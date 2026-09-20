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لبنان

باسيل: معارضتنا للحكومة ليست ضد طائفة

Lebanon 24
20-09-2026 | 14:11
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باسيل: معارضتنا للحكومة ليست ضد طائفة
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أكد النائب جبران باسيل، أن هناك علاقة شخصية وودية مع رئيس الحكومة نواف سلام، مشيراً إلى أن الموقف السياسي لا يغيّر في هذه العلاقة، كما أن معارضتهم "غير موجهة ضد طائفة معينة".
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وعن انسحاب نواب حزب الله من الجلسة عند طرح الثقة بالحكومة، قال باسيل  في حديث لقناة "الجديد": "هيدي مشكلتن"، مؤكداً: "نحن لم ننسق مع أي نائب ولا مع أي كتلة في موضوع طرح الثقة"، معتبراً أن ما حصل "أظهر ازدواجية في الموقف".

وقال باسيل: "ندرك تماماً أن الحكومة تحظى بدعم داخلي وخارجي، ودورنا تصحيح عملها"، مضيفاً: "أتمنى نجاح حكومة الرئيس سلام لأن فشلها يعني فشل البلد".

وفي ما يتعلق بالتحركات في الشارع، قال باسيل: "أنا ضد الشارع في هذه الفترة لأن لبنان بحاجة إلى استقرار"، مضيفاً: "خلوا النواب تفش خلقها بالمجلس النيابي".

وأشار إلى أن "قدمنا 50 استجواباً للحكومة أمام المجلس النيابي"، آملاً أن يحظى ذلك "بالوقت الكافي داخل الجلسة".
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النائب جبران باسيل

جبران باسيل

جبران باسي

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