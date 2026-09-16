سوريّ... هكذا كان يحتال على لبنانيين بانتحاله صفة أمنية

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صدر عن – والتوجيه والعلاقات العامة، البيان الآتي:توافرت للمديرية العامة لأمن الدولة معلومات عن قيام أحد الأشخاص بوضع إعلانات لاستئجار شاليهات في منطقة – فنيدق، ، على ، حيث كان يستدرج المواطنين عبر طلب تحويل مبالغ مالية لقاء الحجز الذي تبين انه وهمي .وبنتيجة التحريات التي أجرتها مديرية الإقليمية – مكتب ، تم التوصل إلى هوية شخص من التابعية ، يُدعى خ. س. أ.، يُشتبه في تورطه في عمليات الاحتيال وانتحال صفة أمنية، والإدعاء بأنه ينتمي إلى لأمن الدولة.وبعد متابعة والرصد تم تحديد مكان إقامته، وبناءً على إشارة المختص، تم توقيفه بتاريخ 15/9/2026.وبالتحقيق معه، اعترف بقيامه بعمليات نصب واحتيال وانتحال حيث اوقف بجرمَي الاحتيال وانتحال صفة أمنية، وأودع المرجع القضائي المختص لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقه.