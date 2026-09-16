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لبنان

كيف علّق جنبلاط على سجالات مجلس النواب؟

Lebanon 24
16-09-2026 | 09:07
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كيف علّق جنبلاط على سجالات مجلس النواب؟
كيف علّق جنبلاط على سجالات مجلس النواب؟ photos 0
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كتب رئيس الحزب "التقدمي الإشتراكي" السابق وليد جنبلاط عبر حسابه على منصّة "إكس":
 
"لا ينفع هذا السيل من الاتهامات والشتائم المتبادلة في الندوة النيابية وعلى هذا فلتكن خارطة الطريق المستقبلية مبنية على ما ورد على لسان الرؤساء عون وسلام في توصيف الوضع الراهن وكيفية معالجته".
 
 
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