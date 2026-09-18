تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

لبنان

"الحكومة استخفت بكرامتنا".. رابطة موظفي الإدارة العامة اعلنت الاضراب

Lebanon 24
18-09-2026 | 03:35
اجعل لبنان24 مصدرك المفضل على غوغل
A-
A+
الحكومة استخفت بكرامتنا.. رابطة موظفي الإدارة العامة اعلنت الاضراب
الحكومة استخفت بكرامتنا.. رابطة موظفي الإدارة العامة اعلنت الاضراب photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
أعلنت رابطة موظفي الإدارة العامة الاضراب يومي الأربعاء والخميس في ٢٣ الحالي و ٢٤ منه.
Advertisement
 
وقالت في بيان: "لقد طالعتنا الحكومة بمقررات، أقل ما يقال عنها، أنها تستخف بكرامة وعقل العاملين في الإدارة العامة، بمسمياتهم كافة، فما يُحكى عن ٣ أضعاف في أول سنة ٢٠٢٧ و٣ أضعاف في آب، هو فعلياً زيادة ٣ أضعاف أساس راتب عما يتقاضاه الموظف حالياً مع المفعول الرجعي، أي ما يعادل ٥٪ فقط من قيمة الراتب بالدولار قبل الأزمة".

وتابع:"لقد ظهر الاستخفاف جلياً بتجاهل الحكومة لمطلب رفع بدل النقل اليومي، وكأنها تريد إعطاء الزيادات لتغطية فارق التكلفة الكبير للحضور اليومي إلى العمل، في حين تستفيد بقية الأسلاك من زيادة حقيقية، وكأن موظف الإدارة مجرد آلة يجب تعبئتها بالمواد الأولية ليستمر في العمل دون أي كرامة إنسانية له. لذا، تؤكد الرابطة موظفي الإدارة العامة، أن مطالبها الأساسية لا تراجع عنها، إلّا أن المطلب الفوري الذي لا يحتمل أي تأجيل: رفع بدل النقل اليومي إلى ١٠ ليتر، بخاصة أن مسألة ربط النقل بسعر المحروقات أمر معمول به في السلك التعليمي وليس بالبدعة الجديدة، اضافة الى تحديد بدل المحروقات بحسب السعر الحقيقي لصفيحة البنزين".

اضاف البيان:"فهل يعقل لأي حكومة في العالم أن تطلب من الموظف الحضور إلى عمله، دون أدنى المقومات اللوجستية، ومن ثمّ تلزمه بتحمل أعباء مالية أكبر!! هل هذا تفعيل للإدارة أم دفع الموظف دفعاً للتعطيل؟والمهين أن هذه الزيادة تبدأ من ١/١/٢٠٢٧، أي سيتحمل الموظف الأعباء، بعضها فوق بعض، خلال ما تبقى من أشهر هذه السنة". 

وختم:"بناءً عليه، ومع تأكيدها التوقف القسري يوم الجمعة من كل اسبوع، تعلن رابطة موظفي الإدارة العامة الاضراب يومي الأربعاء والخميس في ٢٣ الحالي و ٢٤ منه، وفي حال لم تتجاوب الحكومة مع مطلب رفع بدل النقل، فإن الرابطة سترفع أيام التوقف القسري أسبوعياً، إذ لا يمكن أن تكون كرامة الموظف مكسر عصا لأحد".
مواضيع ذات صلة
رابطة موظفي الإدارة العامة أعلنت المشاركة في الإضراب العام الاثنين
lebanon 24
Lebanon24
18/09/2026 11:48:49 Lebanon 24 Lebanon 24
إضراب تحذيري لرابطة موظفي الإدارة العامة...إليكم السبب
lebanon 24
Lebanon24
18/09/2026 11:48:49 Lebanon 24 Lebanon 24
رابطة موظفي الادارة العامة دعت الى البقاء على أتمّ الاستعداد والجهوزية لتنفيذ خطوات تصعيدية
lebanon 24
Lebanon24
18/09/2026 11:48:49 Lebanon 24 Lebanon 24
موظفو الإدارة العامة نحو التصعيد بدءا من الاضراب العام اليوم
lebanon 24
Lebanon24
18/09/2026 11:48:49 Lebanon 24 Lebanon 24

رابطة موظفي الإدارة العامة

رابطة موظفي الإدارة

الإدارة العامة

ستيت

ساني

ساسي

دارت

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
04:34 | 2026-09-18 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
04:30 | 2026-09-18 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
04:29 | 2026-09-18 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
04:28 | 2026-09-18 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
04:27 | 2026-09-18 Lebanon 24 Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
Lebanon24
04:34 | 2026-09-18
Lebanon24
04:30 | 2026-09-18
Lebanon24
04:29 | 2026-09-18
Lebanon24
04:28 | 2026-09-18
Lebanon24
04:27 | 2026-09-18
Lebanon24
04:25 | 2026-09-18
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24