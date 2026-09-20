تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

لبنان

جرادي يتحدث عن "حرب سرديات خطيرة": يريدون اقتلاعنا من ذاكرتنا ووجودنا

Lebanon 24
20-09-2026 | 04:18
اجعل لبنان24 مصدرك المفضل على غوغل
A-
A+
جرادي يتحدث عن حرب سرديات خطيرة: يريدون اقتلاعنا من ذاكرتنا ووجودنا
جرادي يتحدث عن حرب سرديات خطيرة: يريدون اقتلاعنا من ذاكرتنا ووجودنا photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
أكد النائب إلياس جرادي أن "الجنوب هو نشيد الوطن لكل من يفقه بالوطنية والإنسانية والتاريخ والعلم والجغرافيا"، مشدداً على أن "الإنسانية والمقاومة لم ولن تكون يوماً فعل تخاذل"، وأنه "لن يكون شيطاناً صامتاً في ظل ما يجري، لأن كل الجنوب أهلي ووطني".
Advertisement
 
 
كلام جرادي جاء خلال رعايته افتتاح معرض "عديسة في الذاكرة"، الذي نظمته حملة "راجعين يا عديسة" في بلدية صيدا، حيث استهل كلمته بتوجيه تحية وفاء إلى أهل صيدا "الذين احتضنوا أهلهم النازحين الجنوبيين وكانوا نموذجاً في العمل الوطني".


وقال: "عديسة وأكثر من 77 قرية في قلب لبنان"، معتبراً أن "الجنوب هو نشيد الوطن لكل من يفقه بالوطنية والإنسانية والتاريخ والعلم والجغرافيا، وهو درب إسراء ومعراج، ودرب جلجلة".


وشدد على أن "الإنسانية والمقاومة لم ولن تكون يوماً فعل تخاذل، أن تقف وتتفرج وتتماهى مع القاتل ضد الضحية، ولن أكون شيطاناً صامتاً في ظل ما يجري، لأن كل الجنوب أهلي ووطني، آخر معاقل الإنسانية، حيث تُشن حرب ضده، ونحن ندافع عن هذه الإنسانية ليس في هذا الشرق فحسب، بل في العالم كله، وهو قدرنا الذي نقبله بكل مسؤولية".


وأضاف: "نواجه حرب سرديات خطيرة جداً، من اقتلاع لذاكرتنا ووجودنا، وكأنه بات تسليماً حقيقياً، حتى بممارسة السلطات عندنا، بأنه قد قُضي ما قُضي وأصبحنا نساوم على خط أصفر وآخر رمادي، ولكن لمن لا يعلم، نحن أبناء الجنوب الحد في هذا الحق، ومن سيدافع عن وجه الإنسانية".


وتابع: "لذلك من العديسة، لأن ما يُمارس علينا هو أكثر من حرب عسكرية وإعلامية وسرديات لاقتلاعنا من ذاكرتنا، وليقولوا إن وجودنا وحقنا بالحياة كان خطيئة. في المقابل، القاتل له كل الحق في كل ما يفعل ونتماهى مع منطقه، لكن في زمن هذه السردية سأكون مع كلمة الحق والإنسانية، لأنني أنا من أهل البيت، والضحية، والجريح، والدم".


وأردف: "ما يميز الجنوب تنوعه الذي بات نشيداً للوطن وللإنسانية. ففي حين أن كل لبنان منقسم انقساماً عامودياً وطائفياً بين ألوان وأحزاب وطوائف، ترون فيه وحدة الدم، وحضورنا اليوم هو للتأكيد على وحدة الدم والمصير لنبقى معاً".


وأكد أن "هذه المناسبة لتستمر عديسة وأكثر من 77 قرية يحاولون محو تاريخها وجغرافيتها، لا بل هناك كرامة وإنسانية يعملون على إبادتها، لكنهم لن يحققوا هدفهم. ولن نكون على الحياد بالمطلق، ولا يراهنن أحد على شيء، لأننا سندافع عن هذا الحق والإنسانية في الصفوف الأمامية، وسنحمل الشعلة معاً، ولن نتخلى عن تاريخنا وأرضنا وعرضنا ودماء شهدائنا وجرحانا وذاكرتنا، وستكون أيقونة في أعناقنا وشعلة لآخر العمر لكل الإنسانية".


وأكد جرادي أن "هذا الليل لن يطول، ومهما كُمّت أفواه الديوك عن الصياح فإن الفجر آتٍ"، مشيراً إلى أن "هذا المعرض لنبقى سوية، ويبقى الجنوب حياً وليس في الذاكرة فقط".
مواضيع ذات صلة
جرادي: التفاوض تحت التهديد "ساقط" ولا مبرر للحياد أمام العدوان
lebanon 24
Lebanon24
20/09/2026 12:13:54 Lebanon 24 Lebanon 24
النائب الياس جرادي خلال جلسة مساءلة الحكومة: تحولت الحكومة للاستدانة من الخارج وإغراق البلد بالديون
lebanon 24
Lebanon24
20/09/2026 12:13:54 Lebanon 24 Lebanon 24
صواريخ "خطيرة" جدّاً... تقريرٌ أميركيّ يتحدّث عن تنسيق من نوع آخر بين روسيا وإيران
lebanon 24
Lebanon24
20/09/2026 12:13:54 Lebanon 24 Lebanon 24
ماذا يريد "حزب الله" من سوريا؟ حديث عن "رسالة إيرانية"!
lebanon 24
Lebanon24
20/09/2026 12:13:54 Lebanon 24 Lebanon 24

العالم كله

النازحين

المقاومة

العديسة

رنا ❗️

جرادي

الفجر

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
Lebanon24
05:01 | 2026-09-20
Lebanon24
05:00 | 2026-09-20
Lebanon24
04:58 | 2026-09-20
Lebanon24
04:57 | 2026-09-20
Lebanon24
04:54 | 2026-09-20
Lebanon24
04:45 | 2026-09-20
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24