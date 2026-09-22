الكتائب: تقاعس الدولة عن بسط سلطتها يعرّض لبنان للخطر

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عقد المكتب السياسي الكتائبي اجتماعه الدوري برئاسة النائب سامي الجميّل،واستهلّ الاجتماع بالوقوف دقيقة وفاء لروح الرئيس السابق لحزب الوطنيين الأحرار كميل شمعون "رفيق النضال في أصعب المراحل والى روح النائب الشهيد أنطوان غانم في ذكرى استشهاده".وبعد التداول في المستجدات، أصدر بيانا، جدد فيه "دعمه لرئيسي الجمهورية والحكومة في موقفهما السيادي"، ودعاهما إلى "الإسراع في صناعة التغيير الحقيقي في دون انتظار التطورات الخارجية، وتنفيذ القرارات الحكومية بحصر السلاح، بدءاً بالمناطق الآمنة وصولاً إلى كامل الأراضي ".وأكد "أن سيادة الدولة وحصرية السلاح بيدها تنطلق أولاً من أحكام ، بمعزل عن المصالح والسياسات الخارجية علماً أن وجود السلاح خارج الدولة أثبت أنّه لا يردع ، بل تسبب بدخول جيشها الى ويشكل ذريعة لتوسيع احتلالها، محذرا في السياق ذاته، "من أن يؤدّي عدم قيام الحكومة بواجباتها وتنفيذ قراراتها إلى تشجيع المشاريع الخاصة بالجماعات اللبنانية، على حساب وحدة الدولة والوطن".وتابع المكتب السياسي بدقة تردّي الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية، ورأى "أن الوضع لم يعد يحتمل المعالجات المتجزئة، بل يحتاج إلى خطة طوارئ اقتصادية اجتماعية حقيقية، ولا سيما مع اقتراب موسم الشتاء وبدء العام الدراسي، على أن تتضمن إجراءات فورية تخفف الأعباء عن المواطنين وتحدّ من تفاقم الأزمة".وأكد "ان على الدولة أن تتحمل مسؤوليتها في حماية الناس من تداعيات الأزمة، وأن تبدأ بخطوات ملموسة وسريعة، وفي مقدمها خفض حصتها من سعر صفيحة المازوت والبنزين، بدلاً من الاكتفاء بخطط استراتيجية طويلة الأمد لا مفعول فورياً لها على الأزمة الراهنة. كما أن مؤسسات الدولة مطالبة بتسديد مستحقاتها الداخلية، ولا سيما المستحقات المتوجبة عليها لمؤسسة كهرباء لبنان".واعتبر البيان أن " معالجة الأزمة الاقتصادية على المدى الأبعد، تتطلب مكافحة التهرب الضريبي وتحسين مالية الدولة، ومكافحة الاقتصاد غير الشرعي اللذين يرعاهما ، بالتوازي مع تحفيز الاستثمارات الخارجية ومعالجة آثار الحرب المدمرة التي يعيشها لبنان منذ نحو أربع سنوات".وختم :"ويبقى تحييد لبنان عن الصراعات الخارجية وفرض سلطة كامل أراضيها شرطين أساسيين لفتح الطريق أمام إعادة الإعمار وجذب الاستثمارات الخارجية، وبالتالي انتشال لبنان من أزماته ووضعه على سكة النهوض".