمعية والنحل المرزوم منعًا مطلقًا، ومنع استيراد ملكات النحل من البلدان الموبوءة والدول المحيطة بها، هو إجراء احترازي ضروري للحد من خطر دخول الآفة إلى لبنان. ويشكل احترام هذا القرار وتطبيقه مساهمة أساسية في حماية المناحل اللبنانية وصون الإنتاج الزراعي والأمن البيئي والغذائي".
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