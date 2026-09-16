كيف علّق جنبلاط على سجالات مجلس النواب؟

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لا ينفع هذا السيل من الاتهامات والشتائم المتبادلة في الندوة النيابية وعلى هذا فلتكن خارطة الطريق المستقبلية مبنية على ما ورد على لسان الرؤساء عون وسلام في توصيف الوضع الراهن وكيفية معالجته pic.twitter.com/GhaI26FOKl
— walid joumblatt (@walidjoumblatt) September 16, 2026
لا ينفع هذا السيل من الاتهامات والشتائم المتبادلة في الندوة النيابية وعلى هذا فلتكن خارطة الطريق المستقبلية مبنية على ما ورد على لسان الرؤساء عون وسلام في توصيف الوضع الراهن وكيفية معالجته pic.twitter.com/GhaI26FOKl