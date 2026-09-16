تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

لبنان

أيّ خيارات لاستعادة الجنوب؟

Lebanon 24
16-09-2026 | 22:52
اجعل لبنان24 مصدرك المفضل على غوغل
A-
A+
أيّ خيارات لاستعادة الجنوب؟
أيّ خيارات لاستعادة الجنوب؟ photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
كتب ابراهيم حيدر في" النهار": يطرح السؤال اليوم عن كيفية إخراج الاحتلال الإسرائيلي من الجنوب، وإن كانت الدولة وقّعت اتفاق الإطار وتجري مفاوضات لم تثمر تحقيقاً للانسحاب، فيما "حزب الله" يصرّ على سلاحه الذي أُخرج أصلاً من مقاومة إسرائيل، ولا يترك للبنانيين ولا للدولة ابتكار الأساليب المناسبة لاستعادة الأرض، حتى ولو طال الزمن. على أن إطلاق أيّ مقاومة يحتاج إلى تبرير الجدوى، وقد تكون غير ممكنة في ظل استمرار "حزب الله" في تقديم الذرائع لإسرائيل، بينما يمكن دعم الدولة والجيش للإمساك بالوضع الجنوبي وهو الخيار الوحيد المتاح في ظل الاختلال في الموازين والتغيّرات التي تشهدها المنطقة.
Advertisement
 
 
كانت لبنانية المقاومة هي الرد على كل التشكيك في القدرة على إخراج الاحتلال، إلى أن انحسر دورها لمصلحة "حزب الله" طرفا وحيدا بدعم إقليمي سوري وإيراني. ففي النصف الثاني من ثمانينيات القرن الماضي بدأت سلطة الوصاية السورية بضرب العصب اللبناني للمقاومة وإنهاء دورها الاستقلالي.
عجز لبنان عن استثمار زوال الاحتلال طريقاً لتوحيد البلد وبناء الدولة، بعد التحرير عام 2000، فيما بقي التساؤل عن وظيفة سلاح "حزب الله" بعد خروج الاحتلال، حيت استُخدم بعضه في الداخل قبل أن يصير الحزب جيشاً بفائض قوة، فقد الكثير من رصيده اللبناني وساحته ومنزلته.

لن تكون أيّ مقاومة مجدية ضمن مشاريع إقليمية، وبقرار خارجي، لذا لا بد من نقاش بين اللبنانيين حول الخيارات والأساليب المجدية لإخراج الاحتلال الإسرائيلي، وإعادة الاعتبار إلى سلاح الدولة، وهذه وظيفة اللبنانيين قبل أن تأخذنا المغامرات إلى مزيد من الكوارث والنكبات.
مواضيع ذات صلة
سلام: نحن على عهدنا باقون والعمل على تعزيز الجيش بالنسبة لحكومتنا ليس بنداً ثانوياً بل هو خيار استراتيجي في صميم مشروعنا لاستعادة الدولة
lebanon 24
Lebanon24
17/09/2026 08:19:13 Lebanon 24 Lebanon 24
وزير الدفاع الإسرائيلي: استعادة مرتفعات علي الطاهر إتمام لمرحلة تثبيت السيطرة جنوب لبنان
lebanon 24
Lebanon24
17/09/2026 08:19:13 Lebanon 24 Lebanon 24
البيت الأبيض: جميع الخيارات مطروحة ضد إيران وغياب أي مفاوضات حالياً
lebanon 24
Lebanon24
17/09/2026 08:19:13 Lebanon 24 Lebanon 24
تحذير روسي: السلاح النووي خيار متاح لحماية حلفاء موسكو من أي عدوان
lebanon 24
Lebanon24
17/09/2026 08:19:13 Lebanon 24 Lebanon 24

الإسرائيلي

الاستقلال

حزب الله

المقاومة

الاحتلال

إسرائيل

ابراهيم

السورية

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
Lebanon24
01:15 | 2026-09-17
Lebanon24
01:00 | 2026-09-17
Lebanon24
00:52 | 2026-09-17
Lebanon24
23:27 | 2026-09-16
Lebanon24
23:19 | 2026-09-16
Lebanon24
23:18 | 2026-09-16
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24