لاوندس: لبنان لا يزال رسالة عيش مشترك في وجه التطرف

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شارك لأمن الدولة اللواء الركن إدكار لاوندس، في النسخة الرابعة من منتدى للأمن في العاصمة الأذربيجانية، تحت عنوان: "التحديات الجديدة في هيكل الأمن العالمي، وتشكيل آليات تعاون فعّالة ضد الإرهاب".وفي كلمته باسم ، وضع اللواء لاوندس التجربة في مواجهة الإرهاب أمام المشاركين، مؤكداً أن "لبنان لم يكن يوماً متفرجاً على التحديات الأمنية، بل واجهها على مدى عقود، عبر مؤسساته الأمنية والعسكرية، رغم صعوبة الظروف ومحدودية الإمكانات".ومن قلب التجربة اللبنانية، طرح اللواء لاوندس ثلاث حقائق أساسية: الإرهاب لا وطن له ولا حدود، ومواجهته لم تعد ممكنة بجهد وطني منفرد، تمويل الإرهاب أصبح أكثر تعقيداً، من العملات الرقمية إلى شبكات التهريب والجمعيات الوهمية، ما يجعل تبادل المعلومات المالية والاستخبارية ضرورة لا خياراً وأمن لبنان جزء من أمن المنطقة، نظراً إلى موقعه الجغرافي والتحديات المحيطة به، ما يستدعي تعزيز قدراته التقنية والأمنية، ولا سيما في مواجهة الجريمة الإلكترونية والتطرف الرقمي. لكن الرسالة الأبرز التي حملها لبنان إلى المنتدى كانت واضحة: نحن لا نطلب شراكة لحماية لبنان فقط، بل نقدّم شراكة تقوم على تبادل الخبرات والمعلومات، وتعزيز قدرات ، وتطوير آليات لمواجهة الإرهاب قبل أن يصل إلى مجتمعاتنا".ودعا إلى "إنشاء آلية دائمة للتعاون الأمني تقوم على واحترام السيادة الوطنية، وتتيح تبادل المعلومات بسرعة تواكب سرعة تحرك الشبكات الإرهابية".وفي ختام كلمته، وجّه رسالة تختصر : "ان لبنان ورغم الأزمات الاقنصادية والسياسية والحروب التي أنهكته، مازالت مؤسساته الأمنية والعسكرية تؤدي واجباتها بمهنية، ان لبنان وعلى الرغم من كل العواصف، لا يزال رسالة. رسالة عيش مشترك في وجه التطرف، ورسالة صمود في وجه الإرهاب، ورسالة أمل بأن التعاون بين الشعوب أقوى من أي محاولة لزرع التطرف والانقسام".كما عقد اللواء لاوندس، على هامش المنتدى، لقاءات ثنائية مع نظرائه ورؤساء الأجهزة الأمنية المشاركين، بحث خلالها سبل تعزيز التعاون وتبادل الخبرات في المجالات الأمنية.