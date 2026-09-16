قبل رفع الجلسة... سجال حصل بين نائبين: "انت المسلة وناعر باطك" (فيديو)

قال النائب الصادح "من يُقدّم الهدايا إلى في ؟ من يُعطي الأعذار إلى إسرائيل في لبنان؟"

وأضاف الصادق من مجلس النواب: "الإسرائيليّ مُجرم ونحن ضدّه".

وتابع: "هيدا الوحش يلي بروح بيعطيه العذر ليجي على لبنان، يا إما صديقه يا إما ما عنده لا من الوطنية ولا من التقدير خصوصاً للناس يلي صدقوه، يلي بهيدي الليلة نزحوا بمئات الالاف واحتضنتن كلّ المناطق اللبنانيّة".

أما النائب ، فردّ قائلاً: "فيه إتّهام من زميلنا بيستدعي إني قله "انت المتّهم ".

وقال الصادق تعليقاً على ردّ : "أنا ما اتّهمت حدا، يلي فيه مسلة تحت باطه بتنعرو".

فأجاب الحاج حسن: "انت المسلة وناعر باطك".