منسى بحث بدائل ما بعد "اليونيفيل"

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بحث اللواء ميشال منسى، خلال سلسلة لقاءات عقدها في مكتبه في اليرزة، التطورات في جنوب ومرحلة ما بعد انتهاء مهام قوة المؤقتة في لبنان "اليونيفيل"، إضافة إلى دعم الجيش وتعزيز قدراته.واستقبل منسى سفيرة اليونان لدى لبنان ديسبينا كوكولوبولو في زيارة وداعية لمناسبة انتهاء مهامها الدبلوماسية، حيث تناول اللقاء التطورات الراهنة، ولا سيما الوضع في الجنوب، والخيارات المطروحة لمرحلة ما بعد انتهاء مهام "اليونيفيل".وشكر منسى السفيرة اليونانية على جهودها خلال فترة عملها في لبنان، خصوصاً مساهمتها في تأمين المساعدات الأخيرة التي قدمتها اليونان إلى الجيش.كما التقى وزير الدفاع المستشار الأول لدى لشؤون وشمال إفريقيا الأدميرال إدوارد الغرين، وبحث معه الأوضاع في لبنان والمنطقة والتحديات التي يواجهها البلد مع اقتراب انتهاء مهام "اليونيفيل" بعد أشهر قليلة.وتطرق اللقاء إلى المناقشات الجارية بشأن المرحلة التي ستلي انتهاء مهمة القوة الدولية والبدائل المقترحة، فيما أكد الغرين بريطانيا مواصلة دعم المؤسسة العسكرية والعمل على تعزيز قدراتها.وفي سياق منفصل، استقبل منسى الوزيرة السابقة وعميدة كلية "عدنان القصار لإدارة الأعمال" اللبنانية - الأميركية الدكتورة ديما ، برفقة الدكتور مصطفى الحاج يوسف، وبحث معهما عدداً من الوطنية والتعاون مع الجامعة، ولا سيما التسهيلات والخصومات المقدمة لعناصر الجيش وأبنائهم الراغبين في متابعة تحصيلهم الجامعي.