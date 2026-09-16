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لبنان

قبل رفع الجلسة... سجال حصل بين نائبين: "انت المسلة وناعر باطك" (فيديو)

Lebanon 24
16-09-2026 | 07:37
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قبل رفع الجلسة... سجال حصل بين نائبين: انت المسلة وناعر باطك (فيديو)
قبل رفع الجلسة... سجال حصل بين نائبين: انت المسلة وناعر باطك (فيديو) photos 0
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قال النائب وضاح الصادح "من يُقدّم الهدايا إلى إسرائيل في لبنان؟ من يُعطي الأعذار إلى إسرائيل في لبنان؟"
 
 
وأضاف الصادق من مجلس النواب: "الإسرائيليّ مُجرم ونحن ضدّه".
 
 
وتابع: "هيدا الوحش يلي بروح بيعطيه العذر ليجي على لبنان، يا إما صديقه يا إما ما عنده لا من الوطنية ولا من التقدير خصوصاً للناس يلي صدقوه، يلي بهيدي الليلة نزحوا بمئات الالاف واحتضنتن كلّ المناطق اللبنانيّة".
 
 
أما النائب حسين الحاج حسن، فردّ على الصادق قائلاً: "فيه إتّهام من زميلنا بيستدعي إني قله "انت المتّهم مش أنا".
 
 
وقال الصادق تعليقاً على ردّ الحاج حسن: "أنا ما اتّهمت حدا، يلي فيه مسلة تحت باطه بتنعرو".
 
 
فأجاب الحاج حسن: "انت المسلة وناعر باطك".
 
 
 
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