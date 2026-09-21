تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

لبنان

وجبات مجانية "للتلاميذ"

"خاص لبنان24"

|
Lebanon 24
21-09-2026 | 13:49
اجعل لبنان24 مصدرك المفضل على غوغل
A-
A+
وجبات مجانية للتلاميذ
وجبات مجانية للتلاميذ photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
علم "لبنان24" أنّ أكثر من 314 مدرسة رسمية في لبنان ستحصل على دعم في مجال الغذاء، من خلال حصول أكثر من 130 ألف تلميذ على وجبات مجانية من برنامج الأغذية العالمي.
Advertisement

 
وبحسب ما قال مصدر تربوي لـ"لبنان24"، فإنّ الأرقام ارتفعت هذه السنة لتشمل قرابة 23 ألف طالب جديد سيحصلون على الوجبات المجانية.
 
وحسب المعلومات، فإنّ العدد ارتفع بسبب الحرب أولاً، خاصةً في مناطق النزاع، بالإضافة إلى انتقال ملحوظ للتلاميذ من المدارس الخاصة إلى الرسمية.
 
وسيتلقى التلامذة وجبات باردة ومأكولات خفيفة ذات قيمة غذائية. كما أُدخلت أصناف مخبوزة جديدة لتنويع الطعام، فيما حصلت عائلات على زيت دوار الشمس ضمن الدعم المرافق للمشروع.
 
مواضيع ذات صلة
ضمن مشروع يهدف إلى مكافحة سوء التغذية.. تسمم نحو 2000 شخص بسبب وجبات مجانية!
lebanon 24
Lebanon24
22/09/2026 03:51:49 Lebanon 24 Lebanon 24
إسرائيل تمنح "حزب الله" ورقة مجانية؟
lebanon 24
Lebanon24
22/09/2026 03:51:49 Lebanon 24 Lebanon 24
تأمين مجاني للوافدين: مبادرة مرتقبة لوزير الإعلام و"كومن"
lebanon 24
Lebanon24
22/09/2026 03:51:49 Lebanon 24 Lebanon 24
4 وجبات خفيفة قبل النوم تشعرك بالشبع
lebanon 24
Lebanon24
22/09/2026 03:51:49 Lebanon 24 Lebanon 24

لبنان

خاص

رادار لبنان24

الحرب أولا

لبنان24

كولا

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك

"خاص لبنان24"

أيضاً في لبنان Lebanon 24
Lebanon24
16:58 | 2026-09-21
Lebanon24
16:38 | 2026-09-21
Lebanon24
16:22 | 2026-09-21
Lebanon24
16:16 | 2026-09-21
Lebanon24
16:03 | 2026-09-21
Lebanon24
15:39 | 2026-09-21
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24