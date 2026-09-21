لقاءات وزارية ونيابية ودبلوماسية في قصر بعبدا... الرئيس عون تسلم رسالة من ترامب هذا مضمونها



Advertisement وشكر الرئيس ترامب الرئيس عون على منحه وسام الأرز الوطني من رتبة القلادة الكبرى، وقال:"ان هذه المبادرة تشكل تكريما استثنائيا وتجسّد الروح الأبية، وسأعتز بهذه اللفتة بوصفها رمزًا لالتزامنا المشترك بالسلام والأمن والازدهار حول العالم".

واكد الرئيس ترامب ان السيدة الأميركية الأولى ميلانيا ترامب تشاركه في افضل التمنيات له وللسيدة الأولى نعمت عون ولعائلته.

الى ذلك، شهد قصر بعبدا قبل ظهر اليوم لقاءات وزارية ونيابية ودبلوماسية. تسلم رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون رسالة من الرئيس الأميركي دونالد ترامب عبر فيها عن سعادته باستقبال الرئيس عون في البيت الأبيض في 21 تموز الماضي، وعن اعجابه بقيادته في هذه المرحلة. وجاء في الرسالة:" كان شرفًا لي أن أرحّب بكم في البيت الأبيض في زيارة تاريخية بكل معنى الكلمة، هي الأولى لرئيس دولة لبناني منذ ما يقارب عقدين من الزمن. وفي وقت يشهد فيه الشرق الأوسط صراعًا، أُعجب بقيادتكم الحاسمة نيابةً عن لبنان وشعبه."وشكر الرئيس ترامب الرئيس عون على منحه وسام الأرز الوطني من رتبة القلادة الكبرى، وقال:"ان هذه المبادرة تشكل تكريما استثنائيا وتجسّد الروح الأبية، وسأعتز بهذه اللفتة بوصفها رمزًا لالتزامنا المشترك بالسلام والأمن والازدهار حول العالم".واكد الرئيس ترامب ان السيدة الأميركية الأولى ميلانيا ترامب تشاركه في افضل التمنيات له وللسيدة الأولى نعمت عون ولعائلته.الى ذلك، شهد قصر بعبدا قبل ظهر اليوم لقاءات وزارية ونيابية ودبلوماسية.

الوزير مكي

وزاريا، عرض الرئيس عون مع وزير التنمية الإدارية فادي مكي الأوضاع العامة في البلاد. وقال الوزير مكي بعد اللقاء:" التقيت رئيس الجمهورية في إطار لقاءاتنا الدورية، حيث تداولنا في آخر المستجدات، وفي مقدمتها الأوضاع في الجنوب ومعاناة أهلنا التي تبقى في صلب اهتماماتنا ووجداننا، مؤكدين دعمنا للجيش اللبناني ودوره كضامن للأمن والاستقرار وحماية سيادة الدولة ووحدة أراضيها.

كما بحثنا في أولوية تسريع إقرار اتفاقية القرض المخصص للتحول الرقمي في مجلس النواب، بما يتيح الانتقال سريعاً إلى التنفيذ وتطوير الخدمات العامة".

الوزير منسى

كذلك، تسلم الرئيس عون من وزير الدفاع الوطني اللواء ميشال منسى والمدير العام للإدارة اللواء الركن محمد الامين دعوة إلى حفل وضع حجر الأساس لمشروع بناء مساكن تعاضد للرتباء والافراد الذي سيقام يوم الجمعة 25 أيلول الجاري في منطقة المرداشة-بعبدا.





الوزير نصار

كما اطلع رئيس الجمهورية من وزير العدل عادل نصار على مسار العمل القضائي مع بداية السنة القضائية والتطور الذي تحقق في هذا الصدد وارتفاع الإنتاجية.





النائب آلان عون

نيابيا، استقبل رئيس الجمهورية النائب آلان عون الذي صرح بعد اللقاء فقال:

"تشرفت بلقاء فخامة الرئيس واطلعت منه على اخر التطورات في لبنان ومؤتمر باريس وعرضنا للمرحلة المقبلة. اليوم لا زلنا في دوامة كل ما يحصل في المنطقة، ومن المؤسف الا نتمكن من تحصين انفسنا. فالمبادرة بايدينا كلبنانيين لمواجهة ما يحصل ووضع حد للحرب والتعاون مع بعضنا البعض من اجل إنجاح المسار الذي يقوده رئيس الجمهورية لوقف الحرب وإخراج لبنان من المراوحة التي نعيشها. واعتقد ان الامر يتطلب، وهذا تشخيص مشترك مع رئيس الجمهورية، ان يكون هناك تجاوب في موضوع حصرية السلاح من اجل التوصل الى حل والتقدم بالمسار الذي يخوضه لبنان. فنحن اليوم امام وضع بلد محتل، ويتعرض لاعتداءات، وكل المسارالذي نشهده ونحاول إيقافه وذلك من خلال مسار التفاوض الذي يخوضه رئيس الجمهورية. لكن، لكي يتقدم وينجح هذا المسار ونستفيد من الاهتمام الدولي الذي لا يزال قائما بلبنان والذي قد لا يبقى الى ما لانهاية، فنحن مضطرون لاعطائه فرصته حتى الأخير ما يتطلب التعاون، وتحديدا من قبل مع رئيس الجمهورية من اجل الاتفاق سويا حول خريطة طريق المفاوضات والتوصل الى حل".

وتابع:" اما ما عدا ذلك، وبغض النظر عن تأخر المسار الذي كان صعبا، فلا يوجد خيار امام رئيس الجمهورية ليبقى متفرجا على ما يحصل. ان الحل الوحيد يتمثل بان نستنفد كل الوسائل من اجل وضع حد للحرب واستعادة سيادة لبنان. ومن لديه بدائل افضل فليقدمها. ولكن لا يجوز ان نبقى في حال القطيعة التي نعيشها".

وقال:" ادعو اليوم حزب الله مرة جديدة من على هذا المنبر، للمجيء الى بعبدا وفتح هذا النقاش مع رئيس الجمهورية من اجل ان نرى سويا كيف يمكننا تفعيل مسار انسحاب إسرائيل من لبنان وسحب الذرائع من يدها وتحصين سيادتنا ووجود الجيش اللبناني وبسط سيادته على الاراضي اللبنانية وإخراج لبنان من دوامة الانتظار القديمة، التي مع الأسف، يشهد معها الوضع الإقليمي حالة مراوحة. فلو ان هذا الوضع يتقدم ويجلب لنا الحل لكان الامر جيدا ، لكن حتى المسار الإقليمي يتأخر وهو يخضع لاستحقاقات عديدة منها الانتخابات وما يحكى عن عودة طبول الحرب وغيرها من الأمور غير المطمئنة. فلبنان يستفيد اذا ما حيد نفسه، ولكي يحيد نفسه يجب ان ينجح مساره. ومع الأسف حتى هذه اللحظة لم نتوصل الى أي شيء، وآمل في المرحلة المقبلة ان يكون هناك إعادة تقييم لواقع الحرب، وان يأخذنا هذا الامر الى تجاوز كل الخلافات مهما كانت حادة ومهما قيل من كلام، فرئيس الجمهورية هو على استعداد لتجاوزه، كما انه على استعداد للقاء الجميع تحت سقف إنجاح مسار حصرية السلاح بيد كامل الأراضي اللبنانية."





النائب الحشيمي

واستقبل الرئيس عون النائب بلال الحشيمي الذي قال بعد اللقاء: "تشرفت اليوم بلقاء رئيس الجمهورية، وكان اللقاء مناسبة للبحث بالوضع الوطني العام والحاجة الملحة لاستعادة الدولة لدورها الكامل في هذه المرحلة الدقيقة. واكدت لفخامة الرئيس ان اللبنانيين يريدون الدولة حاضرة بالفعل، دولة واحدة بمؤسسات واحدة وقرار يتخذ وينفذ تحت سقف الدستور والقانون، دولة تحمي مواطنيها وتصون سيادتها وتعيد الثقة الى مؤسساتها واداراتها".

أضاف: "من هذا المنطلق عبرت عن تقديري الكبير لزيارة فخامة الرئيس الى النبطية والجنوب، لما تحمله من رسالة وطنية واضحة بان الجنوب ليس خارج الدولة ولا على هامشها وان الدولة يجب ان تكون حاضرة حيث توجد المعاملات، بالامن والاعمار وأيضا الخدمات والرعاية. كذلك، وضعت فخامة الرئيس في صورة ملفات تربوية تمس الاف اللبنانيين مباشرة، ملف الشهادات الجامعية العالق وايضا حقوق الخريجين أي المعادلات، وملف التفرغ اللبنانية وان شاء الله يقر قريبا. وأيضا هناك ملف الاف الأساتذة أي 3500 أستاذ الذين اصبحوا خارج الخدمة بعد القرار الذي اتخذته معالي وزيرة التربية، وهؤلاء الأساتذة مستعان بهم على عاتق صندوق الاهل ووعد ان شاء الله ان يكون هناك حل، بالإضافة الى ملفات طلاب الطلبات الحرة والصفوف الانتقالية. واشكر فخامة الرئيس الاستماع والاهتمام".

المطران الصوري

واستقبل رئيس الجمهورية متروبوليت زحلة وبعلبك وتوابعهما للروم الأرثوذكس المطران انطونيوس الصوري على رأس وفد ضم المتروبوليت نيفن صيقلي والأمين العام للقاء الأرثوذكسي النائب السابق مروان أبو فاضل والارشمندريت جورج معلوف والارشمندريت بورفيريوس إبراهيم والأب ديونيسيوس اشقر والأب اندراوس عيد والمتقدم في الكهنة افرام حبتوت ورؤساء بلديات رعيت ضاهر قازان، ودير الغزال حبيب الدبس وقوسايا ناصيف كعدي.

في مستهل اللقاء، تحدث المتروبوليت الصوري فاكد انه لطالما كان رئيس الجمهورية مقصدا منذ كان قائدا للجيش، وهو اليوم كذلك من موقعه في رئاسة الجمهورية، معبرا عن ثقته بقيادة الرئيس عون البلاد الى بر الأمان، بما يحقق العدالة والانماء للبنان عامة ومنطقة زحلة خاصة.

وإذ أشار الى عدد من مطالب الوفد، فانه شدد على "اننا في كل القضايا الوطنية، مع تحقيق العدالة لكل المناطق اللبنانية ومع سيادة القانون على جميع المواطنين دون تمييز بما يسمح لكل مواطن بالبقاء في ارضه ويسمح له بالعيش بكرامة".

وقال:" اننا في هذه المرحلة داعمون لكل ما تقومون به وللمسار الذي تسلكون وهو خط بناء الدولة والمؤسسات التي تشكل الضمان الوحيد والاساسي للانسان اللبناني عامة". وختم:" ان الخط الذي انتهجتموه هو خط وطني غايته بناء الوطن ونحن الى جانبكم وندعمكم في كل ما تفعلون لخير المجتمع والانسان في البلاد".



الرئيس عون

ورد الرئيس عون مرحبا بالوفد، مؤكدا متابعته أوضاع ومطالب منطقتي زحلة وبعلبك وتوابعهما وحرصه على تحقيق الانماء المتوازن لما يمثله من ركيزة أساسية للعدالة الاجتماعية والاستقرار المستدام، وبما يوفره من فرص عمل وخدمات واستثمار في المقومات الموجودة في المناطق على اختلافها.

واعرب الرئيس عون عن حرصه كذلك على متابعة مطالب الوفد مع المعنيين والجهات المختصة.



السفير نقولا

دبلوماسيا، اطلع الرئيس عون من سفير لبنان لدى البرازيل السفير الياس نقولا على تطور العلاقات اللبنانية - البرازيلية ، وأوضاع الجالية اللبنانية والمتحدرين من اصل لبناني في البرازيل.

التقرير السنوي للمديرية العامة لرئاسة الجمهورية

وتسلم الرئيس عون من المدير العام لرئاسة الجمهورية الدكتور انطوان شقير ووفد من المديرية التقرير السنوي عن ما حققته المديرية في العام 2025. والقى الدكتور شقير كلمة قال فيها:"نشكركم على وقتكم لتقديم التقرير السنوي للعام 2025، وحرصنا على حضور جميع الموظفين الذين ساهموا في اعداد هذا التقرير. إن اعداد وتقديم التقرير السنوي هو من صلب مهام المدير العام استنادا الى قانون الموظفين. منذ تعييني في العام 2011 حرصت على اعداد هذا التقرير وما زلت، وهذا بفضل عمل وجهد جميع الزملاء الحاضرين معنا.

زميلاتي وزملائي،

اشكركم على عملكم الدؤوب السنوي الذي يظهر ثمرة اعمالكم ومهامكم ونشاطاتكم والتي من خلالها نكون بصورة دائمة على أهبة الاستعداد لمعاونة السيد الرئيس في المهام الملقاة على عاتقه خلال ولايته الرئاسية، ادام الله بعمركم فخامة الرئيس وحماكم من اجل الاستمرار في مسيرة بناء الوطن وسيادته واستقلاله، وإعادة الثقة اليه وثقة المواطنين بدولتهم ومؤسساتها.

حرصنا منذ تسلمي مهام المديرية العامة لرئاسة الجمهورية على العمل بتفان وبشفافية ومناقبية عالية لكي تكون المؤسسة الأولى في الدولة المثل بالانتاجية والفعالية بالرغم من الظروف المحيطة وتلك التي يعاني منها الموظفون لا سيما على الصعيد المعيشي والحياتي، ومن جهتكم فخامة الرئيس تحرصون على متابعة أوضاع الموظفين وهمومهم وشجونهم.

خلال العام 2025، أي السنة الأولى من ولايتكم الرئاسية، اعطيتمونا الثقة وطلبتم منا الاستمرار بوظائفنا وحملتمونا مسؤولية العمل ونحن نقدر ذلك ونشكركم على هذه الثقة .

حرصنا على العمل بالتكامل مع فريق عمل المستشارين الذي يعاونكم ونجحنا في ذلك كفريق عمل واحد ومتجانس لتطبيق خطاب القسم والبيان الوزاري.

على الصعيد الدستوري، تابعنا وواكبنا اللجنة المؤلفة من خبراء دستوريين للعمل على مشروع سد الثغرات الدستورية ويتوقع ان تنتهي هذه المهمة مع بداية العام المقبل.

على صعيد القوانين والمراسيم، التزمنا بالاحكام والقوانين المرعية الاجراء في دراستها ومراجعتها وبكل موضوعية ودون أي تأخير وضمن المهل المعقولة لا بل قبل انتهائها، وحرصنا في إعادة النظر بالقوانين او الطعن بها بأن تستند الى مبادئ الدستور وليس سوى الدستور.

على صعيد تطوير بيئة العمل وتعزيز كفاءة الأداء المؤسساتي، تم اعداد دراسة شاملة لاعادة النظر بأنظمتنا المعلوماتية والتكنولوجية والتي أصبحت بحاجة الى تطوير وتحديث لتكون اكثر فعالية وانتاجية ونعمل حاليا على توفير التمويل اللازم لاطلاق مناقصة ERP مع بداية العام المقبل.

على صعيد الهيكلة الإدارية، وبعد ان صدر قانون الشراء ووفقا لواقع العمل الإداري والتكنولوجي والتقني تم تعديل الهيكلية التنظيمية للمديرية العامة لرئاسة الجمهورية، ونحن بصدد العمل على اصدار قانون خاص ينظم الهيكلية العامة الإدارية والتي لم يتم تعديلها منذ انشائها. وهي هيكلية متطورة وحديثة تجسد الواقع الحالي، وتأخذ بعين الاعتبار الأوضاع الإدارية للموظفين والعاملين الحاليين عبر انتدابهم وفقا للأصول.

وعلى الصعيد الإداري أيضاً، استعنا وبتوجيهات من فخامتكم بضباط من الجيش اللبناني ومن عناصر من الحرس لتعزيز القدرات التشغيلية في ظل النقص في العديد من الاختصاصات الإدارية والفنية وكانت تجربة فريدة ومميزة يعول عليها.

على صعيد توفير الطاقة، وبعد ان تم تأمين الاعتمادات اللازمة اطلقنا مناقصة وفقا لقانون الشراء لتركيب الواح للطاقة الشمسية تنتج الكهرباء بقدرة إنتاجية تبلغ 2 ميغاوات OFFGRID يفترض ان نستلم هذا المشروع في الفصل الأول من العام المقبل.

على صعيد نظام التبريد ، وأيضا بعد تأمين الاعتمادات اللازمة وبفضلكم ودعمكم فخامة الرئيس، تم اطلاق مناقصة لتركيب نظام جديد للتبريد بعد ان تآكل مع مرور الزمن أي بعد اكثر من 20 سنة خدمة، ومن المتوقع ان يُسلم المشروع مع بداية العام المقبل.

على صعيد الانفتاح على المؤسسات وبتوجيهات ودعم من فخامتكم، وضعنا مذكرة تفاهم مع الجامعة اللبنانية لتبادل الخبرات والتدريب، وتم توقيعها خلال هذا العام، كما تم اعداد مذكرة تفاهم مع UNITAR لتعزيز القدرات المؤسساتية وتنمية الموارد البشرية، وتم توقيعها في بداية العام الحالي، كما تمت المباشرة بإعداد مشروع مذكرة تفاهم مع جامعة الروح القدس -الكسليك في مجال الارشفة لا سيما ارشفة العهود الرئاسية السابقة والحالية. واعدت مذكرة تفاهم مع المديرية العامة لرئاسة الجمهورية في أرمينيا من المتوقع توقيعها في الفصل الأخير من العام الحالي.

وأخيرا استطاعت المديرية العامة لرئاسة الجمهورية بكافة فروعها وبنجاح مواكبة زيارة قداسة البابا لاون الرابع عشر للبنان.

لن أطيل الكلام لقد ابرزت اهم ما تم تحقيقه في العام 2025 وبدأ يتظهر ويتجسد خلال هذا العام وإن شاء الله في العام المقبل. نكرر شكرنا لدعمكم وثقتكم فخامة الرئيس التي ترتكز على مبادئ الشفافية والحوكمة والعمل المؤسساتي. "

الرئيس عون

ورد الرئيس عون شاكراً للدكتور شقير وللعاملين في المديرية الجهود التي بذلوها لتطوير عمل الادارة والارتقاء بأدائها على رغم الصعوبات التي واجهوها في هذه المرحلة.

وأثنى على روح المسؤولية والالتزام التي يتحلى بهما الموظفون، لافتاً الى ان نجاح العمل الاداري والوظيفي يعود بالدرجة الاولى الى التعاون القائم والتنسيق بين مختلف الدوائر والاقسام في المديرية العامة لرئاسة الجمهورية، إضافة الى تكامل الادوار بين الجميع بما ضمن حسن سير العمل والانتاجية وحقق الاهداف التي يعملون من اجلها.

ونوه رئيس الجمهورية بما تحقق حتى اليوم من خطوات، داعياً الى مواصلة المسيرة بكل شفافية لمواكبة التطور، متمنيا للعاملين في المديرية دوام التوفيق والنجاح في اداء مهامهم وفي خدمة المصلحة العامة.

برقية تعزية