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لبنان

هل ستدفع بدلات الايواء؟

"خاص لبنان24"

|
Lebanon 24
19-09-2026 | 01:45
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هل ستدفع بدلات الايواء؟
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أكدت مصادر مطلعة أن ملف دفع المستحقات المالية للذين هُدمت منازلهم خلال الحرب الأخيرة وُضع على نار حامية، بعدما بدأ "حزب الله" الخطوات الأخيرة تمهيداً للانتقال إلى مرحلة الدفع.
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وبحسب المصادر، فإن العمل خلال الفترة الماضية تركز على تأمين المبالغ المطلوبة وترتيب آلية توزيعها على المستحقين، وسط توقعات بأن يكون "الحزب" قد نجح في تأمين مبالغ جدية تسمح بالبدء بدفع بدل الإيواء خلال فترة ليست بعيدة.

وتشير المعلومات إلى أن هذا الملف بات من الأولويات في المرحلة الحالية، خصوصاً مع استمرار معاناة عدد كبير من العائلات التي فقدت منازلها وتنتظر منذ فترة حسم ملف التعويضات وبدلات الإيواء.
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