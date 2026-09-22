آخر خبر عن الطقس في لبنان.. مناطق ستشهد أمطاراً

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توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الارصاد الجوية في ان يكون الطقس غدا، غائما جزئياً مع ضباب كثيف على المرتفعات واستقرار بدرجات الحرارة على الساحل وانخفاضها بشكل طفيف فوق الجبال وفي الداخل، مع رياح ناشطة أحياناً.وجاء في النشرة الآتي:-الحال العامة:طقس خريفي متقلب نسبياً يسيطر على والحوض الشرقي للمتوسط مع درجات حرارة ضمن معدلاتها الموسمية.معدل درجات الحرارة لشهر أيلول : بين 22 و 32 م° ، 24 و32 م°، بين 16 و 32 م°.-الطقس المتوقع في لبنان:الثلثاء:غائم جزئيا مع ضباب كثيف أحياناً على المرتفعات دون تعديل يذكر بدرجات الحرارة، واحتمال هطول بعض الأمطار الخفيفة المتفرقة بخاصة على المرتفعات،كما تنشط الرياح أحياناً.الأربعاء:غائم جزئياً مع ضباب كثيف على المرتفعات واستقرار بدرجات الحرارة على الساحل وانخفاضها بشكل طفيف فوق الجبال وفي الداخل، كما تنشط الرياح أحياناً.الخميس:غائم جزئياً يتحول تدريجيا الى غائم مع ضباب كثيف على المرتفعات المتوسطة حيث تسوء الرؤية، وتنخفض درجات الحرارة بشكل طفيف، تتكاثف الغيوم إعتبارًا من بعد الظهر وتكون الأجواء مهيأة لتساقط بعض الرذاذ بشكل متفرق.الجمعة:غائم جزئياً مع ضباب على المرتفعات ودون تعديل يذكر بدرجات الحرارة على الساحل بينما ترتفع بشكل بسيط فوق الجبال وفي الداخل.-الحرارة على الساحل من 24 الى 33 درجة، فوق الجبال من 13 الى 24 درجة، في الداخل من 15 الى 32 درجة.-الرياح السطحية:جنوبية غربية ناشطة أحيانًا نهارًا ومتقلبة ضعيفة ليلاً، سرعتها بين 10 و 40 كم /س.-الانقشاع:جيد على الساحل، متوسط الى سيئ أحياناً على المرتفعات بسبب الضباب .-الرطوبة النسبية على الساحل:بين 60 و80٪-حال البحر:مائج، حرارة سطح الماء: 29 درجة.-الضغط الجوي: 760 ملم زئبق.