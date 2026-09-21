أمرٌ يخصّ لبنان.. 7 شروط إيرانية أمام ترامب فهل اقترب "الحسم"؟

نشر موقع "إرم نيوز" الإماراتيّ تقريراً جديداً تناول فيه تصاعد التوتر بين والولايات المتحدة، بالتزامن مع إعلان طهران 7 شروط لاستئناف مسار التفاوض، وتصريحات للرئيس الأميركي قال فيها إنه في "مرحلة اتخاذ القرار"، متحدثاً عن احتمال حدوث "أمور كبيرة جداً" قريباً.

Advertisement



ويأتي ذلك مع دخول الحرب شهرها السابع، وسط غموض بشأن اتجاه التطورات نحو اتفاق سياسي أو جولة جديدة من التصعيد العسكري.





وأعلنت إيران، السبت 19 أيلول، أنها نقلت عبر وسطاء قطريين 7 شروط إلى لإنهاء الحرب.

وكشف رئيس المجلس الأعلى للأمن القومي محسن رضائي أن المطالب تشمل إنهاء الحرب على جميع الجبهات، بما فيها ، والإفراج عن مليارات الدولارات من الأموال المجمدة، وإنهاء الحصار البحري على الموانئ الإيرانية وإعادة فتح مضيق هرمز.





وتطالب طهران أيضاً بوقف التدخل الأميركي في شؤونها الداخلية، وإنهاء التعاون مع من تصفهم بـ"معارضي الثورة"، ووقف الهجمات الأميركية على الأراضي الإيرانية. وتطالب طهران أيضاً بوقف التدخل الأميركي في شؤونها الداخلية، وإنهاء التعاون مع من تصفهم بـ"معارضي الثورة"، ووقف الهجمات الأميركية على الأراضي الإيرانية.





ورأى الباحث المتخصص في شؤون عادل عبد الغفار أن أهمية الخطوة تكمن في توقيتها، معتبراً أن نقل الشروط عبر قطر، بعد فشل مذكرة التفاهم في إسلام آباد، يعكس محاولة إيرانية لزيادة الضغط العلني على .





في المقابل، صعّد ترامب لهجته تجاه طهران، وقال في تصريحات لشبكة "فوكس نيوز" إنه يدرس خيارات عدة، من بينها إبرام صفقة أو مواصلة الضغط الاقتصادي، وصولاً إلى خيارات عسكرية شديدة التصعيد. وكان قد تحدث سابقاً عن "قرار مصيري" يتعلق بإيران، مؤكداً أن جميع الاحتمالات مطروحة.





وفي موازاة ذلك، أشارت تقارير إلى احتمال انفتاح ترامب على لقاء الرئيس الإيراني مسعود بيزشكيان، المتوقع حضوره اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك.





ورغم التصعيد، قال المتحدث باسم القطرية إن الدوحة تلقت تأكيدات من مسؤولين أميركيين بأن واشنطن تريد التوصل إلى اتفاق، داعياً إلى حل إقليمي يحقق الاستقرار ويحمي الممرات المائية، وفي مقدمها مضيق هرمز.





ميدانياً، تحدثت طهران عن معلومات استخباراتية تفيد باستعداد الولايات المتحدة، بدعم من بعض دول المنطقة، لعمليات عسكرية جديدة ضد إيران.

كذلك، تحدثت تقارير عن تحركات لقاذفات "بي-1" في قاعدة فيرفورد الجوية ، فيما حذرت وزارة الخارجية الأميركية مواطنيها من السفر إلى منطقة غرب آسيا أو المرور عبرها، مشيرةً إلى احتمال تصاعد الصراع العسكري مع إيران سريعاً.





أيضاً، أفادت تقارير بأن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو قد يختصر زيارته إلى الولايات المتحدة ويلغي محطته في تكساس، عائداً مباشرةً من نيويورك إلى .





وبين مؤشرات التصعيد والرسائل الدبلوماسية، لا يزال اتجاه الأزمة غير محسوم. ويرى مسؤولون ومحللون تحدث إليهم الموقع أن استعراض القوة قد يكون جزءاً من محاولة تحسين شروط التفاوض، فيما تبقى أمام واشنطن خيارات تتراوح بين مواصلة الضغط الاقتصادي والعمليات المحدودة، والعودة إلى المفاوضات، وصولاً إلى تصعيد عسكري أوسع.