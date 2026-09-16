قبل رفع الجلسة... سجال حصل بين نائبين: "انت المسلة وناعر باطك" (فيديو)

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الصادق: من يقدّم الهدايا لإسرائيل ومن يعطيها الأعذار لتقوم بما تقوم به فهو متهم ومتواطئ معها... والحاج حسن يردّ: أنت المتهم#LBCI #LBCILebanon #LBCILebanonNews #LBCIVideos #LBCINews #BreakingNews #Lebanon #لبنان pic.twitter.com/RLqOBFwAQa
— lbci lebanon news (@LBCI_NEWS) September 16, 2026
الصادق: من يقدّم الهدايا لإسرائيل ومن يعطيها الأعذار لتقوم بما تقوم به فهو متهم ومتواطئ معها... والحاج حسن يردّ: أنت المتهم#LBCI #LBCILebanon #LBCILebanonNews #LBCIVideos #LBCINews #BreakingNews #Lebanon #لبنان pic.twitter.com/RLqOBFwAQa