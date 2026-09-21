14 محضر ضبط في حقّ أصحاب مولدات كهربائيّة

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في إطار أعمال الرقابة التي تقوم بها مصلحة الاقتصاد والتجارة في الجنوب، وبهدف التأكد من أصحاب المولدات الكهربائية بالتعرفة الرسمية المحددة للكيلوواط، وبالتعاون والتنسيق مع لامن الدولة وقوى الامن الداخلي وبإشارة من في الجنوب القاضي ، تم فتح محاضر عدلية لجميع المخالفين واستدعائهم وتنظيم 14 محضر ضبط في حق أصحاب المولدات حيث تبين مخالفتهم للتسعيرة الرسمية المعتمدة.وقد شملت المخالفات المناطق التالية:، ، البرامية، الفيلات، القياعة، ، بدياس، طورا، ، وباتوليه.وأكدت المصلحة "استمرارها في متابعة أوضاع المولدات والتشدد في تطبيق التسعيرة الرسمية، حفاظاً على حقوق المشتركين ومنع أي استيفاء مبالغ إضافية أو مخالفة للتعرفة المحددة".