رقابة على أموال "حزب الله".. تدقيق بالتحويلات

تتجه الأنظار مجدداً إلى المسار المالي لـ" "، وسط معطيات تتحدث عن مرحلة أكثر تشدداً في ملاحقة مصادر تمويله وحركة الأموال المرتبطة به، بالتوازي مع تصعيد أميركي واضح على هذا الصعيد.

Advertisement



وتقول مصادر اقتصادية وسياسية إن الفترة المقبلة قد تشهد ضغوطاً مالية إضافية على "الحزب"، سواء عبر عقوبات جديدة أو من خلال تشديد التدقيق في التحويلات والعمليات المالية المرتبطة بشبكاته، وصولاً إلى مراقبة مصادر الأموال التي يستخدمها لتمويل نشاطاته وتأمين المدفوعات داخل بيئته.



وبحسب المصادر، فإن حركة التمويل الجديدة لم تعد بعيدة عن الرصد، إذ تتابع جهات مختلفة عربياً ودولياً مسارات الأموال المرتبطة ب"الحزب"، فيما يتركز التدقيق بصورة خاصة على التحويلات الخارجية، إلى جانب قنوات التمويل الداخلية والشبكات المستخدمة في نقل الأموال وتحريكها.



وترى المصادر أن استمرار هذا المسار قد يضع "حزب الله" أمام ضغوط مالية متزايدة، خصوصاً إذا توسعت دائرة التدقيق لتشمل قنوات إضافية للتحويل والصرافة والتمويل الداخلي والخارجي.