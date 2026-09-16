"كل ساعة بتفز"... برّي يهدد سليم عون بإخراجه من الجلسة: "بطلعك" (فيديو)

قاطع النائب سليم عون النائب أحمد الخير خلال كلمته في الجلسة المسائية لمساءلة الحكومة.
فهدد رئيس مجلس النواب نبيه بري النائب سليم عون بإخراجه من الجلسة، قائلاً: "ما بصير هيك، بطلعك من الجلسة".
فردّ عون: "شو هو اللي ما بصير؟ طلعني من الجلسة. ليش، شو قاعد عم اعمل بالجلسة إذا ممنوع أحكي؟".
فردّ بري: "كل ساعة بتفز".
فأجاب عون: "دولة الرئيس، ما عاد رح نستحي نحنا. ما حدا يحكيني عن مظلومين. في 100 مظلوم، عم نطلع 3000 و6000 مجرم ومغتصب. هني لازم يستحوا من العمل اللي عملوه، مش نحنا. نحنا إذا طعنا فخر لإلنا، وهيدا الشي منشوف حالنا فيه، مش مضطرين ندافع عن حالنا".
فردّ عليه النائب أحمد الخير قائلاً: "لكن ليه عم تدافع يا خيي؟ ليه عم تدافع؟".
وأضاف: "يا دولة الرئيس، بدك ياني كمّل كلمتي أو لا؟ يعني ما معقول كل ما بدنا نحكي بدنا نضل ساكتين".
فقال عون: "عالقليلة عندك وقت لتحكي، نحنا ما عطانا وقت لنحكي".
فأجابه الخير: "بتعرف، حاسس فيك وبوجعك".
الرئيس بري لسليم عون: "بطلعك من الجلسة"!#LBCINews pic.twitter.com/GYwVb6w8Z5