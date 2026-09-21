وجبات مجانية "للتلاميذ"

علم " " أنّ أكثر من 314 مدرسة رسمية في ستحصل على دعم في مجال الغذاء، من خلال حصول أكثر من 130 ألف تلميذ على وجبات مجانية من برنامج الأغذية العالمي.

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وبحسب ما قال مصدر تربوي لـ"لبنان24"، فإنّ الأرقام ارتفعت هذه السنة لتشمل قرابة 23 ألف طالب جديد سيحصلون على الوجبات المجانية.



وحسب المعلومات، فإنّ العدد ارتفع بسبب الحرب أولاً، خاصةً في مناطق النزاع، بالإضافة إلى انتقال ملحوظ للتلاميذ من المدارس الخاصة إلى الرسمية.



وسيتلقى التلامذة وجبات باردة ومأكولات خفيفة ذات قيمة غذائية. كما أُدخلت أصناف مخبوزة جديدة لتنويع الطعام، فيما حصلت عائلات على زيت دوار الشمس ضمن الدعم المرافق للمشروع.