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لبنان

وفد اتحاد لجان الأهل في المدارس الكاثوليكي: لا شرعية لأي زيادة أو عبء مالي خارج الأطر القانونية

Lebanon 24
21-09-2026 | 10:28
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وفد اتحاد لجان الأهل في المدارس الكاثوليكي: لا شرعية لأي زيادة أو عبء مالي خارج الأطر القانونية
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أعلن اتحاد لجان الأهل في المدارس الكاثوليكية والخاصة في المتن ببيان، أن "وفدا من الاتحاد زار رئيس مصلحة التعليم الخاص في وزارة التربية والتعليم العالي عماد الأشقر، في إطار متابعة ملفات الأقساط والموازنات المدرسية، والتشديد على وجوب تطبيق القانون 515/96، وتعزيز التنسيق بما يحفظ حقوق الأهل ويكرس الشفافية في إدارة الشأن المالي للمدارس الخاصة".
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وضم الوفد رئيسة الاتحاد دارين نصار، أمين السر المحامي مارون جحا، عضو الهيئة الإدارية غدير نبكي والمستشار التربوي رفيق فخري.

وثمن الاتحاد "التعميم الرقم 15 الصادر عن مصلحة التعليم الخاص، والذي أعاد التأكيد على حتمية التزام المدارس الخاصة بالأحكام القانونية المتعلقة باستيفاء القسط الأول بما لا يتجاوز 30% من قسط السنة الدراسية السابقة، على أن تحدد الأقساط اللاحقة استنادا إلى الموازنة المدرسية التي تقدم ضمن المهلة القانونية في شهر كانون الثاني، وفقا لأحكام القانون 515/96".

وأكد أن "أهمية هذا التعميم تتجاوز التذكير بنصوص القانون، لتعيد تثبيت قاعدة واضحة وحاسمة: لا شرعية لأي زيادة أو عبء مالي يُفرض على الأهل خارج الأطر القانونية، ولا يجوز تحت أي ذريعة تكريس المخالفة كأمر واقع أو تحويل تجاوز القانون إلى ممارسة تتكرر عاما بعد عام على حساب حقوق الأهل".

ولفت البيان الى أن "الأشقر كشف خلال اللقاء، عن خطوة رقابية نوعية جديدة ستُعتمد مع الموازنات المدرسية المقبلة، من خلال تطوير المنصة الإلكترونية بما يتيح مقارنة أرقام كل موازنة تلقائيا مع موازنات السنوات السابقة"، معتبرا أن "هذه الآلية تشكل نقلة أساسية في مستوى الشفافية والرقابة والتدقيق، وتضع الأرقام والزيادات تحت رقابة أكثر دقة".

وذكر أن "الأشقر أبلغ الوفد بأن مصلحة التعليم الخاص بدأت بإحالة الموازنات المدرسية المخالفة إلى المجالس التربوية التحكيمية المختصة، ولا سيما الموازنات غير القانونية أو غير الموقعة من لجان الأهل، للبت بها واتخاذ القرارات اللازمة وفق الأصول القانونية".

وأشار البيان الى أن "الجانبين اتفقا على تعزيز التنسيق والمتابعة، بحيث يحيل الاتحاد إلى مصلحة التعليم الخاص الشكاوى والموازنات المخالفة التي ترده من لجان الأهل، بحيث ان توقيع لجنة الأهل ليس إجراء شكليا. وفي ختام اللقاء، وجّه الاتحاد دعوة إلى الأستاذ عماد الأشقر لحضور الندوة التي ينظمها في 7 تشرين الأول حول المناهج التربوية الجديدة، بحضور رئيسة المركز التربوي للبحوث والإنماء الدكتورة هيام إسحاق".
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