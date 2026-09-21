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لبنان

الزين: القصف الفوسفوري يفاقم الكارثة البيئية في الجنوب

Lebanon 24
21-09-2026 | 13:52
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الزين: القصف الفوسفوري يفاقم الكارثة البيئية في الجنوب
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وصفت وزيرة البيئة الدكتورة تمارا الزين تجدد استخدام الجيش الإسرائيلي للقذائف الفوسفورية في جنوب لبنان بأنه استكمال لمسار الإبادة البيئية التي يتعرض لها الجنوب، معتبرة أن استخدام هذه الأسلحة يشكل انتهاكاً للقواعد التي تحكم استخدام الأسلحة خلال النزاعات المسلحة.
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وقالت الزين، في بيان، إن القصف الفوسفوري يضاف إلى الحرائق الواسعة التي طالت الأراضي الزراعية والأحراج والغابات، وعمليات التجريف والاقتلاع وتدمير الغطاء النباتي، فضلاً عن رش مساحات واسعة بمبيد الغليفوسات.

وأشارت إلى أن أكثر من 16 ألف هكتار من الأراضي الزراعية والأحراج والغابات تعرضت للحرق منذ تشرين الأول 2023 وحتى آب 2026 نتيجة الاعتداءات الإسرائيلية، فيما تعرض أكثر من ألفي هكتار لمبيد الغليفوسات، مؤكدة أن هذه الأرقام لا تعكس كامل حجم الضرر البيئي.

وشددت الزين على أن وزارة البيئة ستواصل توثيق الأضرار وتقييم آثارها وتثبيت المعطيات العلمية والقانونية، مؤكدة أن حماية البيئة وإعادة تأهيل المناطق المتضررة يجب أن تكونا جزءاً أساسياً من مسار التعافي والمساءلة.
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