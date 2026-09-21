47 سورياً في قبضة الجيش خلال عمليات أمنية.. إليكم هذا البيان

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أضاف البيان:" كما أوقفت في منطقة تمنين التحتا – المواطن (م.ط.) والسوري (ع.ر.) لافتعالهما إشكالًا على خلفية أسباب شخصية، وضبطت في حوزتهما كمية من الذخائر الحربية".تابع البيان": أثناء عملية التوقيف، وقع بين الشخصَين المذكورَين وعناصر الجيش الذين ردّوا بالمثل دون وقوع إصابات.كذلك نفّذت وحدات من الجيش في منطقة تدابير أمنية شملت عمليات دهم وتسيير دوريات مؤللة وإقامة حواجز ظرفية، لملاحقة المطلوبين والمخلين بالأمن ومكافحة تهريب الأشخاص، أوقفت بنتيجتها ٣ مواطنين و٤٦ سوريًّا وفقًا لما يلي:• توقيف المواطنَين (ع.ع.) و(م.م.) في منطقتَي شدرا – والسفيرة – المنية لإطلاقهما النار.• توقيف المواطن (ع.ا.) في منطقة الخالصة – عكار لتسهيله أعمال تهريب الأشخاص عبر الحدود – .• توقيف ٤٦ سوريًّا لدخولهم إلى الأراضي اللبنانية بطريقة غير شرعية".ختم البيان:" سُلمت المضبوطات وبوشر التحقيق مع الموقوفين بإشراف المختص".