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لبنان

بري تابع مع زواره الاوضاع العامة

Lebanon 24
21-09-2026 | 07:17
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إستقبل رئيس مجلس النواب نبيه بري في مقر الرئاسة الثانية في عين التينة، وفدا من لقاء "البقاع إنماء وانتماء"، ضم : مفتي زحلة والبقاع  الدكتور الشيخ علي الغزاوي، مفتي بعلبك والهرمل الشيخ بكر الرفاعي، الأرشمندريت إيلي بو شعيا ، القاضي الدكتور الشيخ دانيال سعيد ، نائب رئيس المجلس النيابي السابق إيلي الفرزلي، والنواب: حسن مراد ، قبلان قبلان ، وائل ابو فاعوروسليم عون ، النواب السابقين جمال جراح ، عاصم عراجي ، إيلي ماروني ، ومحمد القرعاوي ، رئيس غرفة التجارة والصناعة والزراعة في زحلة والبقاع منير التيني ، الشيخ زياد هيفا والدكتور الشيخ نادر جمعة .
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ووضع الوفد الرئيس بري بأهداف "لقاء البقاع الانمائي" واجواء ونتائج المؤتمر الذي عُقد في أزهرالبقاع وسلمه التوصيات التي خلص إليها .

كما كانت الزيارة مناسبة للبحث في عدد من القضايا الإنمائية التي تهمّ لبنان بشكل عام والبقاع بشكل خاص ، وفي مقدّمها نفق ضهر البيدر وأهميته في تعزيز التواصل بين البقاع مع باقي المناطق اللبنانية واهمية انجاز الأوتوستراد العربي ودوره في تنشيط الحركة الاقتصادية إضافة لشؤون وطنية . 

الفرزلي

وبعد اللقاء ، تحدث نائب رئيس مجلس النواب السابق أيلي الفرزلي قائلا :" هي المبادرة التي أطلقها سماحة مفتي البقاع ودعا إلى ذلك الاجتماع الذي ضم كل فعاليات البقاع الأساسية من مطارنة وأصحاب فضيلة وأصحاب سماحة مفتين ونواب سابقين وحاليين ووزراء سابقين وحاليين ورؤساء غرف التجارة والصناعة والزراعة والجمعيات الصناعية أيضاً ، كل هؤلاء اجتمعوا ليؤكدوا على حقيقة وقضية واحدة تقول : نعم لوحدة لبنان، نعم لوحدة الأرض والشعب والمؤسسات، نعم لعودة المهجرين إلى بيوتهم ومنازلهم ، وأيضاً لنؤكد على حقوق البقاع المهضومة المأكولة تاريخياً، والتي يجب أن تتجسد بموجب قوانين سبق وصُدّقت في المجلس النيابي برئاسة دولة الرئيس نبيه بري وبدعم منه ، تتعلق في ما يخص الأوتوستراد العربي، وتتعلق في ما يخص بنفق بيروت البقاع، وتتعلق في قضايا التلوث الصناعي".  

وأضاف الفرزلي :" واليوم بُحث أيضاً بدور البلديات في الإنماء، وبُحث أيضاً في عملية الملكيات العقارية التي تعود للدولة اللبنانية، والتي يجب النظر في كيفية استفادة القرى والمغتربين من هذه العقارات عبر وضع القانون المناسب بالتنسيق مع وزير المالية" .  

وتابع الفرزلي :" كل هذه الأمور بُحثت على أمل أن تستمر العلاقات، وبانتظار عودة رئيس الوزراء هذا اللقاء سيتابع ذلك مع دولة رئيس الحكومة الأستاذ نواف سلام عند عودته .

وختم الفرزلي : كان كعادته دولة الرئيس بري حاضناً لهذه المشاريع الإنمائية جميعها، الذي طالما كان له باع طويل فيها عبر القوانين التي صُدّقت والتي تعود بالخير العميم على لبنان وعلى البقاع بشكل خاص" .

رئيس المجلس القاري الافريقي 

واستقبل ارئيس بري، رئيس المجلس القاري الافريقي في الجامعة اللبنانية الثقافية في العالم القنصل حسن يحفوفي واعضاء المجلس، في حضور مسؤول مكتب العلاقات الخارجية المركزي في حركة "أمل" علي حايك.

وتناول اللقاء الاوضاع العامة لاسيما اوضاع الجاليات الاغترابية لاسيما في القارة الافريقية ودور الاغتراب اللبناني في المرحلة الراهنة اضافة لبرامج عمل المجلس القاري الافريقي وتحضيراته لعقد مؤتمره العام في كانون الاول المقبل .

وبعد اللقاء تحدث القنصل يحفوفي، وقال :" تشرفنا اليوم بزيارة دولة رئيس مجلس النواب الأستاذ نبيه بري وكانت مناسبة للتداول في جملة من القضايا الوطنية والاغترابية وفي مقدمها الظروف الصعبة التي يمر بها لبنان ولا سيما ما يتعرض له الجنوب اللبناني من اعتداءات وما خلفته من نزوح وأضرار وتداعيات إنسانية واقتصادية على أهلنا".

وأضاف : وقد لمسنا خلال اللقاء الاهتمام الذي يوليه دولة الرئيس  للاغتراب اللبناني وإيمانه بالدور الذي يقوم به المغتربون في دعم وطنهم والحفاظ على الصلة بين لبنان المقيم ولبنان المنتشر خصوصا في هذه المرحلة الدقيقة" .

وأضاف : "كما وضعنا دولة الرئيس في أجواء عمل المجلس القاري الأفريقي ودوره في متابعة شؤون الجاليات اللبنانية في القارة الافريقية وتعزيز التواصل والإتصال بينها وبين الوطن الأم ، وتناولنا كذلك التحضيرات لانعقاد المؤتمر القاري الأفريقي المقرر عقده في 22 كانون الأول 2026 ، والذي نأمل أن يشكل محطة جديدة للعمل الاغترابي المشترك ووضع رؤية عملية للمرحلة المقبلة بما يخدم الجاليات اللبنانية ويعزز ارتباطها بلبنان".

وإستطرد : "كما أكدنا استعدادنا للمساهمة في أي مبادرة أو خطة تهدف إلى دعم إهلنا في الجنوب ومساندة المتضررين والمساهمة في إعادة الاعمار والتخفيف من معاناتهم ".

وختم اليحفوفي: "نقدر لدولة الرئيس مواكبته الدائمة لقضايا اللبنانيين في الوطن والاغتراب وحرصه على وحدة اللبنانيين وتعزيز التواصل في ما بينهم في هذه المرحلة الوطنية الدقيقة" .

ومن زوار بري : الوزير السابق غازي العريضي، وعرض معه لتطورات الأوضاع والمستجدات السياسية والميدانية وشؤونا وطنية .
 
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