تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

لبنان

داليا فريفر بعد لقائها البابا: نريد كنيسة حاضنة للأشخاص ذوي الإعاقة

Lebanon 24
19-09-2026 | 01:54
اجعل لبنان24 مصدرك المفضل على غوغل
A-
A+
داليا فريفر بعد لقائها البابا: نريد كنيسة حاضنة للأشخاص ذوي الإعاقة
داليا فريفر بعد لقائها البابا: نريد كنيسة حاضنة للأشخاص ذوي الإعاقة photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
التقى البابا لاوون الرابع عشر منسقة مكتب راعوية الأشخاص ذوي الإعاقة في الدائرة البطريركية المارونية في بكركي داليا فريفر، وشدد خلال اللقاء على "كرامة الأشخاص ذوي الإعاقة وحقهم في المشاركة الكاملة في الحياة الكنسية والمجتمعية". 
Advertisement

وقالت فريفر في حديث إلى إذاعة الفاتيكان "فاتيكان نيوز" إن "قرب البابا من الناس، ولا سيما من الأشخاص ذوي الإعاقة، وحرصه على كسر الحواجز معهم، جعل اللقاء مؤثرًا بصورة خاصة".

ولفتت الى أن "المكتب من خلال هذه المبادرة أراد أن يوصل إلى البابا رسالة واضحة: نحن نحبه في لبنان، وزيارته ما زالت مطبوعة في قلوبنا، فيما ينتظر الأشخاص ذوو الإعاقة من الكنيسة أن يكونوا أكثر اندماجًا فيها، وأن تُصان كرامتهم، وأن تكون حياتهم الراعوية أولوية".

ورأت أن "الكرامة تنطلق من المحبة، لأن الكنيسة هي جسد واحد ولكل أعضائه مكان ودور، فالأشخاص ذوو الإعاقة ليسوا فئة هامشية، بل هم جزء لا يتجزأ من الكنيسة والمجتمع. ومن هنا، لا يكفي الالتزام الليتورجي، بل المطلوب أن تكون الكنيسة حية، ترى آلام الناس وقضاياهم، وتتيح لكل إنسان أن يقدّم مواهبه وطاقاته في خدمة الجماعة".

وأوضحت أن "التحدي لا يقتصر على الحياة الكنسية، بل يشمل أيضًا العمل مع الوزارات والدولة والسفارات، والمساهمة في تطوير القوانين"، مشيرة إلى أن "الإطار القانوني المتعلق بالأشخاص ذوي الإعاقة يعود في جزء منه إلى العام ٢٠٠٠، ما يجعل تحديثه وتعزيز حماية الحقوق أمرًا أساسيًا". كما لفتت إلى أن "الأزمات المتتالية التي يمر بها لبنان تجعل الأشخاص ذوي الإعاقة من الفئات الأكثر تأثرًا، إذ تتراجع حقوقهم واحتياجاتهم أحيانًا أمام أولويات الطوارئ. لذلك، يجب رفع الصوت وعدم الاكتفاء بانتقاد ما هو ناقص، لأن المطالبة بالحقوق يمكن أن تقود إلى تغييرات ملموسة".
مواضيع ذات صلة
"اللقاء الوطني للعاملين في القطاع العام": نريد 30 ضعفاً وبدل نقل يواكب المحروقات
lebanon 24
Lebanon24
19/09/2026 12:31:32 Lebanon 24 Lebanon 24
حملة "حزب الله" على"رمز الدولة" تفقده حاضنته اللبنانية
lebanon 24
Lebanon24
19/09/2026 12:31:32 Lebanon 24 Lebanon 24
البطريرك يوحنا العاشر في روما للقاء قداسة البابا
lebanon 24
Lebanon24
19/09/2026 12:31:32 Lebanon 24 Lebanon 24
الرئيس جوزاف عون وصل إلى ساحة سان داماسو للقاء البابا لاوون الرابع عشر في الفاتيكان
lebanon 24
Lebanon24
19/09/2026 12:31:32 Lebanon 24 Lebanon 24

هذه المبادرة

الرابع عشر

الفاتيكان

المارونية

الماروني

كان نيوز

بطريركية

التزام

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
05:00 | 2026-09-19 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
04:35 | 2026-09-19 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
04:20 | 2026-09-19 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
04:16 | 2026-09-19 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
04:03 | 2026-09-19 Lebanon 24 Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
Lebanon24
05:00 | 2026-09-19
Lebanon24
04:35 | 2026-09-19
Lebanon24
04:20 | 2026-09-19
Lebanon24
04:16 | 2026-09-19
Lebanon24
04:03 | 2026-09-19
Lebanon24
04:00 | 2026-09-19
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24