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لبنان

بيار دوكان ضيف "ESA Business School" في حوار حول الدبلوماسية في القرن الحادي والعشرين

Lebanon 24
16-09-2026 | 06:09
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بيار دوكان ضيف ESA Business School في حوار حول الدبلوماسية في القرن الحادي والعشرين
بيار دوكان ضيف ESA Business School في حوار حول الدبلوماسية في القرن الحادي والعشرين photos 0
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في إطار برنامج الاحتفال بمرور 30 عاماً على تأسيسها، نظّمت "ESA Business School" على حرمها الجامعي في بيروت لقاءً حوارياً مع السيد بيار دوكان، السفير الفرنسي السابق، تحت عنوان: "أي دبلوماسية نريد، ويمكننا، ويجب علينا أن نمارسها في القرن الحادي والعشرين؟".
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وأدار اللقاء السيد هادي الأسعد، مستشار المدير العام للمدرسة، حيث جمع أكثر من 150 شخصاً حول نقاش تناول العمل الدبلوماسي في العالم المعاصر.
 

ويأتي هذا اللقاء ضمن سلسلة الفعاليات التي تنظمها "ESA Business School" بمناسبة الذكرى الثلاثين لتأسيسها. ومن خلال هذه المبادرة، تواصل المدرسة التزامها بتعزيز الحوار وتبادل الآراء حول القضايا الكبرى التي تشكّل المجتمعات والمؤسسات المعاصرة.
 

واستُهلّ اللقاء بكلمة ترحيبية بالمشاركين، أعقبها تكريم السيد هادي الأسعد، مؤسس Institut pour la Finance et la Gouvernance (IFG).
 
 
وشكّل هذا التكريم مناسبةً للإشادة بمسيرته المهنية وإسهامه في تأسيس المعهد، الذي يُعدّ مركزاً مرجعياً في مجال الحوكمة في لبنان، حيث يواكب المؤسسات في اعتماد أفضل الممارسات ويسهم في إثراء النقاش حول القضايا الاقتصادية والمالية والمؤسسية.
 
 
وقد جرى التكريم بحضور عدد كبير من الشركاء والزملاء والفاعلين المنخرطين في مجالات الحوكمة والتمويل والتطوير المؤسسي.
 

بعد ذلك، شارك السيد دوكان في هذا الحوار المخصّص للتحديات الدبلوماسية في القرن الحادي والعشرين. وخلال مسيرة مهنية حافلة شغل فيها مناصب رفيعة في الإدارة الفرنسية وفي عدد من المؤسسات الدولية، تولّى مهام ممثل فرنسا لدى كل من صندوق النقد الدولي والبنك الدولي، قبل تعيينه سفيراً لفرنسا لدى منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية.
 

ومن خلال هذه اللقاءات، تحتفي "ESA Business School" بثلاثة عقود من النشاط والمساهمة في مجالات التعليم والحوار والتفكير في أبرز القضايا الاقتصادية والإدارية والمجتمعية الكبرى. كما شكّل هذا الحدث فرصة لمناقشة هذه التحديات من خلال حوار مع شخصية شغلت مناصب دبلوماسية ودولية رفيعة المستوى.
 
 
 
 
 

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