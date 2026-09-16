إشكال كبير بين ريفي وحمادة والحاج حسن.. وبرّي يتدخل: "يا عيب الشوم" (فيديو)

وقع اشكال كبير بين عدد من نواب كتلة الوفاء للمقاومة والنائب أشرف ريفي، ليتدخل رئيس مجلس النواب نبيه بري قائلاً: "يا عيب الشوم".
وقال النائب أشرف ريفي: "دولة الرئيس حكي عن 40 ألف عيلة تركت سوريا، بس ما قال ليش تركوا سوريا؟".
ليرد عليه النائب إيهاب حمادة قائلاً: "لو بتعرف بالتاريخ، بتعرف إنه هؤلاء يملكون بسوريا أكثر من 500 عام قبل قيامة سوريا ولبنان".
فأجابه ريفي: "فيك تقلي ليش فتت سوريا وتسببت بتهجيرهم؟".
ليرد عليه حمادة: "لأن في حدا متلك، لأن في حدا متلك موجود بالدني".
فرد عليه ريفي: "بتعمل مغامرات".
فتدخل النائب حسين الحاج حسن قائلاً: "إنت المؤامرة وإنت العميل".
ليقول ريفي: "اسأل حالك ليش فتت ع سوريا".
فرد الحاج حسن: "لأنك جبت اللي فجروا الضاحية، في دم برقبتك".
وأضاف الحاج حسن: "دولة الرئيس، اللي بيتعدى علينا بدنا نرد عليه، في لبنانية عم يتهجروا".
ليجيبه ريفي: "إنت ومشروعك بتتحمل مسؤوليتن".
وتدخل حمادة قائلاً: "وإنت رح تتسبب بهجرة آخرين يا رجل الدولة".
وهنا تدخل الرئيس بري قائلاً: "يا عيب الشوم، والله عيب".
أخذٌ وردّ في جلسة مساءلة الحكومة المسائيّة...بين الحاج حسن وريفي وبري يقول: يا عيب الشوم!#LBCINews pic.twitter.com/cdTM59b9Pa