إتصالات واشنطن تربك "الخصوم"

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تُفيد مصادر مطّلعة بأنّ الحديث عن إصرار على فتح قنوات تواصل مباشرة مع " " بات جدّياً، في ظلّ توجّه داخل إلى البحث عن مسار للحوار مع "الحزب"، رغم استمرار رفض الأخير عقد لقاءات مباشرة مع الجانب الأميركي.وفي هذا السياق، تتحدّث بعض المصادر عن لقاء جرى بين وفد أميركي وأحد ممثّلي " "، من دون أن تتّضح طبيعة اللقاء أو نتائجه.وبحسب المصادر، أثارت هذه المعطيات صدمة واستياءً كبيرين لدى أوساط سياسية لبنانية من خصوم "حزب الله"، التي تنظر بقلق إلى احتمال فتح قنوات تواصل مباشرة بين واشنطن والحزب، وتتساءل عن دلالات هذا التحوّل وانعكاساته على التوازنات السياسية الداخلية، ولا سيّما في ظلّ المواقف الأميركية المعلنة تجاه الحزب وسلاحه.