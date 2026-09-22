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لبنان

آخر خبر عن الطقس في لبنان.. مناطق ستشهد أمطاراً

Lebanon 24
22-09-2026 | 05:19
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 توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الارصاد الجوية في المديرية العامة للطيران المدني ان يكون الطقس غدا، غائما جزئياً مع ضباب كثيف على المرتفعات واستقرار بدرجات الحرارة على الساحل وانخفاضها بشكل طفيف فوق الجبال وفي الداخل، مع رياح ناشطة أحياناً.
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وجاء في النشرة الآتي:

-الحال العامة:

طقس خريفي متقلب نسبياً يسيطر على لبنان والحوض الشرقي للمتوسط مع درجات حرارة ضمن معدلاتها الموسمية. 

معدل درجات الحرارة لشهر أيلول : طرابلس بين 22 و 32 م° ، بيروت 24 و32 م°، زحلة بين 16 و 32 م°.

-الطقس المتوقع في لبنان:

الثلثاء:

غائم جزئيا مع ضباب كثيف أحياناً على المرتفعات دون تعديل يذكر بدرجات الحرارة، واحتمال هطول بعض الأمطار الخفيفة المتفرقة بخاصة على المرتفعات،كما تنشط الرياح أحياناً. 

الأربعاء:

غائم جزئياً مع ضباب كثيف على المرتفعات واستقرار بدرجات الحرارة على الساحل وانخفاضها بشكل طفيف فوق الجبال وفي الداخل، كما تنشط الرياح أحياناً. 

الخميس:

غائم جزئياً يتحول تدريجيا الى غائم مع ضباب كثيف على المرتفعات المتوسطة حيث تسوء الرؤية، وتنخفض درجات الحرارة بشكل طفيف، تتكاثف الغيوم إعتبارًا من بعد الظهر وتكون الأجواء مهيأة لتساقط بعض الرذاذ بشكل متفرق. 

الجمعة:

غائم جزئياً مع ضباب على المرتفعات ودون تعديل يذكر بدرجات الحرارة على الساحل بينما ترتفع بشكل بسيط فوق الجبال وفي الداخل. 

-الحرارة على الساحل من 24 الى 33 درجة، فوق الجبال من 13 الى 24 درجة، في الداخل من 15 الى 32 درجة.

-الرياح السطحية:جنوبية غربية ناشطة أحيانًا نهارًا ومتقلبة ضعيفة ليلاً، سرعتها بين 10 و 40 كم /س. 

-الانقشاع:جيد على الساحل، متوسط الى سيئ أحياناً على المرتفعات بسبب الضباب .

-الرطوبة النسبية على الساحل:بين 60 و80٪

-حال البحر:مائج، حرارة سطح الماء: 29 درجة.

-الضغط الجوي: 760 ملم زئبق.
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المديرية العامة للطيران المدني

العامة للطيران المدني

المديرية العامة

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