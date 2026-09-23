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لبنان

إتصالات واشنطن تربك "الخصوم"

"خاص لبنان24"

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Lebanon 24
23-09-2026 | 02:15
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تُفيد مصادر مطّلعة بأنّ الحديث عن إصرار الإدارة الأميركية على فتح قنوات تواصل مباشرة مع "حزب الله" بات جدّياً، في ظلّ توجّه داخل واشنطن إلى البحث عن مسار للحوار مع "الحزب"، رغم استمرار رفض الأخير عقد لقاءات مباشرة مع الجانب الأميركي.
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وفي هذا السياق، تتحدّث بعض المصادر عن لقاء جرى بين وفد أميركي وأحد ممثّلي "الثنائي الشيعي"، من دون أن تتّضح طبيعة اللقاء أو نتائجه. 
وبحسب المصادر، أثارت هذه المعطيات صدمة واستياءً كبيرين لدى أوساط سياسية لبنانية من خصوم "حزب الله"، التي تنظر بقلق إلى احتمال فتح قنوات تواصل مباشرة بين واشنطن والحزب، وتتساءل عن دلالات هذا التحوّل وانعكاساته على التوازنات السياسية الداخلية، ولا سيّما في ظلّ المواقف الأميركية المعلنة تجاه الحزب وسلاحه.
المصدر: لبنان 24
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