كيف علّق جنبلاط على سجالات مجلس النواب؟

كتب "التقدمي الإشتراكي" السابق عبر حسابه على منصّة "إكس":

"لا ينفع هذا من الاتهامات والشتائم المتبادلة في الندوة النيابية وعلى هذا فلتكن المستقبلية مبنية على ما ورد على لسان الرؤساء عون وسلام في توصيف الوضع الراهن وكيفية معالجته".