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لبنان

إشكال كبير بين ريفي وحمادة والحاج حسن.. وبرّي يتدخل: "يا عيب الشوم" (فيديو)

Lebanon 24
16-09-2026 | 12:08
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إشكال كبير بين ريفي وحمادة والحاج حسن.. وبرّي يتدخل: يا عيب الشوم (فيديو)
إشكال كبير بين ريفي وحمادة والحاج حسن.. وبرّي يتدخل: يا عيب الشوم (فيديو) photos 0
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وقع اشكال كبير بين عدد من نواب كتلة الوفاء للمقاومة والنائب أشرف ريفي، ليتدخل رئيس مجلس النواب نبيه بري قائلاً: "يا عيب الشوم".

وقال النائب أشرف ريفي: "دولة الرئيس حكي عن 40 ألف عيلة تركت سوريا، بس ما قال ليش تركوا سوريا؟".

ليرد عليه النائب إيهاب حمادة قائلاً: "لو بتعرف بالتاريخ، بتعرف إنه هؤلاء يملكون بسوريا أكثر من 500 عام قبل قيامة سوريا ولبنان".

فأجابه ريفي: "فيك تقلي ليش فتت سوريا وتسببت بتهجيرهم؟".

ليرد عليه حمادة: "لأن في حدا متلك، لأن في حدا متلك موجود بالدني".

فرد عليه ريفي: "بتعمل مغامرات".

فتدخل النائب حسين الحاج حسن قائلاً: "إنت المؤامرة وإنت العميل".

ليقول ريفي: "اسأل حالك ليش فتت ع سوريا".

فرد الحاج حسن: "لأنك جبت اللي فجروا الضاحية، في دم برقبتك".

وأضاف الحاج حسن: "دولة الرئيس، اللي بيتعدى علينا بدنا نرد عليه، في لبنانية عم يتهجروا".

ليجيبه ريفي: "إنت ومشروعك بتتحمل مسؤوليتن".

وتدخل حمادة قائلاً: "وإنت رح تتسبب بهجرة آخرين يا رجل الدولة".

وهنا تدخل الرئيس بري قائلاً: "يا عيب الشوم، والله عيب".

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أخذٌ وردّ في جلسة مساءلة الحكومة المسائيّة...بين الحاج حسن وريفي وبري يقول: يا عيب الشوم!#LBCINews pic.twitter.com/cdTM59b9Pa




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