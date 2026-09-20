سلامة افتتح موقع "قلعة الحصن الأثري" في معاصر الشوف

افتتح غسان سلامة، لمناسبة يوم التراث، موقع "قلعة الحصن الأثري" في بلدة معاصر ، بالتعاون مع البعثة الأثرية ، وبدعوة من بلدية معاصر الشوف وجمعية أرز الشوف.

وشارك إلى الوزير سلامة، سفير في فابريتسيو مارتشيلي، للمديرية العامة للآثار المهندس سركيس ، رئيس بلدية معاصر الشوف ألبير نجيم، إلى جانب عدد من الشخصيات والفاعليات والمهتمين بالشأن الثقافي والتراثي ومسؤولين من جمعية أرز الشوف.

استهل اللقاء بكلمة ترحيبية من رئيس البلدية ألبير نجيم، أعرب فيها عن أمله في أن يتحول الموقع الأثري إلى مكان منتج على المستويين الثقافي والسياحي لصالح البلدة والمنطقة، مشيراً إلى أهميته التي يتحدث عنها الخبراء في هذا المجال، شاكراً جميع العاملين على إنجاز العمل في المشروع.

، تحدث الوزير سلامة لافتاً إلى "أهمية هذا الموقع كغيره من المواقع ، لكن له خصائص قد لا تجدها في مواقع أخرى: الأولى هي العثور على الموقع في مكان لم يكن متوقعاً، مما يعني أن أرضنا اللبنانية خصبة بالمواقع التي يجب علينا أن نكتشفها، والخاصية الثانية هي تعاون الناس مع هذا المشروع، بدءاً بأصحاب العقارات الذين سمحوا للمديرية العامة للآثار بالعمل قبل القيام بأي استملاك، نتيجة اهتمامهم واعتزازهم بأن أرضهم تحوي هذا الكنز، فشكراً لهم".

واختتمت المناسبة بجولة ميدانية في أرجاء الموقع، اطلع خلالها الحضور على الأعمال التي تنفذها البعثة الإيطالية والمديرية العامة للآثار للحفاظ على الموقع وتوثيقه.