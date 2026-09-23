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لبنان

مَنْ أنقذ الإيرانيين من "علي الطاهر" قبل تدميره؟ رواية اسرائيلية عن صفقة سرية

ترجمة "لبنان 24"

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Lebanon 24
23-09-2026 | 06:30
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مَنْ أنقذ الإيرانيين من علي الطاهر قبل تدميره؟ رواية اسرائيلية عن صفقة سرية
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كشف موقع NZIV الإسرائيلي عن رواية تتحدث عن صفقة سرية وغير مباشرة بين الولايات المتحدة وإيران، قال إنها ساهمت في إخلاء عناصر من الحرس الثوري الإيراني كانوا موجودين داخل مجمّع محصّن تحت الأرض في مرتفعات علي الطاهر جنوب لبنان، قبل استهداف الموقع وتدميره من جانب إسرائيل.
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وبحسب الموقع، فإن عناصر من الحرس الثوري الإيراني كانوا موجودين داخل المنشأة المحصّنة في علي الطاهر، في وقت بدأت فيه القوات الإسرائيلية تضييق الخناق على الموقع والاستعداد لتنفيذ عملية عسكرية ضده.
ووفق الموقع الإسرائيلي، فإن ترتيباً غير مباشراً بين واشنطن وطهران أتاح، بحسب هذه الرواية، إخراج العناصر الإيرانية من المجمع قبل إحكام الحصار الإسرائيلي عليه، الأمر الذي جنب إيران احتمال وقوع ضربة استخباراتية ومعنوية كبيرة في حال أسر عناصر من الحرس الثوري داخل المنشأة.
وأضاف NZIV أن التفاهم المزعوم أتاح لإسرائيل، في المقابل، مواصلة عمليتها العسكرية في الموقع والدخول إلى أجزاء من المجمع واستهداف البنية التحتية العسكرية التابعة لحزب الله، من دون أن تتحول العملية إلى مواجهة مباشرة مع عناصر إيرانيين.
وبحسب ما أورده الموقع، فإن الرواية تفترض أن الأطراف الثلاثة حققت أهدافاً مختلفة من هذا الترتيب: إيران تمكنت من إخراج عناصرها وتفادي أسرهم، والولايات المتحدة حالت دون تطور مواجهة مباشرة بين إسرائيل وإيران، بينما تمكنت إسرائيل من تنفيذ عمليتها ضد المنشآت العسكرية الموجودة في علي الطاهر.
وأشار NZIV إلى أن العميد المتقاعد سعيد القزح استند في طرحه إلى تقارير ومعلومات وتحليلات، ولم يعرض وثيقة رسمية تثبت وجود اتفاق مكتوب بين واشنطن وطهران بشأن إخلاء العناصر الإيرانية.
وبالتالي، يؤكد الموقع الإسرائيلي أن الحديث عن «صفقة سرية» بين الولايات المتحدة وإيران يبقى في إطار المعلومات والتقديرات التي أوردها، ولا يستند، وفق ما نشره، إلى وثيقة رسمية معلنة تثبت حصول اتفاق مباشر بين الطرفين.
المصدر: خاص "لبنان24"
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