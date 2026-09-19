بلدية ميروبا افتتحت "مهرجان التفاح" برعاية وزراء الزراعة والسياحة والإعلام

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وحضر حفل الافتتاح إضافة الى الوزير هاني، ممثلة عن وزيرة السياحة، رئيس وأعضاء والمخاتير، وحشد من مزارعي التفاح واهالي المنطقة.فور وصوله عقد إجتماعا مع المزارعين والمصدرين إستمع خلاله لمشاكلهم وحاجاتهم، تبعه جولة في أرجاء المعرض الذي تضمن مختلف أنواع التفاح والمنتوجات المصنعة منه إضافةً إلى المونة البلدية ومساحة مخصصة للحرف التقليدية.ثم بدأ الاحتفال بالنشيد الوطني فكلمة ترحيبية للإعلامي شربل ، شدد فيها على ان "ميروبا والتفاح قصة قديمة وجزء من هوية البلدة وصورتها"، وحيا كل مزارع متمسك بأرضه ويحافظ على تراثه".ثم تحدث رئيس البلدية ألفرد سعادة عن "هذا المعرض الذي نحتفل به بمواسمنا ونحافظ على إرثنا وقد إرتبط بتاريخ ميروبا وأخبر عن تعب المزارعين وجهودهم". وشكر المجلس البلدي ولجنة وقف مار الياس الحي وكل الذين ساهموا في نجاح هذا المهرجان من لجان وموظفين ومتطوعين وأصحاب مؤسسات وغيرهم.واستهل الوزير هاني حديثه بالتوقف عند شعار البلدية الذي يحمل صورة التفاح وهذا يدل على أهمية المحصول الزراعي، وقال: "حيثما أذهب في جميع البلدان أجدهم يتحدثون عن جودة وطيبة الإنتاج الزراعي اللبناني، وهذه ميزة زراعة لبنان وخصوصاً التفاح ، وقد رعيت اليوم اجتماعا بين المزارعين والمصدرين ووزارة الزراعة من اجل التعاون في هذا الموسم الزراعي، ونحمد الله ان المواسم هذا العام جيدة، ولدينا موسم تفاح كامل يقدر بحوالي الفي طن، الف منها للسوق المحلي ونصدر حوالي الف طن علما أنها ليست المرة الأولى التي نصدر فيها هذه الكمية بالرغم من ان بعض السنوات الماضية لم تكن فيها المواسم كاملة".أضاف: "إن المصدرين معتادون على تصدير هذه الكميات واليوم كل الأبواب العربية أصبحت مفتوحة من إلى ومصر والعراق وليبيا، وإن شاء الله نجد الأسواق المناسبة بالتعاون مع جميع الجهات لتصريف إنتاجنا الزراعي".وختم مشدداً على أن "الوزارة تقوم بجهد كبير مع المزارعين لإنتاج سليم وخال من الترسبات وجاهز للأسواق اللبنانية والعالمية"، متمنيا أن "يكون هذا الموسم موسم خير على ميروبا ولبنان".بعدها سلم رئيس واعضاء المجلس البلدي والمخاتير درعا بإسم ميروبا للوزير هاني عربون شكر وتقدير.