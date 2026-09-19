تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

لبنان

"مواجهة دير ميماس" تختبر ترتيبات الجنوب المقبلة والاتصالات تتواصل حول مستقبل اليونيفيل

خاص "لبنان 24"

|
Lebanon 24
19-09-2026 | 01:00
اجعل لبنان24 مصدرك المفضل على غوغل
A-
A+
مواجهة دير ميماس تختبر ترتيبات الجنوب المقبلة والاتصالات تتواصل حول مستقبل اليونيفيل
مواجهة دير ميماس تختبر ترتيبات الجنوب المقبلة والاتصالات تتواصل حول مستقبل اليونيفيل photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
تتداخل الاتصالات السياسية والدبلوماسية مع التطورات الميدانية في الجنوب،  في وقت تتقاطع فيه المفاوضات مع إسرائيل، مع البحث في مستقبل الوجود الدولي في الجنوب، ومساعي دعم الجيش وتعزيز قدرته على الانتشار وتثبيت حضور الدولة. 
Advertisement

وبينما تستمر الاتصالات اللبنانية ـ الفرنسية حول مستقبل مهمة اليونيفيل يتمسك لبنان ببقاء مظلة أممية في الجنوب، مع إبقاء البحث في أي قوة أوروبية أو ترتيبات أخرى ضمن مسار منفصل عن مستقبل القوة الدولية.

وبحسب مصادر سياسية، فإن فرنسا وإيطاليا تبديان استعداداً للمشاركة في قوة دولية بديلة لليونيفيل إلا أن هذا الطرح لا يزال في دائرة الأفكار والنيات من دون آلية واضحة أو صيغة عملية قابلة للتنفيذ.

وقال  مصدر مطلع إن الطرح المتعلق بقوة أوروبية «يُبحث في مسار منفصل عن ملف الجنوب، ولا يرتبط بصورة مباشرة بمستقبل (اليونيفيل) أو بأي ترتيبات خاصة بالقوة الدولية في جنوب لبنان».

وأوضح المصدر أن «المسار الأوروبي يتعلق في جزء أساسي منه بدعم الجيش وتأهيله، وبملفات عسكرية ومؤسساتية داخلية، ولذلك لا ينبغي الخلط بينه وبين النقاش الدائر حول شكل الوجود الدولي في الجنوب بعد انتهاء مهمة (اليونيفيل)».

وأكد  أن الموقف اللبناني «لا يزال يركز على ضرورة استمرار وجود قوة أممية»، مشيراً إلى أن «البحث يمكن أن يشمل قوة أصغر حجماً أو مختلفة في تشكيلتها ومهماتها عن (اليونيفيل) الحالية، لكن الأساس بالنسبة إلى لبنان هو الحفاظ على مظلة أممية ووجود دولي في الجنوب»، ومؤكداً أنّ «العمل الدبلوماسي مستمر، ولا تزال الأفكار المطروحة في إطار العناوين العامة من دون الدخول في تفاصيل نهائية».

وفي موازاة هذا المسار، تفرض التطورات الميدانية نفسها على جدول الاتصالات، مع الاحتكاك الذي شهدته أطراف دير ميماس بين الجيش  وقوات الاحتلال الإسرائيلية، والذي جرى احتواؤه عبر "الميكانيزم" وانسحاب القوة الإسرائيلية إلى تل النحاس.  

وقال الجيش في بيان: «يهمّ قيادة الجيش أن توضح أنّه، في سياق المهمات التي تنفّذها الوحدات العسكرية داخل بلدة دير ميماس - مرجعيون، أقامت دورية للجيش نقطة مراقبة مؤقتة مستحدثة عند أطراف البلدة بتاريخ 2026/9/10، بالتنسيق مع مجموعة التنسيق العسكري الخاصة بلبنان MCG4L، لمواكبة الأهالي أثناء تفقُّدهم الأراضي الزراعية».

وتابع البيان: «بتاريخ 2026/9/18، اقتربت قوة تابعة للاحتلال الإسرائيلي من النقطة المستحدَثة داخل ما يسمّى بالمنطقة الأمنية، وألقت قنابل صوتية في محيط البقعة. وعلى أثر ذلك، قام الجيش بتعزيز النقطة، وحدث استنفار بين الجانبين».

وفيما يتم البحث في ترتيبات المرحلة المقبلة مع مسار دولي لدعم الجيش وتأهيله، مع إعلان فرنسا  امس بحث سبل مساعدة الحكومة  في تنفيذ خطتها لنزع سلاح حزب الله وتعزيز حصرية السلاح بيد الدولة، تتكثف الحركة السياسية في بيروت استعداداً للاستحقاقات الخارجية المقبلة، من نيويورك إلى واشنطن. 

ويحمل رئيس الحكومة نواف سلام ملف التمديد لـاليونيفيل إلى نيويورك، قبل أن ينتقل إلى واشنطن للقاء وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو وممثلين عن صندوق النقد الدولي والبنك الدولي. وقد بحث رئيس الجمهورية جوزاف عون مع سلام نتائج لقاءات باريس ومداولات المؤتمر الدولي لدعم الجيش وقوى الأمن الداخلي، إضافة إلى التطورات الجنوبية وجدول أعمال اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة. وفي السياق نفسه، أجرى سلام اتصالاً برئيس مجلس النواب نبيه بري عشية توجهه إلى الولايات المتحدة، ناقلاً البحث في تطورات الجنوب والملفات التي سيطرحها في لقاءاته الدولية.
المصدر: خاص "لبنان24"
مواضيع ذات صلة
"دير ميماس" تختبر سلطة الدولة في الجنوب
lebanon 24
Lebanon24
19/09/2026 12:29:38 Lebanon 24 Lebanon 24
مواجهة لبنانية – اسرائيلية في دير ميماس و"الميكانيزم" تسحب فتيل الإشتباك
lebanon 24
Lebanon24
19/09/2026 12:29:38 Lebanon 24 Lebanon 24
اختبار الجنوب يظلل مؤتمر باريس وخطة فرنسية إيطالية لما بعد "اليونيفيل"
lebanon 24
Lebanon24
19/09/2026 12:29:38 Lebanon 24 Lebanon 24
باريس تدعم الجيش... وإسرائيل تختبره في دير ميماس
lebanon 24
Lebanon24
19/09/2026 12:29:38 Lebanon 24 Lebanon 24

لبنان

خاص

مقالات لبنان24

رئيس مجلس النواب نبيه بري

الولايات المتحدة

وزير الخارجية

الإسرائيلية

الإسرائيلي

اللبنانية

الفرنسية

نبيه بري

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
05:00 | 2026-09-19 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
04:35 | 2026-09-19 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
04:20 | 2026-09-19 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
04:16 | 2026-09-19 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
04:03 | 2026-09-19 Lebanon 24 Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك

خاص "لبنان 24"

أيضاً في لبنان Lebanon 24
Lebanon24
05:00 | 2026-09-19
Lebanon24
04:35 | 2026-09-19
Lebanon24
04:20 | 2026-09-19
Lebanon24
04:16 | 2026-09-19
Lebanon24
04:03 | 2026-09-19
Lebanon24
04:00 | 2026-09-19
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24