شيخ العقل عرض مع سفيري تركيا ومصر الأوضاع العامة واستقبل وفد اللقاء الوطني

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استقبل شيخ العقل لطائفة الموحدين الدروز الشيخ الدكتور سامي أبي المنى في دار الطائفة - اليوم، سفير تركيا في مراد لوتيم، وتناول البحث الأوضاع العامة على مستوى لبنان والمنطقة. وبعد اللقاء صرّح السفير قائلاً: "كان لي الشرف بلقاء سماحة شيخ العقل اليوم، حيث إننا على تواصل دائم، وكانت الفرصة سانحة هذا الصباح للتداول في شؤون المنطقة. وقد أكدت لسماحته دعمنا الكبير لما تقوم به الحكومة ، وأسفنا لاستمرار الاعتداءات ". وأضاف: "إن الدولة التركية تقف مع لبنان ومع مجتمعه، وكانت المناسبة لتجديد التأكيد على هذا الأمر وهذا الدعم، وأيضاً الحديث حول بعض التي تخص لبنان".كما استقبل الشيخ أبي المنى سفير مصر في لبنان علاء موسى في زيارة وداعية بعد انتهاء مهماته الدبلوماسية، وجرى خلال اللقاء البحث في القضايا العامة المطروحة على مستوى لبنان والمنطقة.واستقبل أيضاً وفد "اللقاء الوطني" الذي ضمّ: النائب ينال الصلح، أمين سر اللقاء رئيس حزب "الراية الوطني" علي حجازي، الشيخ حسين غبريس، الشيخ عبد الله الجبري، المحامي الله، د. هشام الأعور، الأستاذ قاسم صالح، المحامي عمار أحمد، د. قاسم قصير، د. علي الضاهر، المهندس أيوب الحسيني والأستاذ رياض صوما. ووجّه الوفد لشيخ العقل دعوة إلى "اللقاء الوطني الموسّع" الذي سيعقد في أوائل الشهر المقبل، ووضعه في صورة أهداف اللقاء وعناوين البيان الذي سيصدر عنه. وصرّح أمين سر اللقاء حجازي باسم الوفد بعد اللقاء قائلاً: "تشرّفنا اليوم بزيارة سماحة شيخ العقل لطائفة الموحدين الدروز في هذه الدار الكريمة، وهذه الطائفة التي تتمتع بلغة العقل والحكمة. وقد وجّهنا دعوة اللقاء لسماحته وشرحنا دور اللقاء وأهدافه وعناوين البيان الذي سيصدر عنه، التي نرى في مضامينه ما يحتاجه لبنان في المرحلة المقبلة، لأننا نحتاج إلى لغة الحوار، لغة التلاقي ولغة التفاهم".وأضاف: "إننا نحرص في كل لقاءاتنا على أن نكون واضحين في موقفنا الوطني الجامع والساعي إلى توحيد الموقف اللبناني في مواجهة التحدّيات الكبيرة التي تهدّد لبنان واستقراره وسلامة أراضيه ووحدة شعبه. نشكر سماحته على الاستضافة الكريمة ونحييه على كل ما سمعناه من كلام وطني وجامع فيه حرص كبير على لبنان وشعبه وجنوبه".ومن زوّار شيخ العقل وفد من نادي الصفاء الرياضي، ضمّ السادة: جهاد الشحف أمين عام اتحاد كرة القدم، وائل غرز الدين ونادر فخر عضو المجلس المذهبي.شانَيه وفي دارته في شانَيه، استقبل الشيخ أبي المنى عماد خداج وفارس أبي المنى من الجالية الدرزية في أوتاوا – كندا.تعازوقدّم شيخ العقل على رأس وفد من المشايخ التعازي في المختارة بالمرحومة الشيخة هيفاء حسين فياض زوجة الشيخ جميل سامي ريدان. كما قدم التعازي في بلدة حارة جندل برئيس البلدية المرحوم غازي ملاك.تكليفوكلّف الشيخ أبي المنى وفداً من مشيخة العقل تقديم التعازي باسمه بالنائب السابق شمعون في دير القمر، ضم المشايخ: سليم غنّام عضو المجلس المذهبي، محمد غنّام وفوزات العرم. كما كلّف عضو مجلس الإدارة الشيخ فادي العطار والدكتور عماد الغصيني تقديم التعازي باسمه بالسيد إبراهيم خليل اللقيس شقيق الوزير السابق الدكتور حسن اللقيس.