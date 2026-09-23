مخاوف لبنانية من ترحيل نتنياهو المفاوضات إلى ما بعد الانتخابات.. أوساط حكومية :لا صحة لوجود طرح متكامل للتمديد لليونيفيل

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يكتسب حضور اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة أهمية من حيث نقل مواقفه لاسيما من موضوع المفاوضات وحصرية السلاح ومواصلة اسرائيل لإحتلالها أراض في الجنوب.في المقابل، لم تتبلور الصورة المتصلة بهذه القوة لكن لبنان الرسمي حسم أمره في رفض الفراغ الأمني في الجنوب، وتحدثت المصادر عن مجموعة اقتراحات قد يتم تداولها تحظى بغطاء أممي.وفيما تردّدَ على نطاق واسع أن ثمة اتجاهاً إلى طرح اقتراح وسطي للتمديد لـ"اليونيفيل" لمدة ستة أشهر يجري العمل على تسويقه، نفت أوساط حكومية هذا الامر وأوضحت أن لا صحة لوجود طرح متكامل للتمديد لليونيفيل بل تأكيد على أهمية وجود دولي في الجنوب.وكشف مصدر وزاري أن تستبعد أي حضور دولي وتصرّ على التنسيق المباشر بين البلدين، وهذا ما يرفضه لبنان ويصرّ على تكثيف الحضور الدولي إلى جانب لجنة الـ«ميكانيزم» برئاسة أميركية بوصفها شاهداً أممياً للإشراف على الانسحاب من الجنوب تطبيقاً لـ«اتفاق الإطار»، بما يمكّن الدولة من بسط سلطتها على أراضيها كافة.وقالت مصادر في ان الاختبار، بالنسبة إلى والحكومات الأوروبية، سيكون في مدى إمكان ربط أي ترتيب جديد بانتشار قابل للتحقق للجيش اللبناني، وبخفض فعلي للدور العسكري المستقل لـ" ". أما بالنسبة إلى إسرائيل، فيتركز السؤال على ما إذا كان النظام البديل لـ"اليونيفيل" سيؤدي إلى نتائج أمنية قابلة للتنفيذ، بدل أن يتحول إلى مجرد آلية جديدة للمراقبة يستفيد "حزب الله" من وجودها ويعمل تحت جناحها.في المقابل، تردد على لسان دبلوماسيين عرب وأجانب معتمدَين لدى لبنان بأن بنيامين يصرّ على ترحيل المفاوضات اللبنانية- الاسرائيلية إلى ما بعد إجراء انتخابات الكنيست في 27 تشرين الأول المقبل.