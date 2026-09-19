تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

لبنان

السيّد: بإمكان إيطاليا المساهمة بصورة فاعلة في مسار تعافي لبنان

Lebanon 24
19-09-2026 | 01:31
اجعل لبنان24 مصدرك المفضل على غوغل
A-
A+
السيّد: بإمكان إيطاليا المساهمة بصورة فاعلة في مسار تعافي لبنان
السيّد: بإمكان إيطاليا المساهمة بصورة فاعلة في مسار تعافي لبنان photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
أكدت وزيرة الشؤون الاجتماعية اللبنانية حنين السيد، أنه "بإمكان إيطاليا المساهمة بصورة فاعلة في مسار تعافي لبنان، ولا سيما من خلال دعم الأسر النازحة ومساعدتها على استعادة سبل عيشها وكرامتها"، مشيرة إلى أهمية الدور الإيطالي والدولي في مساندة لبنان خلال هذه المرحلة.
Advertisement

وأوضحت خلال لقاء حاشد استضافته سفارة لبنان في روما، أن المساعدات الحكومية والدولية، بما فيها تلك المقدمة من إيطاليا والاتحاد الأوروبي، تشكل جزءًا أساسيًا من الاستجابة، فيما يسعى تحالف «متجذرون من أجل لبنان» إلى حشد موارد إضافية من القطاع الخاص وتوجيهها مباشرة إلى الأسر الأكثر ضعفًا.

وقالت إنّ "المبادرة نجحت منذ إطلاقها في النصف الثاني من أيار في جمع نحو 338 ألف دولار أميركي من التبرعات الخاصة، على أن تُحوّل المبالغ مباشرة إلى الأسر التي جرى التحقق من أهليتها من قبل الوزارة وشركاء البرنامج، عبر نظام رقمي يتيح للمستفيدين تلقي الأموال على هواتفهم وسحبها من خلال شركات تحويل الأموال المحلية".

ويركز البرنامج بصورة خاصة على كبار السن، والأشخاص ذوي الإعاقة، والأسر التي لديها أطفال، والأسر التي تعيلها نساء، بهدف توفير مساعدة فورية ومرنة للأسر النازحة، ومنحها القدرة على تحديد أولويات إنفاقها بنفسها، سواء على الغذاء أو الدواء أو التعليم أو غيرها من الاحتياجات الأساسية.

من جهتها، شددت سفيرة لبنان لدى إيطاليا كارلا جزار على أهمية الدور الذي يمكن أن تؤديه الجالية اللبنانية في إيطاليا، مؤكدة أن دعم لبنان لا يقتصر على الجانب المالي، بل يمثل أيضًا وسيلة للحفاظ على الصلة بالوطن والمشاركة في مسار تعافيه.

وقالت جزار إن هذا الدعم "أكثر من مجرد تبرع، فهو وسيلة للبقاء على اتصال مع لبنان من خلال العمل والوقوف إلى جانب الأسر وهي تخطو خطواتها الأولى من حالة الطوارئ إلى التعافي".

وأضافت أن لبنان، رغم الأزمات المتكررة، لا يزال يمتلك شعبًا يختار إعادة البناء والتمسك بجذوره والأمل بالمستقبل، معتبرة أن المسؤولية المشتركة تتمثل في عدم ترك هذا الأمل وحيدًا.

وكانت إيطاليا أعلنت في شهر اذار الماضي عن  تخصيص 10 ملايين يورو للمساهمة في التخفيف من آثار الأزمة في لبنان، إضافة إلى 30 طنا من المساعدات العينية.
مواضيع ذات صلة
الرئيس عون: هدفنا ليس إدارة أزمة جديدة بل اغتنام هذه اللّحظة لوضع لبنان على مسار مختلف أساسه دولة قوية ومؤسّسات فاعلة وهنا تحديداً تأتي أهميّة الجيش والقوى الأمنية
lebanon 24
Lebanon24
19/09/2026 12:30:46 Lebanon 24 Lebanon 24
بعد رحلة علاج طويلة.. ممثل سوري شهير يعلن تعافيه من السرطان (صورة)
lebanon 24
Lebanon24
19/09/2026 12:30:46 Lebanon 24 Lebanon 24
بعد تعافيها من السرطان.. مغنية شهيرة تعلن إصابتها بمرض خطير جدًا (صورة)
lebanon 24
Lebanon24
19/09/2026 12:30:46 Lebanon 24 Lebanon 24
رئيس الأركان الإسرائيلي: لن يكون بالإمكان التقدم في الاتفاق المبرم بين لبنان وإسرائيل إذا لم يكن الجيش اللبناني فاعلاً على الأرض
lebanon 24
Lebanon24
19/09/2026 12:30:46 Lebanon 24 Lebanon 24

الشؤون الاجتماعية

الاتحاد الأوروبي

على استعادة

اللبنانية

المستقبل

الأوروبي

الإيطالي

من جهته

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
05:00 | 2026-09-19 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
04:35 | 2026-09-19 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
04:20 | 2026-09-19 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
04:16 | 2026-09-19 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
04:03 | 2026-09-19 Lebanon 24 Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
Lebanon24
05:00 | 2026-09-19
Lebanon24
04:35 | 2026-09-19
Lebanon24
04:20 | 2026-09-19
Lebanon24
04:16 | 2026-09-19
Lebanon24
04:03 | 2026-09-19
Lebanon24
04:00 | 2026-09-19
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24