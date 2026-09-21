لجنة المال أقرّت رفع الحدّ الأدنى لرأس مال الشركات

كما ناقشت المبدأ لناحية ضرورة تنفيذ قرارات المجلس القضائية، نظرا إلى أهمية تطبيق القانون وتصحيح الخلل والمخالفات التي يمكن أن ترتكبها السلطات على اختلاف أنواعها.وأضافت: "لذلك، أجمع النواب الحاضرون على أهمية الاقتراح، وناقشوا عددا من التعديلات التي قدمها بعضهم. وأطلع وزير العدل على إنجاز مشروع تعديل شامل يتعلق بهذا القانون، متعهدا بإحالته إلى اللجنة خلال مهلة سبعة أيام، لمناقشته إلى جانب الاقتراح المقدم من النائب ".ولفتت اللجنة إلى" موافقتها على اقتراح وزير العدل، على أن تستأنف دراسة المشروع فور ورود تعديلاته إليها".أما في ما يتعلق بمشروع قانون منصب الشرف للقضاة ، فأشارت إلى "وجود إجماع على ضرورة إنصافهم"، واقترحت تعديلات على الآلية المعتمدة، ولا سيما لناحية حصر الإرث والنسب المعتمدة.وتابعت أنّ وزير العدل تعهد بإحالة صياغة جديدة خلال أسبوع، تأخذ في الاعتبار النسبة الواجب تطبيقها في حصر الإرث وبعض التفاصيل المتعلقة بها.