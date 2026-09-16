إشكال كبير بين ريفي وحمادة والحاج حسن.. وبرّي يتدخل: "يا عيب الشوم" (فيديو)

وقع اشكال كبير بين عدد من نواب للمقاومة والنائب ، ليتدخل قائلاً: "يا عيب الشوم".

وقال النائب أشرف : " حكي عن 40 ألف عيلة تركت ، بس ما قال ليش تركوا سوريا؟".

ليرد عليه النائب إيهاب حمادة قائلاً: "لو بتعرف بالتاريخ، بتعرف إنه هؤلاء يملكون بسوريا أكثر من 500 عام قبل قيامة سوريا ولبنان".

فأجابه ريفي: "فيك تقلي ليش فتت سوريا وتسببت بتهجيرهم؟".

ليرد عليه حمادة: "لأن في حدا متلك، لأن في حدا متلك موجود بالدني".

فرد عليه ريفي: "بتعمل مغامرات".

فتدخل النائب حسين قائلاً: "إنت المؤامرة وإنت العميل".

ليقول ريفي: "اسأل حالك ليش فتت ع سوريا".

فرد الحاج حسن: "لأنك جبت اللي فجروا الضاحية، في دم برقبتك".

وأضاف الحاج حسن: "دولة الرئيس، اللي بيتعدى علينا بدنا نرد عليه، في لبنانية عم يتهجروا".

ليجيبه ريفي: "إنت ومشروعك بتتحمل مسؤوليتن".

وتدخل حمادة قائلاً: "وإنت رح تتسبب بهجرة آخرين يا رجل الدولة".

وهنا تدخل قائلاً: "يا عيب الشوم، والله عيب".





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أخذٌ وردّ في جلسة مساءلة الحكومة المسائيّة...بين الحاج حسن وريفي وبري يقول: يا عيب الشوم!#LBCINews pic.twitter.com/cdTM59b9Pa







