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لبنان

بروتوكول تعاون بين نقابتيّ الصيادلة ومستوردي الأدوية

Lebanon 24
23-09-2026 | 06:57
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بروتوكول تعاون بين نقابتيّ الصيادلة ومستوردي الأدوية
بروتوكول تعاون بين نقابتيّ الصيادلة ومستوردي الأدوية photos 0
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وقعت نقابة الصيادلة ومستوردوالأدوية ممثلتين بالنقيبين عبد الرحمن مرقباوي وجوزيف غريّب بروتوكول تعاون، برعاية وزير الصحة العامة الدكتور ركان ناصر الدين، بهدف تعزيز العلاقة بين مختلف أطراف القطاع وتحسين شروط التعامل مع الصيادلة ولا سيما لجهة التسهيلات المالية وآليات التعامل مع المرتجعات، بما يسهم في تخفيف الأعباء عن الصيدليات وتحسين بيئة العمل الصيدلاني.
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واكد وزير الصحة خلال رعايته حفل التوقيع في وزارة الصحة بأن "الصيدليات كانت من أكثر القطاعات التي تحملت الأعباء خلال الفترة الماضية، وقد تمكّن لبنان، رغم موجة الغلاء التي طالت مختلف السلع، من تثبيت أسعار الأدوية، مما يشكل إنجازًا للمواطنين ولوزارة الصحة والنقابات والصيادلة والمستوردين والمصنعين وجميع المعنيين بقطاع الدواء".

وأكد أن "الوزارة تعمل على إيجاد توازن بين أمرين أساسيين: أولهما عدم تحميل المواطنين أعباء إضافية على مستوى أسعار الأدوية، وثانيهما تأمين ظروف اقتصادية ملائمة للصيدلي بما يضمن مدخولًا مقبولًا ومحترمًا يتيح للصيدلية الاستمرار".

ولفت إلى أن "الوزارة وضعت تصورًا واقعيًا ومعقولًا لآلية احتساب جعالة الصيدلي، على أن يتم البحث فيه خلال المرحلة المقبلة بهدف التوصل إلى صيغة مشتركة بالتنسيق مع الوزارات والجهات المعنية"، داعيًا إلى" مقاربة الموضوع من موقع المسؤولية".  

من جهته، أبدى نقيب الصيادلة الدكتور عبد الرحمن مرقباوي" تقديره للمتابعة الحثيثة التي يبذلها الوزير الدكتور ركان ناصر الدين لوضع ملف جعالة الصيدلي على المسار القانوني"، معتبرًا أن "هذه الخطوة تشكل محطة أساسية لتحسين الأوضاع المهنية والمعيشية للصيادلة، في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة والضغوط المتزايدة التي يرزح تحتها القطاع".
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