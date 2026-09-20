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لبنان

سلامة افتتح موقع "قلعة الحصن الأثري" في معاصر الشوف

Lebanon 24
20-09-2026 | 15:30
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افتتح وزير الثقافة غسان سلامة، لمناسبة يوم التراث، موقع "قلعة الحصن الأثري" في بلدة معاصر الشوف، بالتعاون مع البعثة الأثرية الإيطالية، وبدعوة من بلدية معاصر الشوف وجمعية أرز الشوف.

وشارك إلى الوزير سلامة، سفير إيطاليا في لبنان فابريتسيو مارتشيلي، المدير العام للمديرية العامة للآثار المهندس سركيس خوري، رئيس بلدية معاصر الشوف ألبير نجيم، إلى جانب عدد من الشخصيات والفاعليات والمهتمين بالشأن الثقافي والتراثي ومسؤولين من جمعية أرز الشوف.

استهل اللقاء بكلمة ترحيبية من رئيس البلدية ألبير نجيم، أعرب فيها عن أمله في أن يتحول الموقع الأثري إلى مكان منتج على المستويين الثقافي والسياحي لصالح البلدة والمنطقة، مشيراً إلى أهميته التي يتحدث عنها الخبراء في هذا المجال، شاكراً جميع العاملين على إنجاز العمل في المشروع.

من جهته، تحدث الوزير سلامة لافتاً إلى "أهمية هذا الموقع كغيره من المواقع اللبنانية، لكن له خصائص قد لا تجدها في مواقع أخرى: الأولى هي العثور على الموقع في مكان لم يكن متوقعاً، مما يعني أن أرضنا اللبنانية خصبة بالمواقع التي يجب علينا أن نكتشفها، والخاصية الثانية هي تعاون الناس مع هذا المشروع، بدءاً بأصحاب العقارات الذين سمحوا للمديرية العامة للآثار بالعمل قبل القيام بأي استملاك، نتيجة اهتمامهم واعتزازهم بأن أرضهم تحوي هذا الكنز، فشكراً لهم".

واختتمت المناسبة بجولة ميدانية في أرجاء الموقع، اطلع خلالها الحضور على الأعمال التي تنفذها البعثة الإيطالية والمديرية العامة للآثار للحفاظ على الموقع وتوثيقه.

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