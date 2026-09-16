لقاء بين الوفدين النقابي الشمالي والسوري المشاركين في مؤتمر العمل العربي في القاهرة

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التقى الوفد النقابي المشارك في مؤتمر العمل العربي في القاهره الذي يضم رئيس المستخدمين في الشمالي النقيب شادي السيد ونائب رئيس اتحادات النقل البري محمد كمال الخير، الوفد السوري المشارك الذي يضم السيد عبد العليم البكور العام داود الاتحاد محمد حماد عضو مكتب تنفيذي والدكتور عدنان عزوز مدير العلاقات العربية والدولية.واستعرض الجانبان العلاقات المشتركة على اامستويين النقابي والنقل .واكد الجانبان "أهميه التواصل البناء والمفيد سواء على مستوى العمالي او على مستوى النقل "،ولفتا الى"أن مسالة النقل، مسألة استراتيجية بين لبنان وسوريا وهي شريان حيوي واساسي على مستوى العلاقات بين البلدين".ورحبا معا ب"كل تفاهمات يمكن ان تؤدي الى تبادل التسهيلات المتوازنة والمتكافئة بين كل من لبنان وسوريا". ورحبا بالتفاهمات الأخيرة التي جرى التوصل اليها بين الحكومتين.ووجه السيد دعوة للوفد السوري لزيارة مدينه والشمال لتبادل الخبرات وتبادل المعلومات والتنسيق المشترك الضامن للمصلحة الإيجابية لكلا الجانبين.