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لبنان

مع اقتراب الذكرى ال25 لتأسيسها.. هبة طوجي وأسامة الرحباني يجتمعان لدعم رسالة بسمة

Lebanon 24
22-09-2026 | 09:44
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مع اقتراب الذكرى ال25 لتأسيسها.. هبة طوجي وأسامة الرحباني يجتمعان لدعم رسالة بسمة
مع اقتراب الذكرى ال25 لتأسيسها.. هبة طوجي وأسامة الرحباني يجتمعان لدعم رسالة بسمة photos 0
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في إطار المبادرات التي تطلقها باستمرار لدعم العائلات المحتاجة، أقامت جمعية بسمة مؤتمراً صحفياً للإعلان عن الحفل الغنائي الذي تحييه الفنانة هبة طوجي في 24 تشرين الأوّل على مسرح كازينو لبنان عند الساعة الثامنة والنصف مساءً، بإشراف وإدارة الفنان أسامة الرحباني، على أن يعود ريعه بالكامل لدعم رسالة الجمعية وبرامجها. وحضر المؤتمر الذي أقيم في مطعم La Martingale في كازينو لبنان، الفنان أسامة الرحباني، إلى جانب عدد من ممثلي وسائل الإعلام وشركاء الجمعية وأصدقائها، فيما شاركت الفنانة هبة طوجي بمداخلة مباشرة من باريس.
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وشكّل المؤتمر أيضاً مناسبة للإعلان عن حملة الجمعية احتفاءً باقتراب الذكرى الخامسة والعشرين لتأسيسها، حيث عُرض فيديو قصير استعاد أبرز محطات «بسمة» وأنشطتها على مدى ربع قرن، وأضاء على قصص العائلات التي رافقتها، إلى جانب دور المتطوعين والداعمين والشركاء الذين ساهموا في استمرارية رسالتها الإنسانية. وفي السياق نفسه، أعلنت الجمعية عن إطلاق موقعها الإلكتروني الجديد، ليشكّل منصة تتيح للجمهور التعرّف بشكل أوسع إلى رسالتها وبرامجها ونشاطاتها، والاطلاع على مختلف سبل المساهمة في دعم عملها، سواء من خلال التطوع أو التبرع أو المساعدة في نشر رسالتها.
استهلّت رئيسة ومؤسسة جمعية بسمة، السيدة ساندرا خلاط عبد النور، كلمتها بتوجيه الشكر إلى الفنانة هبة طوجي والفنان أسامة الرحباني على وقوفهما إلى جانب رسالة الجمعية، مؤكدةً أن كل بطاقة تُباع هي أكثر من مقعد في المسرح؛ هي يد تمتد إلى عائلة كذلك إلى جميع الشركاء، الأصدقاء والداعمين.
وتوقّفت عند مسيرة جمعية بسمة التي تقترب من عامها الخامس والعشرين، قائلةً: «عندما ننظر اليوم إلى خمسة وعشرين عاماً من مسيرتنا، لا نراها أرقاماً أو سنوات مرّت، بل نرى وجوهاً وبيوتاً وقصصاً أصبحت جزءاً من حياتنا. نرى أمهات وآباء وأطفالاً شاركونا أصعب لحظاتهم، وسمحوا لنا أن نكون إلى جانبهم».
وتابعت: «اليوم، ومن هذا المنبر، نجدّد التزامنا برسالة بسمة، لأن الحاجة ما زالت تكبر؛ فـ33% من العائلات اللبنانية تعيش تحت خط الفقر، فيما يعاني 73% من اللبنانيين من الحرمان من احتياجات أساسية كالتعليم والصحة والغذاء والخدمات. وبعد 25 عاماً، نفخر بأننا تركنا أثراً في حياة أكثر من مليون شخص، من خلال برامج شملت التعليم والغذاء والرعاية الصحية والدعم النفسي وترميم المنازل وتأمين فرص العمل وغيرها، وصولاً إلى الاستجابة الإنسانية في الحروب والأزمات».

أما الفنانة هبة طوجي، فتحدثت في مداخلتها المباشرة من باريس عن المعنى الإنساني الخاص الذي تحمله مشاركتها في الحفل، وأضافت قائلةً: «يستطيع أي إنسان، مهما كان مجال عمله، أن يقدّم شيئاً، ولو بسيطاً، يصنع فرقاً في حياة إنسان آخر، ويعيد إليه بسمة، أو يمنحه شعوراً بأنه ليس وحده، بل بأن هناك من يفكّر به، ويدعمه ويقف إلى جانبه»، كما أجابت عن أسئلة الإعلاميين خلال المداخلة.
بدوره، حيّا الفنان أسامة الرحباني الجهود التي تبذلها جمعية بسمة في دعم العائلات ومساندتها، مشيداً برسالتها الإنسانية المستمرة منذ انطلاقتها، وقال: «نحن مسرورون بأن نكون جزءاً من هذا العمل الإنساني، فهذا أقلّ ما يمكننا القيام به في ظلّ الظروف والتحديات الكثيرة التي يمرّ بها لبنان».
وتؤكد بسمة أن مرور 25 عاماً على تأسيسها يمثّل انطلاقة نحو مرحلة جديدة، تواصل خلالها الوقوف إلى جانب العائلات المحتاجة وتوسيع دائرة الدعم من حولها، لتكون سنداً في الأوقات الصعبة، وتحول كل مساعدة إلى فرصة جديدة، وكل دعم إلى أمل.
يمكن حجز بطاقات الحفل الذي سيقام يوم السبت 24 تشرين الأول 2026، عند الساعة 8:30 مساءً، على مسرح كازينو لبنان عبر الرابط التالي:
HIBA TAWAJI Casino du Liban | Ticketing Box Office
 
 
 
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