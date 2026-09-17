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لبنان

لجنة الشؤون الخارجية بحثت في التطورات جنوبا... وحثّت مجلس الأمن على التمديد لـ"اليونيفيل"

Lebanon 24
17-09-2026 | 10:00
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لجنة الشؤون الخارجية بحثت في التطورات جنوبا... وحثّت مجلس الأمن على التمديد لـاليونيفيل
لجنة الشؤون الخارجية بحثت في التطورات جنوبا... وحثّت مجلس الأمن على التمديد لـاليونيفيل photos 0
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عقدت لجنة الشؤون الخارجية والمغتربين جلسة اليوم، في المجلس النيابي برئاسة النائب فادي علامة وحضور وزير الدفاع الوطنية اللواء ميشال منسى والنواب الأعضاء.
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وقال النائب علامة بعد الجلسة: "عقدت لجنة الشؤون الخارجية والمغتربين لقاء ديبلوماسيا، في حضور وزير الدفاع وممثل عن وزارة الخارجية وسفراء ممثلين لبعثات ديبلوماسية لدول الاعضاء في مجلس الامن الدولي والمجتمع الدولي.

خصصنا الاجتماع للبحث في التطورات الميدانية في الجنوب وبتنسيق الجهود الديبلوماسية المشتركة لحث مجلس الامن الدولي للتمديد ولاية "اليونيفيل" ودعما للتطبيق الكامل للقرار 1701 .وأبرز ما أكدنا عليه خلال اللقاء اليوم اولا الدور المحوري ل"اليونيفيل".

ولفت الى "ان وجود قوة "اليونيفيل" تمثل ركيزة أساسية للاستقرار والآلية الوحيدة للتواصل لمنع الاحتكاكات والتصعيد على الخط الازرق"، معتبرا "ان انتشار الجيش اللبناني جنوب نهر الليطاني ،هو قرار استراتيجي ثابت للدولة اللبنانية والشراكة اللوجستية والميدانية مع "اليونيفيل"، وهي شرط أساسي لتمكين الجيش من استكمال انتشاره بشكل متدرج ودون احداث اي فجوات أمنية".

أضاف :"ركزنا على ما إذا كان سيصار إلى تعديل في الجهوزية ل"اليونيفيل". وندعو إلى اعتماد مقاربة واقعية تربط اي خفض او تعديل بمهام "اليونيفيل" بمدى التقدم الفني والميداني للجيش اللبناني بعيدا عن التواريخ المحددة سلفا وهي يمكن ان تؤدي إلى تداعيات غير محسوبة على الارض خصوصا ما نشهده من اعتداءات اسرائيلية على الجنوب اللبناني".

وختم:"جددنا التاكيد على استمرار التواصل مع عواصم القرار لتأمين التمديد اللازم لمهام القوة الدولية بما يضمن صون السيادة اللبنانية وحماية واستقرار اهلنا في الجنوب. وكانت مناسبة لتزويد الحضور بتوقيع عريضة ال 86 نائبا وشرح مضمونها زميلنا النائب ملحم خلف الى السفراء وممثلي البعثات الديبلوماسية لدول الاعضاء في مجلس الامن.
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