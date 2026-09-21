من اغتيال بشير الجميّل إلى استهداف نصرالله.. كيف غيّر شهر أيلول وضع لبنان؟

لم يكن شهر أيلول عادياً في تاريخ لبنان الحديث، فهو الشهر الذي ارتبط خلال العقود الخمسة الماضية بمحطات سياسية وأمنية وعسكرية كبرى، ترك بعضها آثاراً امتدت سنوات وغيّرت وجه البلاد.
فما هي أبرز الأحداث التي شهدها لبنان خلال شهر أيلول على مدى 44 عاماً؟
1- أيلول 1982:
اغتيال الرئيس المنتخب بشير الجميّل في 14 أيلول بتفجير مقر حزب الكتائب في الأشرفية، ثم دخول الجيش الإسرائيلي بيروت
الغربية ووقوع مجزرة صبرا وشاتيلا بين 16 و18 أيلول، وصولاً إلى انتخاب أمين الجميّل رئيساً للجمهورية في 21 أيلول.
2- أيلول 1983:
اندلاع "حرب الجبل" بعد الانسحاب الإسرائيلي من الشوف، وما رافقها من معارك وعمليات نزوح وتهجير واسعة.
3- أيلول 1989:
انطلاق المسار السياسي والعربي الذي قاد النواب اللبنانيين إلى اجتماعات الطائف، وصولاً إلى الاتفاق الذي مهّد لإنهاء الحرب الأهلية وأعاد صياغة النظام السياسي.
4- أيلول 1992:
استكمال أول انتخابات نيابية بعد الحرب الأهلية، والتي دشّنت الحياة البرلمانية في مرحلة ما بعد الطائف وشهدت دخول "حزب الله
" إلى مجلس النواب للمرة الأولى.
5- أيلول 1997:
عملية أنصارية في جنوب لبنان، التي قُتل خلالها 12 عسكرياً إسرائيلياً من وحدة "شايطيت 13"، لتصبح من أبرز العمليات التي سبقت الانسحاب الإسرائيلي عام 2000.
6- أيلول 2000:
استكمال أول انتخابات نيابية بعد الانسحاب الإسرائيلي من معظم جنوب لبنان، في محطة أساسية لإعادة ترتيب المشهد السياسي الداخلي.
7- أيلول 2004:
صدور القرار الدولي 1559 الذي دعا، من بين بنوده، إلى حل الميليشيات ونزع سلاحها، بالتزامن مع إقرار مجلس النواب تمديد ولاية الرئيس إميل لحود ثلاث سنوات.
8- أيلول 2006:
رفع الحصار الجوي والبحري الإسرائيلي عن لبنان بعد حرب تموز، وبدء مرحلة جديدة في الجنوب مع تطبيق القرار 1701 وانتشار الجيش وقوات اليونيفيل المعززة.
9- أيلول 2007:
حسم الجيش معركة مخيم نهر البارد ضد تنظيم "فتح الإسلام"، بعد أكثر من ثلاثة أشهر من المواجهات.
10- أيلول 2019:
تفاقم أزمة الدولار والمحروقات وبدء تحركات شعبية احتجاجية، في مؤشرات سبقت الانهيار المالي وانتفاضة 17 تشرين.
11- أيلول 2023:
وقوع اشتباكات مسلحة داخل مخيم عين الحلوة، وسقوط قتلى وجرحى وامتداد تداعيات المواجهات إلى مدينة صيدا ومحيطها.
12- 17 و 18 أيلول 2024:
تفجير أجهزة "البيجر" وأجهزة اتصال أخرى تُعرف باسم "توكي ووكي" كان يستخدمها عناصر "حزب الله"، ما أدى إلى سقوط عشرات الشهداء
وآلاف الجرحى.
13- 23 أيلول 2024:
بدء موجة إسرائيلية واسعة من الغارات على مناطق لبنانية، ولا سيما في الجنوب والبقاع، وسقوط مئات الشهداء ونزوح أعداد كبيرة من السكان.
14- 27 أيلول 2024:
اغتيال الأمين العام
السابق لـ"حزب الله" السيد حسن نصرالله بغارات إسرائيلية استهدفت الضاحية الجنوبية لبيروت، في حدث شكّل تحولاً كبيراً في مسار الحزب والحرب.
15- أيلول 2026:
تفجير القوات الإسرائيلية
منشآت "علي الطاهر" في جنوب لبنان، في محطة عسكرية بارزة ضمن التحولات التي شهدتها الجبهة الجنوبية.