تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

لبنان

بلدية صريفا: أمن البلدة وأهلها خطّ أحمر

Lebanon 24
21-09-2026 | 06:37
اجعل لبنان24 مصدرك المفضل على غوغل
A-
A+
بلدية صريفا: أمن البلدة وأهلها خطّ أحمر
بلدية صريفا: أمن البلدة وأهلها خطّ أحمر photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
 استنكر مجلس بلديّة صريفا ب"أشدّ العبارات ما يتمّ تداوله من أخبار وشائعات مغرضة ومسيئة، تتعمّد الزجّ باسم صريفا في مزاعم خطيرة تمسّ بأمن البلدة وأهلها، من دون أي أساس أو دليل".
Advertisement



 واكد في بيان" رفضه القاطع لهذه الحملات والشائعات"، محذّرا "من التمادي في نشر الأخبار الكاذبة أو تداولها، والاحتفاظ بحقّه في اتّخاذ جميع الإجراءات القانونيّة وبحقّ كل من يثبت تورّطه في نشر أو ترويج مزاعم من شأنها تهديد بلدة صريفا وأهلها".



واكد إنّ "بلدة صريفا تشهد حضوراً ومتابعة ميدانية من قبل الجيش اللبناني بما يساهم في حفظ الأمن والاستقرار، وهي ليست ساحة لتصفية الحسابات، ومن لديه أيّ معطى أو دليل، فليضعه أمام الجهّات الرسميّة والقضائيّة المختصّة".



 ودعا أبناء البلدة إلى" عدم الانجرار وراء هذه الشائعات أو إعادة نشرها، والاحتكام إلى الحقيقة والقانون".



وختم:"إن مجلس بلديّة صريفا، إذ يُعرب عن بالغ استيائه ورفضه القاطع لهذه الحملة الخبيثة، يؤكّد أن أمن أهل صريفا خطّ أحمر".
مواضيع ذات صلة
مجلس بلديّة صريفا: أمن أهل البلدة خطّ أحمر
lebanon 24
Lebanon24
21/09/2026 19:02:18 Lebanon 24 Lebanon 24
بلديات صيدا–الزهراني تتحرك أمام معمل النفايات: صحة الناس خط أحمر
lebanon 24
Lebanon24
21/09/2026 19:02:18 Lebanon 24 Lebanon 24
المحافظ مكاوي: المشرفة بلدةٌ مشرّفة للوطن وأهلها نموذجٌ للانتماء والوطنية
lebanon 24
Lebanon24
21/09/2026 19:02:18 Lebanon 24 Lebanon 24
النائب مروان حمادة: الحكومة خط أحمر والرئاسة خط أحمر والبعض يُحاول إرجاعنا إلى جهنّم التي نحاول الخروج منها
lebanon 24
Lebanon24
21/09/2026 19:02:18 Lebanon 24 Lebanon 24

الجيش اللبناني

لبنان

صريفا

أخبار

صفية

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
12:00 | 2026-09-21 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
11:55 | 2026-09-21 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
11:30 | 2026-09-21 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
11:20 | 2026-09-21 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
11:18 | 2026-09-21 Lebanon 24 Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
Lebanon24
12:00 | 2026-09-21
Lebanon24
11:55 | 2026-09-21
Lebanon24
11:30 | 2026-09-21
Lebanon24
11:20 | 2026-09-21
Lebanon24
11:18 | 2026-09-21
Lebanon24
11:15 | 2026-09-21
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24