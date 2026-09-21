الزين: القصف الفوسفوري يفاقم الكارثة البيئية في الجنوب

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وصفت وزيرة البيئة الدكتورة تجدد استخدام الجيش للقذائف الفوسفورية في بأنه استكمال لمسار الإبادة البيئية التي يتعرض لها الجنوب، معتبرة أن استخدام هذه الأسلحة يشكل انتهاكاً للقواعد التي تحكم استخدام الأسلحة خلال النزاعات المسلحة.وقالت ، في بيان، إن القصف الفوسفوري يضاف إلى الحرائق الواسعة التي طالت الأراضي الزراعية والأحراج والغابات، وعمليات التجريف والاقتلاع وتدمير الغطاء النباتي، فضلاً عن رش مساحات واسعة بمبيد الغليفوسات.وأشارت إلى أن أكثر من 16 ألف هكتار من الأراضي الزراعية والأحراج والغابات تعرضت للحرق منذ تشرين الأول 2023 وحتى آب 2026 نتيجة الاعتداءات ، فيما تعرض أكثر من ألفي هكتار لمبيد الغليفوسات، مؤكدة أن هذه الأرقام لا تعكس كامل حجم الضرر البيئي.وشددت الزين على أن ستواصل توثيق الأضرار وتقييم آثارها وتثبيت المعطيات العلمية والقانونية، مؤكدة أن حماية البيئة وإعادة تأهيل يجب أن تكونا جزءاً أساسياً من مسار التعافي والمساءلة.