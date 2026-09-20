باسيل: معارضتنا للحكومة ليست ضد طائفة

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أكد ، أن هناك علاقة شخصية وودية مع رئيس الحكومة ، مشيراً إلى أن الموقف السياسي لا يغيّر في هذه العلاقة، كما أن معارضتهم "غير موجهة ضد طائفة معينة".وعن انسحاب نواب من الجلسة عند طرح الثقة بالحكومة، قال في حديث لقناة "الجديد": "هيدي مشكلتن"، مؤكداً: "نحن لم ننسق مع أي نائب ولا مع أي كتلة في موضوع طرح الثقة"، معتبراً أن ما حصل "أظهر ازدواجية في الموقف".وقال باسيل: "ندرك تماماً أن الحكومة تحظى بدعم داخلي وخارجي، ودورنا تصحيح عملها"، مضيفاً: "أتمنى نجاح حكومة الرئيس سلام لأن فشلها يعني فشل البلد".وفي ما يتعلق بالتحركات في الشارع، قال باسيل: "أنا ضد الشارع في هذه الفترة لأن بحاجة إلى استقرار"، مضيفاً: "خلوا النواب تفش خلقها بالمجلس النيابي".وأشار إلى أن "قدمنا 50 استجواباً للحكومة أمام المجلس النيابي"، آملاً أن يحظى ذلك "بالوقت الكافي داخل الجلسة".