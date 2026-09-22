تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

لبنان

شيخ العقل عرض مع سفيري تركيا ومصر الأوضاع العامة واستقبل وفد اللقاء الوطني

Lebanon 24
22-09-2026 | 08:55
اجعل لبنان24 مصدرك المفضل على غوغل
A-
A+
شيخ العقل عرض مع سفيري تركيا ومصر الأوضاع العامة واستقبل وفد اللقاء الوطني
شيخ العقل عرض مع سفيري تركيا ومصر الأوضاع العامة واستقبل وفد اللقاء الوطني photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
استقبل شيخ العقل لطائفة الموحدين الدروز الشيخ الدكتور سامي أبي المنى في دار الطائفة - فردان اليوم، سفير تركيا في لبنان مراد لوتيم، وتناول البحث الأوضاع العامة على مستوى لبنان والمنطقة.  وبعد اللقاء صرّح السفير التركي قائلاً: "كان لي الشرف بلقاء سماحة شيخ العقل اليوم، حيث إننا على تواصل دائم، وكانت الفرصة سانحة هذا الصباح للتداول في شؤون المنطقة. وقد أكدت لسماحته دعمنا الكبير لما تقوم به الحكومة اللبنانية، وأسفنا لاستمرار الاعتداءات الإسرائيلية".  وأضاف: "إن الدولة التركية تقف مع لبنان ومع مجتمعه، وكانت المناسبة لتجديد التأكيد على هذا الأمر وهذا الدعم، وأيضاً الحديث حول بعض القضايا التي تخص لبنان". 
Advertisement



 كما استقبل الشيخ أبي المنى سفير مصر في لبنان علاء موسى في زيارة وداعية بعد انتهاء مهماته الدبلوماسية، وجرى خلال اللقاء البحث في القضايا العامة المطروحة على مستوى لبنان والمنطقة. 



 واستقبل أيضاً وفد "اللقاء الوطني" الذي ضمّ: النائب ينال الصلح، أمين سر اللقاء رئيس حزب "الراية الوطني" علي حجازي، الشيخ حسين غبريس، الشيخ عبد الله الجبري، المحامي علي عبد الله، د. هشام الأعور، الأستاذ قاسم صالح، المحامي عمار أحمد، د. قاسم قصير، د. علي الضاهر، المهندس أيوب الحسيني والأستاذ رياض صوما. ووجّه الوفد لشيخ العقل دعوة إلى "اللقاء الوطني الموسّع" الذي سيعقد في بيروت أوائل الشهر المقبل، ووضعه في صورة أهداف اللقاء وعناوين البيان الذي سيصدر عنه.  وصرّح أمين سر اللقاء حجازي باسم الوفد بعد اللقاء قائلاً: "تشرّفنا اليوم بزيارة سماحة شيخ العقل لطائفة الموحدين الدروز في هذه الدار الكريمة، وهذه الطائفة التي تتمتع بلغة العقل والحكمة. وقد وجّهنا دعوة اللقاء لسماحته وشرحنا دور اللقاء وأهدافه وعناوين البيان الذي سيصدر عنه، التي نرى في مضامينه ما يحتاجه لبنان في المرحلة المقبلة، لأننا نحتاج إلى لغة الحوار، لغة التلاقي ولغة التفاهم".



 وأضاف: "إننا نحرص في كل لقاءاتنا على أن نكون واضحين في موقفنا الوطني الجامع والساعي إلى توحيد الموقف اللبناني في مواجهة التحدّيات الكبيرة التي تهدّد لبنان واستقراره وسلامة أراضيه ووحدة شعبه. نشكر سماحته على الاستضافة الكريمة ونحييه على كل ما سمعناه من كلام وطني وجامع فيه حرص كبير على لبنان وشعبه وجنوبه". 



 ومن زوّار شيخ العقل وفد من نادي الصفاء الرياضي، ضمّ السادة: جهاد الشحف أمين عام اتحاد كرة القدم، وائل غرز الدين ونادر فخر عضو المجلس المذهبي. 



 شانَيه وفي دارته في شانَيه، استقبل الشيخ أبي المنى عماد خداج وفارس أبي المنى من الجالية الدرزية في أوتاوا – كندا.



 تعاز 



وقدّم شيخ العقل على رأس وفد من المشايخ التعازي في المختارة بالمرحومة الشيخة هيفاء حسين فياض زوجة الشيخ جميل سامي ريدان. كما قدم التعازي في بلدة حارة جندل برئيس البلدية المرحوم غازي ملاك. 



 تكليف 



وكلّف الشيخ أبي المنى وفداً من مشيخة العقل تقديم التعازي باسمه بالنائب السابق دوري شمعون في دير القمر، ضم المشايخ: سليم غنّام عضو المجلس المذهبي، محمد غنّام وفوزات العرم. كما كلّف عضو مجلس الإدارة الشيخ فادي العطار والدكتور عماد الغصيني تقديم التعازي باسمه بالسيد إبراهيم خليل اللقيس شقيق الوزير السابق الدكتور حسن  اللقيس.
مواضيع ذات صلة
الرئيس سلام عرض مع وفد الجمعية الخيرية الإسلامية العاملية الأوضاع العامة ونشاطاتها الإنسانية
lebanon 24
Lebanon24
22/09/2026 18:43:26 Lebanon 24 Lebanon 24
الرئيس جوزاف عون عرض مع السفير خليل كرم الأوضاع العامة محلياً وإقليمياً في ضوء التطورات الأخيرة
lebanon 24
Lebanon24
22/09/2026 18:43:26 Lebanon 24 Lebanon 24
جعجع عرض مع السفير السعودي الأوضاع العامة في لبنان والمنطقة
lebanon 24
Lebanon24
22/09/2026 18:43:26 Lebanon 24 Lebanon 24
شيخ العقل إستقبل وفداً من "حزب الله" وشخصيات
lebanon 24
Lebanon24
22/09/2026 18:43:26 Lebanon 24 Lebanon 24

الإسرائيلية

الإسرائيلي

اللبنانية

إسرائيل

علي عبد

القضايا

بيروت

التركي

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
10:54 | 2026-09-22 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
10:48 | 2026-09-22 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
10:46 | 2026-09-22 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
10:15 | 2026-09-22 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
10:13 | 2026-09-22 Lebanon 24 Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
Lebanon24
10:54 | 2026-09-22
Lebanon24
10:48 | 2026-09-22
Lebanon24
10:46 | 2026-09-22
Lebanon24
10:15 | 2026-09-22
Lebanon24
10:13 | 2026-09-22
Lebanon24
09:50 | 2026-09-22
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24