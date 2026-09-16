"كل ساعة بتفز"... برّي يهدد سليم عون بإخراجه من الجلسة: "بطلعك" (فيديو)

قاطع النائب النائب خلال كلمته في الجلسة المسائية لمساءلة الحكومة.

فهدد النائب سليم عون بإخراجه من الجلسة، قائلاً: "ما بصير هيك، بطلعك من الجلسة".

فردّ عون: "شو هو بصير؟ طلعني من الجلسة. ليش، شو قاعد عم اعمل بالجلسة إذا ممنوع أحكي؟".

فردّ : "كل ساعة بتفز".

فأجاب عون: " ، ما عاد رح نستحي نحنا. ما حدا يحكيني عن مظلومين. في 100 مظلوم، عم نطلع 3000 و6000 مجرم ومغتصب. هني لازم يستحوا من العمل اللي عملوه، مش نحنا. نحنا إذا طعنا فخر لإلنا، وهيدا الشي منشوف حالنا فيه، مش مضطرين ندافع عن حالنا".

فردّ عليه النائب أحمد الخير قائلاً: "لكن ليه عم تدافع يا خيي؟ ليه عم تدافع؟".

وأضاف: " الرئيس، بدك ياني كمّل كلمتي أو لا؟ يعني ما معقول كل نحكي بدنا نضل ساكتين".

فقال عون: "عالقليلة عندك وقت لتحكي، نحنا ما عطانا وقت لنحكي".

فأجابه الخير: "بتعرف، حاسس فيك وبوجعك".





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لسليم عون: "بطلعك من الجلسة"!#LBCINews pic.twitter.com/GYwVb6w8Z5