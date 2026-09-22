تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

لبنان

المجلس الدستوري يحسمها... شرعة التقاعد للمتعاقدين باقية

"خاص لبنان24"

|
Lebanon 24
22-09-2026 | 07:00
اجعل لبنان24 مصدرك المفضل على غوغل
A-
A+
المجلس الدستوري يحسمها... شرعة التقاعد للمتعاقدين باقية
المجلس الدستوري يحسمها... شرعة التقاعد للمتعاقدين باقية photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
حسم المجلس الدستوري الجدل حول قانون اخضاع المتعاقدين بموجب المرسوم ٥٢٤٠/٢٠٠١ لشرعة التقاعد، فردّ الطعن المقدّم من عدد من النواب، في قرار اتُخذ بموافقة سبعة أعضاء من أصل تسعة، وفق المعلومات المتوافرة، ليبقى القانون نافذاً بعدما كان قد دخل حيّز التشريع ونُشر في الجريدة الرسمية.
Advertisement

وكان مجلس النواب قد أقرّ القانون في 15 تموز 2026، بالتصويت بالمناداة، بأكثرية 61 نائباً مقابل 30 نائباً، ونصّ على إخضاع المتعاقدين الذين أُجريت عقودهم أو تمت الموافقة عليها من مجلس الخدمة المدنية استناداً إلى المرسوم رقم 5240 الصادر عام 2001، لأحكام نظام التقاعد والصرف من الخدمة، بما يتيح لهم الاستفادة من المعاش التقاعدي أو تعويض الصرف وفق الشروط المطبقة على الموظفين الدائمين، إضافة إلى تقديمات تعاونية موظفي الدولة.

إلا أن القانون لم يمرّ من دون اعتراض دستوري. فقد تقدّم عشرة نواب بمراجعة أمام المجلس الدستوري، طالبوا فيها بالطعن بالقانون وتعليق مفاعيله، مستندين بصورة أساسية إلى مبدأ المساواة وتكافؤ الفرص، واعتبروا أن معالجة أوضاع فئة محددة من المتعاقدين، من دون وضع إطار يشمل سائر الفئات التي قد تكون في أوضاع وظيفية مماثلة، تطرح إشكالية دستورية.
وبردّ الطعن، تكون هذه الحجة قد اصطدمت بقرار المجلس الدستوري الذي أبقى القانون قائماً، بما يعني عملياً تثبيت حق الفئة المشمولة به في الاستفادة من نظام التقاعد والصرف من الخدمة، وفق الشروط التي حددها القانون.

وتكتسب الأكثرية التي صدر بها القرار أهمية خاصة، إذ إن المجلس الدستوري يتخذ قراراته في المراجعات المتعلقة بالرقابة على دستورية القوانين بأكثرية سبعة أعضاء على الأقل، فيما تُسجّل أي مخالفة لأحد الأعضاء أو أكثر في ذيل القرار وتصبح جزءاً منه وتنشر معه.

لكن أهمية القرار تتجاوز حدود وزارة الإعلام، لأنه يلامس قضية أوسع تتعلق بعشرات الآلاف من العاملين في الإدارات والمؤسسات العامة بصيغ تعاقدية مختلفة، والذين لطالما شكل وضعهم القانوني والاجتماعي إحدى الثغرات في نظام الوظيفة العامة.

فالقضية لم تكن في أصلها خلافاً حول مبدأ منح المتعاقدين حقوقاً تقاعدية، بل حول كيفية تحقيق هذا الحق ومن يستحقه والمعايير التي تسمح للمشرّع بمعاملة فئة بصورة مختلفة عن فئات أخرى.
ومن هذه الزاوية، يشكل قرار المجلس الدستوري محطة مهمة في النقاش حول حدود المساواة أمام القانون، خصوصاً أن المتعاقدين في الدولة لا يخضعون جميعاً لنظام قانوني واحد، بل تتعدد صيغ التعاقد والأنظمة التي تحكم عملهم وحقوقهم.

أما بالنسبة إلى المتعاقدين بموجب المرسوم ٥٢٤٠/٢٠٠١ والذين خضعوا لشرعة التقاعد المشمولين بالقانون، فإن الصورة أصبحت أوضح: الطعن سقط، والقانون بقي قائماً، والحق التقاعدي الذي أقرّه مجلس النواب لم يعد معلقاً على مصير المراجعة الدستورية.

ويبقى السؤال الذي قد يفتح الباب أمام مرحلة جديدة: هل ستبادر الدولة إلى معالجة أوضاع المتعاقدين في الإدارات الأخرى ضمن رؤية موحدة، أم ستستمر المعالجات القطاعية التي تجعل كل فئة بحاجة إلى قانون خاص للحصول على حقوقها؟

فقرار المجلس الدستوري حسم قانون وزارة الإعلام، لكنه أعاد إلى الواجهة سؤالاً أكبر: هل يكون هذا القانون بداية تصحيح شامل لملف المتعاقدين، أم استثناءً جديداً يضاف إلى سلسلة الاستثناءات في الإدارة اللبنانية؟

أما لائحة النواب الطاعنين فتضم كلا من: ملحم خلف، فراس حمدان، نجاة صليبا، سينتيا زرازير، سليم الصايغ، وضاح الصادق، ابراهيم منيمنة، حيدر ناصر،وميشال الدويهي.
 
مواضيع ذات صلة
"لبنان24": المجلس الدستوري ردَّ الطعن المقدم من عدد من النواب بخصوص قانون شرعة التقاعد للمتعاقدين في وزارة الاعلام
lebanon 24
Lebanon24
22/09/2026 18:40:48 Lebanon 24 Lebanon 24
"الدستوري" يرد الطعن بقانون إخضاع متعاقدي وزارة الإعلام لشرعة التقاعد
lebanon 24
Lebanon24
22/09/2026 18:40:48 Lebanon 24 Lebanon 24
مرقص هنأ متعاقدي وزارة الإعلام بإخضاعهم لشرعة التقاعد
lebanon 24
Lebanon24
22/09/2026 18:40:48 Lebanon 24 Lebanon 24
بعد رد المجلس الدستوري الطعن.. مرقص يشكر كل تجاوب لإنصاف المتعاقدين
lebanon 24
Lebanon24
22/09/2026 18:40:48 Lebanon 24 Lebanon 24

لبنان

خاص

مقالات لبنان24

المجلس الدستوري

وزارة الإعلام

اللبنانية

ابراهيم

الدستور

النقاش

ستوري

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
10:54 | 2026-09-22 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
10:48 | 2026-09-22 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
10:46 | 2026-09-22 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
10:15 | 2026-09-22 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
10:13 | 2026-09-22 Lebanon 24 Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك

"خاص لبنان24"

أيضاً في لبنان Lebanon 24
Lebanon24
10:54 | 2026-09-22
Lebanon24
10:48 | 2026-09-22
Lebanon24
10:46 | 2026-09-22
Lebanon24
10:15 | 2026-09-22
Lebanon24
10:13 | 2026-09-22
Lebanon24
09:50 | 2026-09-22
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24