تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

لبنان

على خط المحروقات...تحركات نقابية وانتظار لسلام

إعداد "لبنان24"

|
Lebanon 24
22-09-2026 | 04:15
اجعل لبنان24 مصدرك المفضل على غوغل
A-
A+
على خط المحروقات...تحركات نقابية وانتظار لسلام
على خط المحروقات...تحركات نقابية وانتظار لسلام photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
على وقع الارتفاع المتواصل في أسعار المحروقات، بدأت النقابات تتحرك لاحتواء الأزمة، فبين تحذيرات قطاع النقل، والدعوات إلى التصعيد، ومخاوف المزارعين والأفران من ارتفاع كلفة الإنتاج، تتسع دائرة القطاعات المتضررة، في ظل غياب أي إصلاحات جدية، فيما تتراجع القدرة الشرائية لغالبية المواطنين بشكل متواصل.

وسجلت اليوم أسعار المحروقات اليوم قفزة جديدة، إذ ارتفعت صفيحة البنزين بنوعيه 95 و98 أوكتان بمقدار 24 ألف ليرة، والمازوت بـ55 ألف ليرة، وقارورة الغاز بـ28 ألف ليرة، لتصبح الأسعار: البنزين 95 اوكتان عند 2.834.000 ليرة، و98 اوكتان عند 2.852.000 ليرة، والمازوت عند 2.823.000 ليرة، والغاز عند 1.249.000 ليرة.
Advertisement
في المقابل، تواصل النقابات تحركها، فرئيس مجلس إدارة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بشارة الأسمر كشف، بعد لقائه الرئيس جوزاف عون، أنه طالب بتشكيل خلية اقتصادية وزارية لمتابعة الضغوط المعيشية والإسراع في انعقاد لجنة المؤشر وزيادة بدل النقل.
ولفت إلى أن الرئيس عون أبدى تجاوباً مع هذه المطالب، فيما ينتظر الجميع عودة رئيس الحكومة نواف سلام من الخارج للشروع في خطوات عملية.

أما قطاع النقل البري، فيبدو الأكثر استعجالاً في تحركه؛ إذ وجّه رئيس اتحادات ونقابات قطاع النقل البري بسام طليس تحذيراً شديد اللهجة إلى الحكومة بعد أن وصل سعر صفيحة البنزين الى 32 دولاراً، مطالباً بتنفيذ فوري للإجراءات المتفق عليها ودفع التعويضات المستحقة للسائقين قبل أن يحسم القطاع قراره بشأن الخطوات التصعيدية المقبلة غداً، في ظل نفاد صبر السائقين من تكرار الوعود من دون تنفيذ.
وعلى خط مواز، دعا الاتحاد العمالي العام المجلس التنفيذي للانعقاد يوم السبت المقبل في مقر الاتحاد، للتوصية بخطوات تصعيدية تشمل إضراباً تحذيرياً، في مؤشر على أن التحرك النقابي مرشح للاتساع خلال الأيام المقبلة إذا لم تبادر الحكومة إلى معالجة الملف.
الأزمة لم تقتصر على قطاع النقل، إذ حذّر رئيس اتحاد المزارعين إبراهيم الترشيشي من التداعيات الخطيرة لارتفاع أسعار المازوت على المزارعين والقطاعات الإنتاجية، معتبراً أن الأزمة النفطية العالمية وإن انعكست على لبنان، فإن طريقة إدارة سوق المحروقات محلياً هي ما يزيد الأعباء على المواطنين والمنتجين.
وفي موازاة ذلك، حذّر اتحاد نقابات الأفران والمخابز في لبنان من أن الارتفاع المتواصل في أسعار القمح والطحين والمازوت والطاقة والنقل يضع قطاع الأفران والمواطن اللبناني، ولا سيما الفئات الشعبية، أمام مرحلة بالغة الخطورة.
وطالب الاتحاد الحكومة بالتحرك الفوري وإعلان حالة طوارئ اقتصادية واجتماعية لحماية الخبز والفئات الأكثر فقراً، مؤكداً أنه لا يطالب بدعم عشوائي، بل بتوسيع شبكة الأمان الاجتماعي ودفع كلفة الخبز للعائلات الأكثر حاجة عبر آلية شفافة ومدروسة.
على الخط التربوي، أفادت نقابة المعلّمين بأنها "تواصل اتّصالاتها مع الأمانة العامّة للمدارس الكاثوليكيّة واتّحاد المؤسّسات التربويّة لزيادة بدل النقل، بما يتناسب مع الارتفاع الكبير في كلفة المعيشة والتنقّل. فسعر صفيحة البنزين تخطّى الضعف مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، فيما بقي البدل الذي يتقاضاه المعلّم على حاله".

وطالبت "بمضاعفة بدل النقل، على الأقل"، آملة أن تفضي المباحثات الجارية إلى اتفاق سريع يخفّف الأعباء اليوميّة عن المعلّمين، داعية وزير الماليّة إلى اتّخاذ خطوات عمليّة عاجلة، محتفظة بحقّها في الدعوة إلى تحرّك نقابي إذا لم تلقَ هذه المطالب استجابة.
بانتظار عودة رئيس الحكومة من نيويورك، ومعه انعقاد جلسات لمجلس الوزراء، ينتظر المواطن ما ستسفر عنه الأيام المقبلة؛ فهل تتمكن الحكومة من لجم ارتفاع الاسعار ووضع خطط تدعم جيب المواطن، أم أن الشارع يتجه نحو موجة جديدة من الغضب والاضطرابات المفتوحة؟
المصدر: خاص "لبنان24"
مواضيع ذات صلة
رئيس نقابة اصحاب الصهاريج: لتعديل أجور نقل المحروقات
lebanon 24
Lebanon24
22/09/2026 12:20:16 Lebanon 24 Lebanon 24
قانون الإعلام الجديد: تحرك نقابي وطعون مرتقبة أمام المجلس الدستوري
lebanon 24
Lebanon24
22/09/2026 12:20:16 Lebanon 24 Lebanon 24
نقابة عمال المخابز: رغيف الخبز خط أحمر
lebanon 24
Lebanon24
22/09/2026 12:20:16 Lebanon 24 Lebanon 24
حيدر يتابع أوضاع بلدة رشاف والتقى وفوداً نقابية
lebanon 24
Lebanon24
22/09/2026 12:20:16 Lebanon 24 Lebanon 24

لبنان

خاص

إقتصاد

مقالات لبنان24

الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي

الاتحاد العمالي العام

مجلس الوزراء

الرئيس عون

رئيس اتحاد

جوزاف عون

رئيس عون

نيويورك

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
05:14 | 2026-09-22 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
05:00 | 2026-09-22 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
04:24 | 2026-09-22 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
04:11 | 2026-09-22 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
04:00 | 2026-09-22 Lebanon 24 Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك

إعداد "لبنان24"

أيضاً في لبنان Lebanon 24
Lebanon24
05:14 | 2026-09-22
Lebanon24
05:00 | 2026-09-22
Lebanon24
04:24 | 2026-09-22
Lebanon24
04:11 | 2026-09-22
Lebanon24
04:00 | 2026-09-22
Lebanon24
04:00 | 2026-09-22
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24