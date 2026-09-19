هل ستدفع بدلات الايواء؟

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وبحسب المصادر، فإن العمل خلال الفترة الماضية تركز على تأمين المبالغ المطلوبة وترتيب آلية توزيعها على المستحقين، وسط توقعات بأن يكون "الحزب" قد نجح في تأمين مبالغ جدية تسمح بالبدء بدفع بدل الإيواء خلال فترة ليست بعيدة.وتشير المعلومات إلى أن هذا الملف بات من الأولويات في المرحلة الحالية، خصوصاً مع استمرار معاناة عدد كبير من العائلات التي فقدت منازلها وتنتظر حسم ملف التعويضات وبدلات الإيواء.