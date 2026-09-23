منسى بحث بدائل ما بعد "اليونيفيل"

بحث وزير الدفاع
اللواء ميشال منسى، خلال سلسلة لقاءات عقدها في مكتبه في اليرزة، التطورات في جنوب لبنان
ومرحلة ما بعد انتهاء مهام قوة الأمم المتحدة
المؤقتة في لبنان "اليونيفيل"، إضافة إلى دعم الجيش وتعزيز قدراته.
واستقبل منسى سفيرة اليونان لدى لبنان ديسبينا كوكولوبولو في زيارة وداعية لمناسبة انتهاء مهامها الدبلوماسية، حيث تناول اللقاء التطورات الراهنة، ولا سيما الوضع في الجنوب، والخيارات المطروحة لمرحلة ما بعد انتهاء مهام "اليونيفيل".
وشكر منسى السفيرة اليونانية على جهودها خلال فترة عملها في لبنان، خصوصاً مساهمتها في تأمين المساعدات الأخيرة التي قدمتها اليونان إلى الجيش.
كما التقى وزير الدفاع المستشار الأول لدى وزارة الدفاع البريطانية
لشؤون الشرق الأوسط
وشمال إفريقيا الأدميرال إدوارد الغرين، وبحث معه الأوضاع في لبنان والمنطقة والتحديات التي يواجهها البلد مع اقتراب انتهاء مهام "اليونيفيل" بعد أشهر قليلة.
وتطرق اللقاء إلى المناقشات الجارية بشأن المرحلة التي ستلي انتهاء مهمة القوة الدولية والبدائل المقترحة، فيما أكد الغرين التزام
بريطانيا مواصلة دعم المؤسسة العسكرية اللبنانية
والعمل على تعزيز قدراتها.
وفي سياق منفصل، استقبل منسى الوزيرة السابقة وعميدة كلية "عدنان القصار لإدارة الأعمال" في الجامعة
اللبنانية - الأميركية الدكتورة ديما جمالي
، برفقة الدكتور مصطفى الحاج يوسف، وبحث معهما عدداً من القضايا
الوطنية والتعاون مع الجامعة، ولا سيما التسهيلات والخصومات المقدمة لعناصر الجيش وأبنائهم الراغبين في متابعة تحصيلهم الجامعي.