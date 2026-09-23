بروتوكول تعاون بين نقابتيّ الصيادلة ومستوردي الأدوية

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وقعت نقابة الصيادلة ومستوردوالأدوية ممثلتين بالنقيبين مرقباوي وجوزيف غريّب تعاون، برعاية العامة الدكتور ركان ، بهدف تعزيز العلاقة بين مختلف أطراف القطاع وتحسين شروط التعامل مع الصيادلة ولا سيما لجهة التسهيلات المالية وآليات التعامل مع المرتجعات، بما يسهم في تخفيف الأعباء عن الصيدليات وتحسين بيئة العمل الصيدلاني.واكد وزير الصحة خلال رعايته حفل التوقيع في بأن "الصيدليات كانت من أكثر القطاعات التي تحملت الأعباء خلال الفترة الماضية، وقد تمكّن ، رغم موجة الغلاء التي طالت مختلف السلع، من تثبيت أسعار الأدوية، مما يشكل إنجازًا للمواطنين ولوزارة الصحة والنقابات والصيادلة والمستوردين والمصنعين وجميع المعنيين بقطاع الدواء".وأكد أن "الوزارة تعمل على إيجاد توازن بين أمرين أساسيين: أولهما عدم تحميل المواطنين أعباء إضافية على مستوى أسعار الأدوية، وثانيهما تأمين ظروف اقتصادية ملائمة للصيدلي بما يضمن مدخولًا مقبولًا ومحترمًا يتيح للصيدلية الاستمرار".ولفت إلى أن "الوزارة وضعت تصورًا واقعيًا ومعقولًا لآلية احتساب جعالة الصيدلي، على أن يتم البحث فيه خلال المرحلة المقبلة بهدف التوصل إلى صيغة مشتركة بالتنسيق مع الوزارات والجهات المعنية"، داعيًا إلى" مقاربة الموضوع من موقع المسؤولية".، أبدى نقيب الصيادلة الدكتور عبد مرقباوي" تقديره للمتابعة الحثيثة التي يبذلها الوزير الدكتور ركان ناصر الدين لوضع ملف جعالة الصيدلي على المسار القانوني"، معتبرًا أن "هذه الخطوة تشكل محطة أساسية لتحسين الأوضاع المهنية والمعيشية للصيادلة، في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة والضغوط المتزايدة التي يرزح تحتها القطاع".