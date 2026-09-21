بلدية صريفا: أمن البلدة وأهلها خطّ أحمر

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استنكر مجلس بلديّة ب"أشدّ العبارات ما يتمّ تداوله من وشائعات مغرضة ومسيئة، تتعمّد الزجّ باسم صريفا في مزاعم خطيرة تمسّ بأمن البلدة وأهلها، من دون أي أساس أو دليل".واكد في بيان" رفضه القاطع لهذه الحملات والشائعات"، محذّرا "من التمادي في نشر الأخبار الكاذبة أو تداولها، والاحتفاظ بحقّه في اتّخاذ جميع الإجراءات القانونيّة وبحقّ كل من يثبت تورّطه في نشر أو ترويج مزاعم من شأنها تهديد بلدة صريفا وأهلها".واكد إنّ "بلدة صريفا تشهد حضوراً ومتابعة ميدانية من قبل بما يساهم في حفظ الأمن والاستقرار، وهي ليست ساحة لتصفية الحسابات، ومن لديه أيّ معطى أو دليل، فليضعه أمام الجهّات الرسميّة والقضائيّة المختصّة".ودعا أبناء البلدة إلى" عدم الانجرار وراء هذه الشائعات أو إعادة نشرها، والاحتكام إلى الحقيقة والقانون".وختم:"إن مجلس بلديّة صريفا، إذ يُعرب عن بالغ استيائه ورفضه القاطع لهذه الحملة الخبيثة، يؤكّد أن أمن أهل صريفا خطّ أحمر".