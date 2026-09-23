ما علاقة "حزب الله"؟ تفاصيل شبكة إيرانية جديدة في اليمن

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نشر موقع "إرم نيوز" الإماراتي تقريراً جديداً كشف فيه عن تطوير منظومة اتصالات عسكرية جديدة في مناطق سيطرة الحوثيين في اليمن، بالتزامن مع احتدام المعارك قرب باب المندب.ونقل الموقع عن مصادر أمنية يمنية أن أنشأ منظومة تجمع بين شبكات الألياف البصرية والاتصالات اللاسلكية، بهدف تأمين قنوات اتصال أقل عرضة للرصد والتشويش، وربط مراكز القيادة بالوحدات الميدانية.وبحسب المصادر، أدخلت وحدة الدعم التكتيكي التابعة للحرس الثوري معدات اتصالات جديدة إلى اليمن، كما نُقل خبراء متخصصون في هندسة وتشفير الاتصالات العسكرية إلى مناطق الحوثيين مطلع الماضي، عبر طائرتين إيرانيتين وصلتا إلى مطاري صنعاء والحديدة.البداية منبدأ إنشاء المنظومة مطلع آب الماضي في محافظة صعدة، المعقل للحوثيين، من خلال شبكة مشفرة محدودة تعتمد على الألياف البصرية ومعدات الاتصال اللاسلكي.وهدفت المرحلة الأولى إلى اختبار قدرة الشبكة على العمل بصورة مستقلة عن البنية التقليدية للاتصالات، والحفاظ على الربط بين مراكز القيادة والوحدات الميدانية في ظل التشويش والمراقبة.وتأتي هذه الخطوة بعد تعرض بنية اتصالات الحوثيين لضربات أميركية خلال العامين الماضيين، دفعت الجماعة إلى إعادة توزيع مكررات الاتصال وإنشاء شبكات محلية وتوسيع الاتصالات السلكية بين مراكز القيادة والمواقع الأمامية.وبعد تجربة صعدة، توسعت المنظومة إلى صنعاء ومناطق أخرى، بالتزامن مع التحضيرات الحوثية للعمليات العسكرية في الساحل والمناطق المحاذية لباب المندب.وتعتمد الشبكة على الألياف البصرية لنقل البيانات الحساسة بين مراكز القيادة، قبل إعادة بثها لاسلكياً إلى الوحدات الميدانية، ما يقلل الاعتماد على موجات الراديو ويحد، بحسب المصادر، من احتمالات الرصد والتشويش.هاجس تجربة " "وأشار التقرير إلى أن المخاوف من اختراق شبكات الاتصالات، على خلفية تجربة "حزب الله" في ، دفعت دائرة الاتصالات التابعة للحوثيين بدايةً إلى التحفظ على المنظومة الجديدة، قبل أن يؤكد الخبراء الإيرانيون فاعليتها الأمنية ويدفعوا باتجاه تنفيذ المشروع.ودخلت المنظومة لاحقاً مرحلة الاستخدام العملياتي في معارك الساحل الغربي، حيث استُخدمت لنقل الأوامر والمعلومات بين مراكز القيادة ومنصات إطلاق الصواريخ والطائرات المسيّرة ومواقع الإمداد والإخفاء.وبحسب "إرم نيوز"، تتزامن هذه التطورات مع تقارير تتحدث عن مشاركة ضباط من في قيادة وتوجيه عمليات الحوثيين باتجاه المخا وذوباب ومناطق استراتيجية قرب باب المندب، بما يشير إلى توسع طبيعة الدعم من الجانب اللوجستي إلى دور أكبر في إدارة العمليات الميدانية.وفي المقابل، تصاعد استهداف منشآت الاتصالات الحوثية. ومنذ منتصف أيلول الجاري، طالت ضربات جوية غرفاً ومحطات اتصال رئيسية في جبل عيبان بصنعاء، إضافة إلى منشآت في تعز والجوف والبيضاء، في محاولة لتعطيل الربط بين مراكز القيادة والوحدات المنتشرة ميدانياً.