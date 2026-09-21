من اغتيال بشير الجميّل إلى استهداف نصرالله.. كيف غيّر شهر أيلول وضع لبنان؟

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اغتيال الرئيس المنتخب بشير الجميّل في 14 أيلول بتفجير مقر حزب الكتائب في الأشرفية، ثم دخول الجيش الغربية ووقوع مجزرة صبرا وشاتيلا بين 16 و18 أيلول، وصولاً إلى انتخاب أمين الجميّل رئيساً للجمهورية في 21 أيلول.اندلاع "حرب الجبل" بعد الانسحاب الإسرائيلي من الشوف، وما رافقها من معارك وعمليات نزوح وتهجير واسعة.انطلاق المسار السياسي والعربي الذي قاد النواب اللبنانيين إلى اجتماعات الطائف، وصولاً إلى الاتفاق الذي مهّد لإنهاء الحرب الأهلية وأعاد صياغة النظام السياسي.استكمال أول انتخابات نيابية بعد الحرب الأهلية، والتي دشّنت الحياة البرلمانية في مرحلة ما بعد الطائف وشهدت دخول " " إلى مجلس النواب للمرة الأولى.عملية أنصارية في جنوب لبنان، التي قُتل خلالها 12 عسكرياً إسرائيلياً من وحدة "شايطيت 13"، لتصبح من أبرز العمليات التي سبقت الانسحاب الإسرائيلي عام 2000.استكمال أول انتخابات نيابية بعد الانسحاب الإسرائيلي من معظم جنوب لبنان، في محطة أساسية لإعادة ترتيب المشهد السياسي الداخلي.صدور القرار الدولي 1559 الذي دعا، من بين بنوده، إلى حل الميليشيات ونزع سلاحها، بالتزامن مع إقرار مجلس النواب تمديد ولاية الرئيس إميل لحود ثلاث سنوات.رفع الحصار الجوي والبحري الإسرائيلي عن لبنان بعد حرب تموز، وبدء مرحلة جديدة في الجنوب مع تطبيق القرار 1701 وانتشار الجيش وقوات اليونيفيل المعززة.حسم الجيش معركة مخيم نهر البارد ضد تنظيم "فتح الإسلام"، بعد أكثر من ثلاثة أشهر من المواجهات.تفاقم أزمة الدولار والمحروقات وبدء تحركات شعبية احتجاجية، في مؤشرات سبقت الانهيار المالي وانتفاضة 17 تشرين.وقوع اشتباكات مسلحة داخل مخيم عين الحلوة، وسقوط قتلى وجرحى وامتداد تداعيات المواجهات إلى مدينة صيدا ومحيطها.تفجير أجهزة "البيجر" وأجهزة اتصال أخرى تُعرف باسم "توكي ووكي" كان يستخدمها عناصر "حزب الله"، ما أدى إلى سقوط عشرات وآلاف الجرحى.بدء موجة إسرائيلية واسعة من الغارات على مناطق لبنانية، ولا سيما في الجنوب والبقاع، وسقوط مئات الشهداء ونزوح أعداد كبيرة من السكان.اغتيال السابق لـ"حزب الله" السيد حسن نصرالله بغارات إسرائيلية استهدفت الضاحية الجنوبية لبيروت، في حدث شكّل تحولاً كبيراً في مسار الحزب والحرب.تفجير القوات منشآت "علي الطاهر" في جنوب لبنان، في محطة عسكرية بارزة ضمن التحولات التي شهدتها الجبهة الجنوبية.