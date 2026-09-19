بعد الامطار الطوفانية.. هذا ما ينتظر "طقس لبنان" خلال الايام المقبلة

Advertisement

وبحسب تقرير للأب ، المتخصص في الأحوال الجوية وعلم المناخ في بوسطن، اندفع المنخفض الذي ضرب جنوباً نحو ، متسبباً بأمطار غزيرة وطوفانية فوق لبنان، ولا سيما وضواحيها.وأدت السيول إلى تجمع المياه على الطرقات وتعطيل حركة السير، كما دخلت إلى بعض المستشفيات والمحال والمنازل، وجرفت الصخور والحصى، وتسببت بأضرار وتصدعات في عدد من الطرق.وتراوحت كميات الأمطار بين 55 و120 ملم على الساحل، وبين 25 و65 ملم على الجبال الغربية، فيما سجل ما بين 10 و40 ملم، وسط رطوبة قاربت 100%.وتتراجع فرص الهطول السبت، مع بقاء احتمال محدود لأمطار عابرة خلال الظهر، خصوصاً في ، بينما تكون الأجواء صافية إلى مشمسة في معظم الفترات. ويستمر الطقس الأكثر دفئاً خلال الأيام المقبلة.الساحل: 29 درجة نهاراً و24 ليلاً.الجبال على ارتفاع 1200 متر: 23 درجة نهاراً و15 ليلاً.البقاع: 28 درجة نهاراً و15 ليلاً.الجبال على ارتفاع 2000 متر: 19 درجة نهاراً و13 ليلاً.وتكون الرياح جنوبية غربية إلى غربية، بسرعة بين 10 و20 كيلومتراً في الساعة، فيما تبلغ حرارة مياه البحر 30 درجة، والرطوبة 70%.