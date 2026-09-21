"بنزين لبنان" مغشوش؟ مسؤول يوضح الحقيقة

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أكد نقيب أصحاب محطات المحروقات في ، أن البنزين المستورد إلى البلاد يخضع لفحوص مخبرية قبل السماح بتفريغه، نافياً ما يُثار عن رداءة نوعيته أو تبخّره بسرعة.وفي حديث عبر " "، قال البراكس إن أي باخرة محمّلة بالبنزين لا تحصل على إذن بالتفريغ من قبل فحص عينات من حمولتها والتأكد من مطابقتها للمواصفات .وأشار إلى أن السلطات أوقفت، قبل نحو شهر، تفريغ حمولة إحدى البواخر بعدما أظهرت الفحوص أن نسبة الكبريت فيها بلغت 16 جزءاً في المليون، بدلاً من الحد المحدد بعشرة أجزاء في المليون، ولم يُسمح بتفريغها لعدم مطابقتها المواصفات.وأوضح أن مسؤولية الشركات تمتد من تفريغ المحروقات من الباخرة ونقلها بالصهاريج وصولاً إلى ، مؤكداً أن نوعية البنزين والمازوت المستوردين مضمونة ومطابقة للمواصفات.وعن شكاوى مواطنين من نفاد البنزين سريعاً، قال البراكس إنه "ليس البنزين ما يتبخر بسرعة، بل أموال المواطنين"، موضحاً أن ارتفاع الأسعار جعل المبلغ نفسه يشتري كمية أقل من المحروقات.وأضاف أن 50 دولاراً كانت تكفي سابقاً لشراء أكثر من ثلاث "تنكات" من البنزين، بينما باتت اليوم تشتري نحو "تنكة" وثلاثة أرباع "التنكة"، ما يعطي السائق انطباعاً بأن الوقود ينفد بوتيرة أسرع.وشدد البراكس على أن أي مخالفة فردية قد يرتكبها صاحب محطة تبقى حالة استثنائية، داعياً كل من يشتبه بوجود تلاعب إلى مراجعة ، التي تتولى مراقبة العدادات والأسعار ونوعية المحروقات في المحطات.