إتّحادات ونقابات قطاعات النقل البري أعلنت الإضراب الأربعاء المُقبل

Advertisement

عقدت اتحادات ونقابات قطاعات النقل البري اجتماعا استثنائيا برئاسة ، حضر جانبا منه رئيس الدكتور ، في العام في حضور اتحادات ونقابات قطاع النقل البري المتصلة بكل من قطاعات ( شاحنات - مبرد ، صهاريج باصات ميني باص، سيارات سياحية ).خصصت الجلسة لمناقشة تداعيات ارتفاع اسعار المحروقات على مجمل قطاع النقل بجميع فئاته اضافة الى الملفات اتحادات ونقابات قطاع النقل البري ( شاحنات - مبرد ، ترانزيت صهاريج باصات ميني باص، سيارات سياحية ) الشائكة المتصلة بكل من قطاعات النقل البري، وظاهرة الدراجات النارية التي تقل الركاب. وأكد الاسمر ان "الامور وصلت الى حد لا يطاق ، ووجع العمال و الناس سيأخذ الامور الى اماكن لا تحمد عقباها "، مؤكدا موقف العام "الداعي الى التحرك والإضراب الذي سيعلن خلال احتماع يعقد في العمالي العام يوم السبت المقبل مع قطاعات عدة"، معلنا ان "الاتصالات لم تتوقف لكن حتى الان لا نتيجة عملية".بدوره عرض المشاكل التفصيلية المتعلقة بقطاع النقل لا سيما منها انعكاس اسعارالمحروقات وعدم حماية القطاع والعاملين فيه ، منتقدا "تلكؤ الحكومة في تنفيذ القرارات والقوانين لا سيما تنفيذ ما تم الاتفاق عليه في شباط الماضي والذي قرره الخاصة بقطاع النقل"، داعيا الى "معالجة المسائل والإجراءات العالقة مع الوزرات المعنية، التي يدفع ثمنها السائق من تأخير في عمله وحجز مركبته ".في نهاية الاجتماع وبناءً على توجيه الحاضرين وبعد التصويت اعلن طليس الاضراب العام و التحرك والاعتصام على كافة الاراضي ومشاركة كل فئات قطاع النقل البري نهار الاربعاء المقبل في ٣٠ ايلول الحالي، على ان يعلن اليات التحرك خلال مؤتمر صحافي يوم الثلثاء المقبل في ٢٩ منه ا في مقر الاتحاد العمالي العام".